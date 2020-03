Коронавирус и политический вирус

Вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вызвала в мире разную реакцию — от сочувствия и восхищения принятыми решительными мерами до критики действующего в Поднебесной общественного строя — социализма с китайской спецификой. Критики сначала были недовольны «драконовскими» мерами по изоляции многомиллионного города Ухань, ставшего очагом заразы. Затем стали возмущаться «неэффективностью» принимаемых уже в масштабах всего Китая мер против распространения инфекции. Постепенно живучесть коронавируса и чуть ли не само его возникновение записали на счет правящей вот уже 70 лет Компартии. Мол, в централизованном руководстве поздно спохватились, жесткая система власти оказалась недостаточно эффективной, недуг распространился по Китаю и вырвался за его пределы. Бывают ещё критики, в основном из американских политических кругов и СМИ, которые судачат о том, что возникновение и распространение эпидемии показывает провал китайского политического строя.

Ах, если бы эпидемии, землетрясения, цунами, пожары и иные стихийные бедствия действительно зависели от общественного строя и названия тех или иных партий! Но смертоносный чумной мор в Средние века многократно приходил в феодальную Европу. Уже капиталистический Старый Свет опустошил грипп-«испанка». Чернобыльская беда обрушилась на социалистический Советский Союз. В страшных лесных пожарах чуть не сгорела демократическая Австралия. Коронавирус MERS беспрепятственно гулял по исламским странам Ближнего Востока, а другой, под названием H1N1, начавшись в олицетворяющей демократию Америке, выкосил в ней и других странах под миллион человек. Конечно, можно отрубить голову визирю, не предупредившему падишаха о грядущей напасти. Можно сместить Кабинет министров, действовавший слишком медленно во время мора. Можно снять губернатора, который не утонул вместе с гражданами его области. Можно даже не проголосовать за партию, во время правления которой случилось цунами.

Кстати, о цунами. Обрушившиеся на префектуру Фукусима громадные волны в 2011 году разрушили прибрежные города и поселки, практически уничтожили атомную электростанцию и поставили на грань катастрофы всю Страну восходящего солнца. Виновата ли при этом модель «капитализма с японской спецификой»? Виновата ли правящая почти полвека Либерально-демократическая партия? Состоявшиеся postfactum разборки выяснили, что местные власти и владельцы АЭС поначалу хотели если не «замести сор под коврик», то приуменьшить масштабы бедствия. Это задержало приход помощи, осложнило и удорожило ликвидацию последствий цунами, но не подорвало позиции ЛДП.

Еще медленнее была реакция американских чиновников на эпидемию вируса в 2009 году. По данным Центров по контролю и предупреждению болезней США (US Centers for Disease Control and Prevention) за первый год от вируса, который можно было бы назвать и «Американский», погибло 575 400 человек, а переболела им в разных формах четверть человечества! Такие фантастические цифры объясняются просто — целых шесть месяцев американцы не удосуживались даже уведомить другие страны о своей эпидемии! Вирусу было присвоено название H1N1, он был объявлен международной чрезвычайной ситуацией и пандемией. Но не было введено никаких ограничений на путешествия и массовые мероприятия. Как можно! Ведь демократия же! Характерно, что мир не был взбудоражен такой «беспечностью». Никто не закрывал границы перед людьми с американскими паспортами. Никто не обвинил правившую тогда в США Демократическую партию в очевидной неспособности править великой нацией, а либерально-капиталистическую модель отжившей свой срок гримасой в истории человечества.

Несомненно, здесь мы видим очевидный двойной стандарт. По-моему, нападки на Китай, связанные с новой эпидемией коронавирусной пневмонии, или, по-научному, COVID-2019, вызваны не только опасениями за здоровье человечества. Дело тут и в политике сдерживания Китая, так называемой новой холодной войне, которая ведется уже несколько лет не только против Пекина, но и против Москвы. Ее инициаторы не упустят ни единого шанса напасть на Китай. И поводом для нападения в этот раз послужил кризис, вызванный новым вирусом. Таким образом, COVID-2019 постепенно перерос в нечто большее: политический вирус. Направление его главного удара — новая модель развития, получившая название «социализм с китайской спецификой» и основанная на этой модели долгосрочная программа «Китайская мечта».

Эффективность этой модели позволила Китаю за 40 лет сделать небывалый в истории прыжок и стать второй экономикой мира. Она позволила полностью искоренить нищету в традиционно бедной стране. Синергия социалистической плановой и рыночной экономики под управлением мощной политической силы в лице КПК позволило превратить Поднебесную в «мастерскую мира».

«Социализм с китайской спецификой» не имеет экспортного варианта. Он действительно создан для применения в Поднебесной с учетом её 5000-летней истории, менталитета её 1400-миллионного населения. Пекин не навязывает её странам-партнерам. Но, как говорится, «кто не слеп, тот видит». Башковитые люди в разных концах мира хотят своим народам такого же рывка к благосостоянию и успеху. Все чаще они называют причиной «мирного возвышения Китая» социализм. «Китайскую мечту» разбирают по деталям и пытаются сконструировать «Русскую мечту», «социализм с русской спецификой» и другие национальные модели. Даже в Америке политик Берни Сандерс идет впереди других соискателей позиции кандидата в президенты США от Демократической партии под явно социалистическими лозунгами. При этом его поддерживают в первую очередь молодые избиратели.

Само собой разумеется, Америка не может позволить социализму с той или иной спецификой оттеснять её собственную модель общественного устройства. Не для того была одержана нелегкая победа над советской моделью. Ведь именно на либерально-капиталистической основе держится долларовая монополия, военная гегемония и слабеющая, но все ещё колоссальная экономическая мощь США. Поэтому ведется холодная война. У нее несколько фронтов и нынешняя истерия в связи с эпидемией коронавируса — это ещё одна атака. Не первая и не последняя.

А время и факты показывают: политический вирус, подогретый идеологическими предрассудками и двойными стандартами, приносит больше вреда, и излечить его гораздо труднее.

