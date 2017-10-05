Экономическая теория для хозяев и МОБ. Лекция М.В. Величко в Военмехе

Интересная лекция Михаила Викторовича Величко об организации и управлении экономикой, включая разъяснение МОБ – межотраслевого баланса.Уникальна лекция и в том плане, что трактует вопросы т.н. макроэкономики. Науки, вычеркнутой ВАКомпериода из списка… наук.

Источник: ss69100.livejournal.com