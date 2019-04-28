О начале «Войны миров»

Сейчас, пожалуй, только ленивый не говорит о том, что мы живём на стыке двух эпох, и в этом смысле мы не будем оригинальны. Воинственная Эра Рыб приоткрывает врата новому времени – Эпохе Водолея, которую мы в быту обычно называем «веком информации» (вода – в символике, как известно, изображает информацию). А значит, вода, то есть информация, будет литься на нас нескончаемыми потоками – и многие это уже сейчас ощущают на себе. Доступность к совокупным знаниям человечества возросла многократно. Сама информация множится невероятными темпами. Средства копирования, распространения, переноса информации с носителя на носитель достигли поистине небывалых скоростей. И в этот «век информации» как-то странно слышать высказывания в духе: «Информация никак не влияет на меня. На мое мировоззрение никак не воздействует то, что я смотрю, слушаю или читаю в интернете».

Информация влияет!

То, что информация способна влиять на нашу жизнь и делает это ежедневно, – это аксиома! Аксиомы, как известно, не требуют доказательств, но в данном случае всё же хотелось бы некоторые привести, тем более, что таких, к счастью (или к сожалению) предостаточно.

В качестве примера мы расскажем об одной радиопостановке, из-за которой в своё время в США возникла настоящая массовая паника: десятки тысяч людей бросали свои дома, дороги были забиты беженцами, американцы устремились как можно дальше от Нью-Джерси, а моторизованная полиция, напротив, была направлена в Нью-Джерси. Телефонные линии были парализованы: тысячи людей сообщали о различных происшествиях. На флоте были отменены увольнения на берег. Впоследствии властям потребовалось шесть (!!!) недель на то, чтобы убедить население в том, что это всего лишь радиоспектакль.

Речь идёт о знаменитой постановке «Война миров» Герберта Уэллса в США в 30-х гг. прошлого столетия. Действие романа было перенесено в «настоящий момент», на 30 октября 1938 года (канун Дня всех святых, когда принято пугать и разыгрывать окружающих) в штат Нью-Джерси. Из шести миллионов человек (по некоторым оценкам 32 млн. чел.), слушавших трансляцию, один миллион полностью поверил в реальность происходящего.

Русская адаптация самой радиопостановки:

«Война миров» Герберта Уэллса

Итак, восстановим хронологию событий:

1898г. – Писатель Герберт Уэллс в своей повести «Война миров» рисует картину нападения на Лондон гигантских боевых машин-триподов с Марса.

1938г. – В шоу актёра Орсона Уэллса – классика литературы повесть «Война миров» принимает вид радиопьесы. Темой специального выпуска на Хеллоуин Уэллс и продюсеры CBS выбирают научную фантастику.

Понедельник, 24 октября 1938г. – Писатель Говард Коч получает задание адаптировать «Войну миров» для постановки на радио, перенеся действие в современность.

Четверг, 27 октября – Уэллс предлагает прерывать передачу экстренными сообщениями и рассказами мнимых очевидцев для эффекта настоящего репортажа. Первая часть спектакля увеличивается до 40 минут.

Пятница, 28 октября – Исполнительный продюсер предупреждает о том, что пьеса получилась слишком правдоподобной, и просит убавить выразительности.

Суббота, 29 октября – На репетиции команда звукорежиссёров особо трудится над сценами столпотворения, кавалькады и звуками жутких марсианских машин.

Воскресенье, 30 октября, после полудня – Репетиция музыкантов. Оркестр изображает танцевальную передачу, прерываемую экстренным сообщением. Звучащие в качестве музыкальной заставки фортепьянные пьесы Дебюсси и Шопена добавляют зловещих красок.

18:00 – На генеральной репетиции вносятся последние штрихи: например, в сценарии появляется персонаж Президента Франклина Д. Рузвельта, исполненный Кеннетом Делмаром.

20:00 – Шоу выходит в прямой эфир и вызывает всеобщую панику. Полиция безуспешно штурмует студию CBS в Нью-Йорке с целью остановить вещание. Нарастающий страх перед войной заставляет многих американцев подумать о начале нацистского вторжения. Обычно эфир раз в полчаса прерывается информационной сводкой. Только экстренные сообщения не подчиняются этому правилу. Многие слушатели, пропустившие начало передачи, принимают постановочные новости за настоящие, особенно после того, как очередная порция новостей опаздывает и выходит только в 20:40 в связи с увеличенным первым актом.

Понедельник, 21 октября – Уэллс отрицает, что намеренно пытался сбить публику с толку, однако позже признаётся, что в студии ему едва удавалось скрыть восторг. Вместо того, чтобы разрушить его карьеру, скандальная трансляция становится для Уэллса взлётной полосой: компания The Camball`s Soup становится его первым спонсором. Уэллс продолжает работать над своей передачей до момента окончания контракта, после чего он переезжает в Голливуд. Там он снимает несколько фильмов, ставших классикой, среди них «Гражданин Кейн» (1941) и «Печать зла» (1958).

В довершение хотелось бы добавить, что наибольшую панику вызвала речь якобы президента Рузвельта. Он призывал всех сохранять спокойствие.

