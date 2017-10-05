Каталонский референдум, как средство оставить себе Гибралтар

Хотите понять мировую политику. Ищите того, кому выгодно происходящее. Только вы должны правильно оценить события и отбросить в сторону информационную шелуху. Референдум в Каталонии нам поможет правильно оценить материал пятилетней давности.



В мае 2012 года в статье «Почему королева не едет к королеве» я писал:

«В Великобритании готовятся к большому празднику – 60-летию восхождения Елизаветы на престол. Все готовятся поздравлять. И вот на фоне общего умиления и «благодати» приходит новость: королева Испании София отменила визит на празднование 60-летия царствования своей британской коллеги Елизаветы II. Демарш связан с разногласиями двух стран по статусу Гибралтара. Хотя пролив находится под управлением Великобритании с 1713 года, Испания по-прежнему претендует на территорию. Искрой, которая разожгла огонь на этот раз, стал планируемый в июне визит в Гибралтар британского принца Эдварда с супругой Софи.

Первым против планов младшего сына Елизаветы ещё на прошлой неделе взбунтовалось министерство иностранных дел Испании. Впрочем, тогда Мадрид подчеркивал, что визит 73-летней Софии носит частный характер, а потому может состояться, несмотря на мнение правительства. Однако в среду официальная позиция Испании радикализировалась из-за двух факторов. Во-первых, Гибралтар заявил свои претензии на территориальные воды в районе Гибралтарской скалы, в которых испанские рыбаки традиционно вылавливали большую часть своей добычи. А во-вторых, на празднование 60-летия восхождения Елизаветы на престол пригласили оркестр гибралтарского полка. В заявлении мадридского королевского дома говорится, что «в таких условиях визит королевы Софии был бы неуместен». Споры по поводу статуса Гибралтара обострились после того, как к власти в Испании в конце прошлого года пришли консерваторы во главе с Мариано Рахоем. Они традиционно чувствительно реагируют на любое проявление внимания к Гибралтару со стороны Лондона».

Как же так? Все же демократы, все за «права человека» и за «честные выборы». А из-за какой-то «скалы» королеву–бабушку готовы обидеть? Отчего не отдать испанцам этот никчемный кусок камня?

А оттого, что «демократами» все стали только лет 50 как. А политика существует много веков. Великобритания забрала себе испанский Гибралтар по итогам «Войны за испанское наследство» (1701 – 1714 гг). В тот период Британия и только что созданный Банк Англии (1694 год) оспаривали первенство на планете у Франции. Войну англичане начали, чтобы не допустить соединения в одну мегадержаву Испании и Франции. Воевали долго – в основном не своими силами, благо начали создавать деньги из воздуха и подряжать другие страны (Германия, Дания и Австрия).

В итоге войны Великобритания и забрала себе стратегически важный Гибралтар, который запирает выход в Средиземное море. Меняются века – одно остается неизменным. Хочешь править на планете – контролируй узловые точки мира. Гибралтар – именно такая точка. Поэтому, несмотря на всю демократичность и общечеловечность, Испании Гибралтара не видать.

А кстати, знаете, что ещё англичане выторговали для себя по итогам «Войны за испанское наследство»?

Ассиенто. Так называлось монопольное право на поставку рабов из Африки в испанские владения.

Теперь работорговлей в мировом масштабе могла заниматься только Англия…».

Прошло пять лет. На дворе 2017 год. Испанию сотрясает референдум по отделению Каталонии. Кстати, кто сегодня премьер Испании? Все тот же Мариано Рахой. При котором возобновились и активизировались споры о принадлежности стратегически важного Гибралтара.

Но сегодня Рахою не до «скалы» — он все время говорит и думает о том, как погасить вспышку сепаратизма в Каталонии. Как без крови и насилия решить вдруг возникшую проблему.

Саму собой возникшую?

Так кому выгоден референдум в Каталонии?

Как всегда большая геополитическая игра маскируется под «чаяния народа». Истории борьбы за возвращение Гибралтара в Испанию насчитывает уже 303 года.

И понимая это «кое-кто» делает красивый превентивный ход. На сколько лет Испания забудет о Гибралтаре на этот раз – покажет время…

Источник: nstarikov.ru