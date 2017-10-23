„Десять заповедей” для оценки экономической науки

Иными словами, в основе благополучия общества в целом, его социальных групп и индивидов лежит коллективный труд множества людей, подчас в преемственности нескольких поколений. И в этой коллективной работе всякий единоличный труд представляет собой сочетание труда непосредственно производительного и труда управленческого по координации деятельности членов одного коллектива, а также и по координации деятельности многих коллективов.

Производство всякой вещи или услуги, начиная от задумки и кончая предоставлением её потребителю, требует коллективного труда, направленного на производство самой вещи или услуги непосредственно, а кроме того — и труда, направленного на её производство опосредованно (производство и настройка технологического оборудования, создание сопутствующих необходимых условий, например отопление помещений, воспроизводство, воспитание и обучение кадров и т.п.).

ПЕРВОЕ. За какими-то единичными исключениями ни один продукт или услуга, которые мы потребляем, не могут быть произведены в одиночку ни кем.

Аксиоматика экономической науки наших дней и на обозримую перспективу может быть выражена в следующих утверждениях.



ВТОРОЕ. Если идти от готового продукта по технологической цепочке этапов его производства навстречу потокам вовлечения в производство полуфабрикатов, комплектующих, технологического оборудования, добычи первичного сырья и энергоносителей, то технологический процесс предстаёт как разветвляющееся дерево (точнее — корневая система дерева), разные фрагменты которого находятся в ведении административно не подчиненных друг другу директоратов производств.

Директораты, будь они даже представлены одним человеком, управляют директивно-адресно в пределах своей «юрисдикции»:



фрагментами технологического процесса (кому и что делать);



производственным продуктообменом в пределах своего предприятия (что у кого взять и что кому передать после выполнения своей части работы).



Предпосылкой для торговли и её генератором во все времена и во всех регионах является невозможность по тем или иным причинам осуществить эффективное управление продуктообменом директивно-адресным способом



/Вследствие фактической или юридической невозможности вторжения в чужие фактические права собственности или административные права либо вследствие разрушения директивно-адресного управления по причине затруднительности эффективного обмена информацией в процессе управления в очень больших административных структурах («жалует царь, да не жалует псарь»), а также в удалённых «филиалах», где местные директораты оказываются фактически более властны, нежели центральный («до Бога высоко, до царя далеко»)/.

Именно вследствие этого и возникают торговля и рынки, связывающие воедино множества не подчинённых друг другу директивно-адресно предприятий.

ТРЕТЬЕ. Соответственно: обслуживающий сферу производства рынок промежуточных и «инвестиционных» продуктов (средства производства, капитальные сооружения и т.п.) с более или менее свободным ценообразованием представляет собой своего рода «клей», которым разные фрагменты технологического процесса, находящиеся под директивно-адресным управлением разных директоратов (в частной собственности различных физических и юридических лиц), «склеиваются» в целостный технологический процесс.

По мере того, как рынок утрачивает способность быть «клеем», — сложные технологические процессы, в которых участвует множество административно не зависимых друг от друга директоратов и административно подчинённых каждому из них коллективов, рассыпаются на невостребованные фрагменты, которые, — не будучи внутренне самодостаточными системами в аспекте производства и потребления /Т.е. предприятие не обладает способностью к обеспечению своих работников и членов их семей всеми необходимыми им в жизни продуктами и услугами в изоляции от внешних (по отношению к «юрисдикции» директората предприятия) обстоятельств и деятельности других предприятий.



Это отличает каждое из таких предприятий базисного уровня (микроуровня) от «натурального хозяйства», характеризующегося экономической самодостаточностью в аспекте обеспечения его участников всем им жизненно необходимым, которым жило подавляющее большинство сельского и некоторая часть городского населения до того, как капитализм, сложившийся на основе специализации частного, большей частью, массового производства, породил в обществе интенсивный торговый обмен, в котором просто не было необходимости в эпоху господства «натурального хозяйства»/, — начинают деградировать вплоть до полного их исчезновения с течением времени.

ЧЕТВЁРТОЕ. Кроме рынка роль такого рода «клея», объединяющего множество частных производств (микроэкономик) в одну макроэкономическую целостность, выполняет культура в целом, и прежде всего, — языковая культура (Как повествует Библия, строительство Вавилонской башни, что бы она из себя в проекте в действительности ни представляла, было остановлено утратой языковой общности участников проекта), и в частности, — поддерживаемые обществом юридическая система и система стандартов (Гайку с дюймовой резьбой не навернуть на болт с метрической резьбой и т.п.).

ПЯТОЕ. Сбыт продуктов и услуг конечными потребителями (индивидам, домашним хозяйствам, непроизводственным общественным организациям, институтам государства и т.п.) обеспечивается не только потребностью в самих продуктах, необходимых для удовлетворения тех или иных функций потребителей, но и платежеспособностью потенциальных потребителей, а также ожидаемой ими динамикой их платёжеспособности.

ШЕСТОЕ. Финансовое обращение только сопутствует обмену промежуточными продуктами в процессе производства и потреблению продукции конечными потребителями и является по отношению к производству и распределению процессом управляющим.

Воздействие финансового обращения на производство и распределение, т.е. на способность и неспособность рынка быть «клеем» — результат политики субъектов, властных над финансами общества: государственности (эмиссия, налогово-дотационная политика), банковского сектора (эмиссия, ставки ссудного процента, объёмы кредитования и распределение кредитов по отраслям и регионам, по срокам погашения задолженности), страхового сектора (объём страховок и цены за риски) и т.п.

