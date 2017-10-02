90% каталонцев пришедших на референдум сказали “Да”.

Руководство Каталонии объявило референдум состоявшимся. Из тех, кто пробился через дубинки к избирательным урнам, более 90% (из 2,26 млн. пришедших) сказали "Да" отделению от Испании.Глава Каталонии Пучдемон объявил, что Каталония завоевала право стать независимым государством, с заменой монархии на республику.Правительство в Мадриде это проигнорировало и сделало вид, что ничего не произошло – мол, мы сказали, что референдум не действителен, значит не действителен.Вместе с тем, ЕС, насмотревшись на чад и угар испанской демократии, рекомендовал признать референдум и договариваться с каталонскими сепаратистами уже в их новом качестве, дабы не доводить ситуацию до совсем уж терминальной стадии.Пока не похоже, что кто-то готов уступить и сегодняшнее побоище на улицах каталонских городов, достаточно наглядно показало, что никаких иных аргументов у Испании просто не осталось. Причем. даже если Каталония не получит независимость прямо сейчас, действия испанцев, фактически привели к взрывному росту популярности каталонского сепаратизма, который теперь достаточно предметно может обыгрывать карту национального угнетения и тиранического режима в Мадриде. И самое неприятное для испанцев это то, что кроме избиения многочисленных недовольных, им нечего предложить каталонцам. Поэтому прошедший день – безусловная победа каталонских сепаратистов и серьезный удар по единству Испании, которая еще долго будет пожинать последствия избиения людей пришедших голосовать. Еще один тревожный для Мадрида симптом – часть местных органов власти, включая полицейские формирования, фактически либо уклонились от решения задач по срыву референдума, либо и вовсе тем или иным путем помогали сепаратистам.При невозможности опереться на местных силовиков, ввод новых полицейских и нацгвардейских формирований, будет делать ситуацию все более похожей на мягкую оккупацию. Именно так это и будут обыгрывать сепаратисты, демонстрируя простыми методами образы национального угнетения и подавления демократии, апеллируя к Европе. Как итог, достаточно мягкий каталонский сепаратизм, сегодня получил целебный пинок под зад, который будет толкать его к эволюционированию в более радикальное движение.Тут нельзя не вспомнить пример Шотландии, которую Британцы достаточно умело сохранили в своем составе. Как и в Каталонии (до недавних событий), расклад голосов за и против был примерно поровну. Обеспечив поддержку лоялистским силам в Шотландии и проведя грамотную информационную кампания, британцы пошли на референдум в условиях, когда победа противников ухода Шотландии была достаточно велика. Некоторый риск оправдался и шотландскому сепаратизму на время было нанесено тяжелое поражение.С учетом реальных раскладов предпочтений по Каталонии, испанское правительство могло бы действовать более умело, культивируя лоялистские силы в самой Каталонии, что выйти на референдум в в выгодных условиях, добиться там успеха и отложить вопрос на 10-20 лет. Но Мадрид сначала вяло смотрел, как сепаратизм в Каталонии набирает силу, потому допустил фактическую подготовку референдума, в последний момент бросился мешать процессу и в итоге остался у разбитого корыта.Само собой, теперь все сепаратисты Европы будут вдохновляться примером каталонцев, которые своей активностью выставили правительство Испании в крайне негативном свете, а ведь это еще далеко не конец, а тактика саботажа и ненасильственного сопротивления (в духе "цветных сценариев") вполне удачно сработала как в организационном, так и в информационном плане.

Источник: colonelcassad.livejournal.com