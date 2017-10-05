Экономическая теория для хозяев и МОБ. Лекция М.В. Величко в Военмехе
08:07. 5 октября 2017 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: brahman
Интересная лекция Михаила Викторовича Величко об организации и управлении экономикой, включая разъяснение МОБ – межотраслевого баланса.
Уникальна лекция и в том плане, что трактует вопросы т.н. макроэкономики. Науки, вычеркнутой ВАКом демократического периода из списка… наук.
Уникальна лекция и в том плане, что трактует вопросы т.н. макроэкономики. Науки, вычеркнутой ВАКом демократического периода из списка… наук.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Показано простыми выкладками линейной алгебры , что “рынок всё отрегулирует”– бред сивой кобылы .