***

Итак, давайте разберём эту ситуацию более подробно. В чём причина случившейся паники? Могло ли что-нибудь подобное возникнуть и в наше время? Чем люди того времени отличались от нас? Они были глупее? Может, они были доверчивее? Может, пугливее?

Отличие того времени от сегодняшнего дня, конечно же, было не в людях, а в технологическом укладе и в том, каким образом и какими средствами распространяется информация. В то время главным источником информации было радио, только-только отвоевавшее эту нишу у печатных изданий. Естественно, большинство новостей люди узнавали из радиотрансляций, поэтому они всецело доверяли этому источнику, поэтому реакция на столь правдоподобную постановочную пьесу была столь бурной.

Печатные издания не обладают такой скоростью распространения информации, как радио. Представьте, чтобы новость дошла до масс, необходимо сначала написать статью, потом сделать газету и выпустить целый тираж. Затем этот тираж распространить среди населения, и, только прочитав газету, люди узнают о каком-то событии. Радио в этом смысле гораздо эффективнее, поэтому то, что оно, в конце концов, вытеснило печатные издания,– это вполне закономерный процесс.

В дальнейшем то же самое сделало телевидение, сейчас то же самое делает интернет. Мы сейчас обладаем куда большей информационной вооружённостью, чем раньше. Источников информации много: каждый человек теперь может генерировать контент и запускать его в информационное поле. Абсолютно каждый, кто этим занимается, мечтает завладеть нашим вниманием, и именно этот показатель является самым важным: лайки, просмотры, репосты и т.д. – это всё показатели нашего с вами внимания к данному контенту.

Есть ли «свобода слова»?

Но за всей этой завесой информационной вооружённости, создающей иллюзию свободы слова и свободы выбора, всё равно есть некий элемент манипуляции. И очень легко можно подвергнуть сомнению утверждение, что у нас сейчас есть некая свобода слова. Да и нужна ли она – тоже большой вопрос?

Как сказал, Игорь Ашманов, один из ведущих специалистов российской IT-сферы: «Мы –поколение ТОП-10». Мы редко когда заглядываем на вторую, третью, десятую и т.д. страницы поисковых запросов. Обычно, всё, что нам нужно, мы находим на первой странице – в этих самых ТОП-10. А кто попадает в эти ТОП-10? Сейчас существует масса способов продвижения своего ресурса в интернете: реклама, SEO-продвижение, накрутка лайков, просмотров, фейковые подписчики. И все эти средства работают. Но, чтобы ими воспользоваться, нужны значительные финансовые вливания. Крупные ресурсы или серьёзно раскручиваемые проекты вполне могут позволить себе такие растраты, поэтому, в конечном итоге, именно они будут появляться в ТОП-10 любого поисковика, любой социальной сети, любой новостной ленты, и именно их мы будем читать в первую очередь.

В действительности даже в интернете не так уж и много источников информации – это всё те же официальные СМИ и блогеры. Имея большие деньги, достаточно легко запустить серьёзный инфоповод через них, а остальные, не имея каких-то своих достоверных каналов получения информации, просто подхватят всеобщую волну и расскажут в своих блогах то, что уже сказали фавориты медиапространства.

Большую роль в интернете также играет медийность контента. Согласитесь, куда приятнее смотреть качественное видео с хорошим звуком, монтажом, с поставленной речью и т.д. Именно такое видео обладает наибольшей способностью притянуть наше внимание. Конечно, в этом всём можно разобраться и самому, но у кого-то хватит ума, терпения и усидчивости, а у кого-то нет. А кто-то может просто это всё купить: нанять сценаристов, операторов, даже режиссёров, если потребуется. У кого больше шансов попасть в ТОП-10: у того, кто платит, или кому есть, что сказать?

Сами поисковики, социальные сети, тот же Youtube вполне могут контролировать свой контент, блокируя всё нежелательное. Таким образом, на этих ресурсах информация не свободно циркулирует, а всё-таки определённым образом цензурируется, что само по себе неплохо, главное, в чьих интересах эта цензура работает.

Итак, мы подошли к сути этих рассуждений. А что если все эти СМИ, блоггеры, все площадки договорятся и одновременно запустят нечто подобное радиопьесе Орсона Уэллса? Какова будет реакция общества на них? Способна ли такая организованная работа всех источников информации вызвать панику в массах или нет? Согласитесь, такое возможно даже в наш век, когда всё, вроде бы, открыто и прозрачно.

Хорошо, что во всём этом многообразии источников пока что нет такого единства. Или всё-таки есть?! Не будем вдаваться в конспирологию – этот вопрос просто очередной повод порассуждать на тему. Но однозначно можно утверждать, что так же, как общество делится на группы, так и информационное поле делится на сегменты, каждый из которых двигает свои информационные продукты. Например, контент фэйсбука явно отличается от того, что публикую в ВК или в одноклассниках. И в зависимости от того, какому сегменту вы отдаёте предпочтение, такую информацию о происходящем и получаете.

