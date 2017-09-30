“Первая интернет-война в мире”
08:21. 30 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в Каталонии началась «первая интернет-война в мире», где народ и правительство используют интернет для организации референдума о независимости автономии, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации и осуществляя цензуру.
«Первая интернет-война в мире началась в Каталонии», – написал Ассанж в своем Twitter.
Ассанж также выразил мнение, что это «крупнейший на Западе конфликт между народом и государством» с момента падения Берлинской стены.
Кроме того, основатель WikiLeaks призвал своих подписчиков указать на всех платформах в качестве своего местоположения Барселону, чтобы «продемонстрировать солидарность с каталонцами и помочь защитить их от агрессивного наблюдения и цензурных атак, которые в настоящее время развернуты против них испанскими службами безопасности».
Во вторник каталонская полиция получила приказ прокуратуры взять под контроль все участки для голосования на референдуме по независимости, который власти автономии собираются провести 1 октября вопреки мнению Мадрида.
https://vz.ru/news/2017/9/30/889145.html – цинк
Ассанж либо существенно отстал от жизни, либо не считает Украину "це Европой", где в борьбе с противниками киевской хунты, СБУ и другие репрессивно-карательные органы, замораживают коммуникации и осуществляют цензуру, открыто пытаясь задавить системное и молекулярное противодействие киевской хунте в информационной среде.
Ну и разумеется, различные диванные армии действующие применительно к украинскому конфликту, лишь скептически хмыкнут, услышав про "первую интернет-войну". Такие войны уже давно идут и Каталония тут не нечто выдающееся и из ряда вон. Каталония, скорее отряжает уже давно существующие тенденции двоемыслия европейцев, которые любят рассуждать про свободу слова и демократию для других, но легко нарушают свои же принципы, когда дело доходит до их собственных коренных интересов. Поэтому им проще рассуждать про "тиранию" Асада, Каддафи, Мадуро, Ким Чен Ына, но как доходит самих европейцев, требования свободного волеизъявления собственных граждан, подавляются силовым путем, а спецслужбы начинают глушить неугодное мнение, объявляя его неправильным, а то и вовсе – навязанным извне (опять Россия виновата!)
В этом плане, независимо от исхода референдума о выходе Каталонии из состава Испании, протесты каталонцев и реакция властей, хорошо показывают реальную подноготную европейской демократии. И что самое занятное – это расхождение между декларируемым и практическим, хорошо увидели сами каталонцы, что собственно и обусловило массовые протесты – правительство пытаясь диктаторским путем помешать референдуму. по сути создало дополнительную аргументацию для сепаратистов, хотя если бы правительство Рахоя действовало по уму, то оно бы давно уже должно было заниматься созданием сильной лоялистской партии в Каталонии, вместо того, чтобы с дубинками гоняться за бюллетенями, дискредитируя собственные идеалы и объвляя референдум (как одну из высших форм демократии) – оружием диктаторов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com