В условиях производства, основанного на коллективном труде и сочетании труда непосредственно производительного и труда управленческого по координации деятельности членов одного коллектива, управленчески наиболее целесообразна окладно-премиальная система оплаты труда, в которой:



всем гарантирована оплата труда в объёме оклада при условии, что их работа в соответствии с должностными обязанностями добросовестна;



премии представляют собой доплату к основному окладу, а порядок их распределения должен стимулировать финансово подчинённый персонал на добросовестное исполнение распоряжений вышестоящих руководителей и проявление инициативы всех без исключения членов коллектива, направленной на повышения эффективности коллектива в целом (т.е. часть фонда должна быть в распоряжении руководителя коллектива или подразделения, а часть — в распоряжении коллектива подразделения);



при этом управленческий персонал отвечает за качество управления перед вышестоящим руководством, а подчинённый персонал отвечает за добросовестное исполнение распоряжений управленческого персонала.



Сдельщина в системе, основанной на коллективном труде, недопустима ни в каких формах, поскольку она разобщает коллектив и порождает в нём внутренние конфликты, что отрицательно сказывается на результатах работы всего коллектива. Это касается как производственных, так и научно-исследовательских, проектно-конструкторских и педагогических коллективов.

СЕДЬМОЕ. Производство и потребление в обществе образуют собой целостную систему, в которой оба компонента взаимно соответствуют друг другу, хотя это реально сложившееся соответствие не всегда отвечает потребностям экономического обеспечения общественного развития.

Производственно-потребительская система складывается исторически и включает в себя технологические процессы в качестве скелета, который обрастает системой сопутствующих нравственно обусловленных взаимоотношений людей (идеологических и проистекающих из идеологии отношений — неформализованных традиционно-правовых и юридически кодифицированных, финансовых и прочих; политэкономия называет их «производственными отношениями»).

ВОСЬМОЕ. Благосостояние общества и его перспективы обеспечиваются СУБЪЕКТИВНО посредством этой — ОБЪЕКТИВНО существующей и изменяющейся — системы в целом (в основе которой лежат технологии и организация — структуры и организационные процедуры), а именно:



целеполаганием в отношении функционирования этой системы как целостности;



организацией и настройкой системы в целом и её элементов:





на осуществление намеченных целей макро- и микро- уровней,

на подавление процессов, ведущих к осуществлению отвергаемых целей,

на адаптацию (в том числе и упреждающую события) к выявляющимся новым проблемам и целям;





соответствием работы каждого сотрудника (в этой системе все — сотрудники; нет в ней работников-индивидуалистов и самодостаточных собственников) целям и параметрам настройки этой единой многоотраслевой производственно-потребительской системы.



ДЕВЯТОЕ. Соответственно этому: Все политэкономические и экономические теории, которые вместо того, чтобы начинать рассмотрение экономической проблематики с выявления системной целостности многоотраслевого производства и потребления в современном обществе и постановки задачи об управлении саморегуляцией этой многоотраслевой производственно-потребительской системой, занимаются рассмотрением отдельных её компонент, избегая при этом вопроса об образовании этими компонентами иерархически высшей по отношению к каждому из них системной целостности и вопроса об организации управления саморегуляцией этой системной целостности, — в современных условиях представляют собой очковтирательство и шарлатанство либо инструкции для «туземной администрации» криптоколонии, работающей на нужды и экономику хозяев, контролирующих всю целостность.

Это очковтирательство и шарлатанство в исторически сложившейся культуре поставлено на профессионально-корпоративной, по сути мафиозной /Работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (газета «Правда», 20 июня 1950 г.) — не о марксизме и не о языкознании, а о том, что в научном сообществе СССР сложились, по сути мафиозные, группировки, которые узурпировали право решать, что есть истина, и подавляют свободу дискуссий в научном сообществе, без чего развитие науки невозможно/, основе и во многих случаях уже не являются искренним заблуждением экономистов и социологов, а является прямым выражением их готовности подвести «научно-теоретическую базу» под всякий социальный заказ тех, кто платит деньги, и готовности преподавать в школах и вузах под видом достоверного знания подрастающим поколениям всё, что закажут хозяева.

ДЕСЯТОЕ. Глобализация, альтернативная ныне господствующей, исключающая катастрофу культуры нынешней цивилизации, невозможна без определённого разрешения проблемы организации управления саморегуляцией внутригосударственных и глобальной производственно-потребительских систем в интересах экономического обеспечения общества в целом.

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Вследствие изложенного в этом разделе на темы экономики вообще не имеет морального права высказываться человек, который не сформировал у себя в уме хотя бы самого общего представления о том:



что такое межотраслевые балансы продуктообмена и финансового обмена;



как они связаны друг с другом;



как внутриотраслевые процессы описываются аппаратом математической статистики и теории вероятностей;



как эти описания внутриотраслевых процессов связаны с системой бухгалтерского учёта;



что представляет собой инструментарий настройки рыночного механизма на саморегуляцию производства и распределения;



как этот инструментарий выражается в межотраслевых балансах;



как цели производства и распределения, свойственные обществу, выражаются в межотраслевых балансах;



как должна строиться система планирования, чтобы она порождала преемственную последовательность плановых балансов, отвечающих осуществлению нравственно здоровых целей производства и распределения продукции;



как должна меняться налогово-дотационная, кредитная и страховая политика в процессе осуществления преемственной последовательности плановых балансов так, чтобы реальные показатели производства и потребления были бы не хуже плановых заданий и тем самым осуществились бы избранные цели.



И главное — необходимо понимать: Как до́лжно осуществлять целеполагание в отношении экономического обеспечения природно-общественно-хозяйственного развития, чтобы общество устойчиво развивалось в преемственности поколений в гармонии с Природой?



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Источник: "Экономика инновационного развития" Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



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