Мир через экран

Я никогда не был на Северном полюсе. Я никогда не был в саваннах Африки. Я не видел китов, гигантских осьминогов, жирафов. Я не был в Токио, Нью-Йорке, Сингапуре, Дубае. Я не нырял с аквалангом, не покорял Эльбрус. Так откуда я знаю, как всё это выглядит? Я знаю это только благодаря плоскому экрану в моей квартире, и не важно, телевизор это или компьютер, а значит, значительную часть моих представлений об этом мире сформировал именно он. Покажи он мне, что где-нибудь на Южном полюсе небо не голубое, а, скажем, оранжевое, я бы, скорее всего, поверил бы ему, так как другого источника информации у меня просто нет. В данном случае хотя бы может появиться человек, который всё-таки был на Южном полюсе, и знает, как там выглядит небо, а что делать с вещами, которые проверить сложно или практически невозможно? ГМО, вред или польза прививок, вред или польза мяса, употребление алкоголя в «умеренных количествах», половая распущенность, жестокость и насилие в компьютерных играх и т.д. Многие из этих тем находятся под каким-то странным колпаком. Они важны для общества, поскольку касаются их физического и психического здоровья, но складывается ощущение, что кто-то специально надел этот колпак на все СМИ и пропускает через него только то, что нужно, и очень дозированно.

Любая из этих тем может быть (должна быть) исследована. Я думаю, узнать, как влияет ГМО, спиртное или мясо на человека, гораздо интереснее, чем то, что, «по мнению британских учёных, мини-юбки якобы продлевают жизнь» и т.д. И тут нужны не пустые разглагольствования и «мнения экспертов», а серьёзные эксперименты с применением классических научных методик, и чтобы данные этих экспериментов были доступны для проверки всем желающим, так же как и наблюдение за ходом их проведения. Но это как будто никому не нужно. Складывается впечатление, что правда уже давно известна, просто определённой части населения её по каким-то причинам не хотят рассказывать. Почему?….

Одно недосказанное слово может изменить весь смысл предложения. Один укрытый факт способен перевернуть все наши представления с ног на голову. На основе этого и формируется наше восприятие реальности. И тут стоит сделать остановку… и задуматься о том, чем мы, собственно, наполняем наше информационное пространство? О роли, которую играет в нашей жизни информация. О том, нужно ли нам по-настоящему высокое искусство? И какие цели должен ставить перед собой человек, берущий на себя ответственность эту информацию нести в массы? (будь то просто последние новости, или документальные обзоры, или творчество во всех его проявлениях).

Ответственность творца

У Гёте есть такие слова: «Если художник нарисует мопса точь-в-точь как тот есть на самом деле, будет два мопса, а искусства не будет». Так чем же отличается настоящее искусство, предположим, от эпатажа? Давайте порассуждаем на эту тему, опять же, на примере радиопостановки «Войны миров» Герберта Уэллса. Сама идея, конечно, интересная! Это оригинально… Это удивляет и заставляет вспомнить великого Станиславского с его «не верю». Вот уж где реализм во всей его силе, мощи и правдоподобии! Но… Искусство ли это? Или просто смешение с реальностью? Не должно ли искусство пробуждать в нас светлые чувства, очищать нас – даже через боль, горечь, тоску, гнев, раздражение… (список можно продолжать бесконечно) – но очищать! Возрождать! Поднимать! А не пробуждать низменные инстинкты, которые и так сильны в нас и «легки на подъём»…

Безусловно, игра актёров, музыкальное оформление безупречны и выполнены мастерски, но продукт, который получился в итоге – лишь «срез реальности», смешанной с фантазией автора первоисточника, по которому ставился спектакль. Режиссёр этой постановки, безусловно, гениален и, как сейчас модно говорить, креативен… Но «творение художника» должно будоражить ум и доставать из него то, что нам порой сложно «раскопать» в себе в условиях реальности, а то, что нас губит, тянет вниз, уподобляет животным, затаптывает в нас всё человеческое,- лучше оставить низкопробным фильмам ужасов…

Творить – значит СОЗИДАТЬ. Творить – значит ПРЕОБРАЖАТЬ. Творить – значит ОСВЕЩАТЬ ПУТЬ. ПРОБУЖДАТЬ. ОБНОВЛЯТЬ. ДАВАТЬ ЖИЗНЬ. По крайней мере, всеми силами стремиться к этому, как стремились когда-то наши великие классики.

Сегодня, в век «прорыва» информации во все сферы нашей жизни тот, кто творит и несёт своё творение в массы, берёт на себя небывалую ответственность. Он «сотворец» картины Мира сегодняшнего дня и сегодняшнего человека. Литература, музыка, живопись, видеозаписи, создаваемые нами, – всё это наш мир и наше наследие, наше послание следующим поколениям. Из того, что мы оставим после себя, и будет формироваться представление о нас. И так хочется, чтобы наши дети, внуки, наши правнуки и все последующие поколения становились лучше благодаря «этому фотоальбому», беря с собой только лучшее и преумножая его во сто крат…

Автор – Олег Ищущий

Автор идеи и редактор – Валентина Живая

Дополнительные видеоматериалы по теме статьи

Современные информационные войны. Игорь Ашманов

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/cFEhTqnNZKs/