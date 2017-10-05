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Экономическая теория для хозяев и МОБ. Лекция М.В. Величко в Военмехе

08:07. 5 октября 2017 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:
Интересная лекция Михаила Викторовича Величко об организации и управлении экономикой, включая разъяснение МОБ – межотраслевого баланса.

Уникальна лекция и в том плане, что трактует вопросы т.н. макроэкономики. Науки, вычеркнутой ВАКом демократического периода из списка… наук.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Величко, моб, теория, управление, финансовый, экономика
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Один комментарий»

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    юстас 5 октября 2017 в 9:15 Ссылка Пометить
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    Показано простыми выкладками линейной алгебры , что “рынок всё отрегулирует”– бред сивой кобылы .

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