Крестовые походы: библейский проект выходит на новый этап (часть 2.1 из 3)

Многие историки описывают период средних веков в Западной Европе, в частности X—XIII века, как время сплошных крестовых походов, войн и прочих ужасов. Но так ли это?

В первой части нашей статьи мы рассказали о процессах, происходящих в VII — XI веках на территориях нынешнего Ближнего Востока и Северной Африки: появление пророка Мухаммада, концепции справедливого жизнеустройства, во многом изложенной в Священном Коране, новой монотеистической религии — Ислама и образование и распад государства под названием Арабский Халифат. Как отмечалось, Халифат распался под воздействием внешней среды, внутренних изменений и, по нашему мнению, его распад носил управляемый характер. Во второй части нашей статьи мы рассмотрим, к каким последствиям это привело.



Обратимся к книге бельгийского учёного-финансиста Бернара А. Лиетара «Душа денег», которая описывает X—XIII века, как время процветания Западной Европы. Вот, что он пишет в главе 2 на стр.137:

«Мы находим очевидным, что копить деньги — это хорошая идея. Во многих странах родители открывают счета для своих детей, чтобы приучить их к сбережениям в такой форме. Это принятая часть «современной этики» — беречь деньги на пресловутый «чёрный день».



Процент по вкладам — побудительный мотив для аккумуляции сбережений. Более того, вся банковская система приспособлена для сбора сбережений в такой форме, чтобы эти депозиты, в свою очередь, могли служить для новых займов. Представьте себе мир, где происходит обратное. Положим, есть денежная система, где плата за хранение денег невелика, но валюта сама поддерживает свою стоимость. Что получится? Во-первых, деньги будут использоваться только как средство обмена, а не для сбережения.

Во-вторых, можно сделать сбережения в формах иных, чем деньги, таких, как продуктивные активы, акции корпораций, лес, произведения искусства: во всём, что имеет свойство увеличивать свою ценность со временем.

В-третьих, так как никто не будет заинтересован в аккумуляции денег, они станут использоваться для реального обмена и будут в достаточном количестве даже у низших слоёв общества.



Короче, такая система соответствует высказыванию, что «деньги — как удобрение, лучше работают, когда разбрасываются». Люди веками жили с идеей получения дохода по процентам от вклада денег, так что даже намерение платить за деньги звучит странно для современного обозревателя. Однако такая система существовала несколько веков по меньшей мере в двух цивилизациях, и привела к прекрасным экономическим и социальным результатам. Плата за хранение, то есть налог на деньги за время — концепция, которая не в моде уже довольно долго.



Кроме короткого возрождения в начале ХХ века стараниями Сильвио Гезеля и нескольких случаев во время 1930-х годов, достойный прецедент можно найти в средние века. Пока я обнаружил только два периода, когда плата за хранение денег использовалась на протяжении веков: европейские средние века (с Х по ХIII) и древний Египет. В обоих случаях два типа денежных систем работали параллельно. Первой была хорошо известная денежная система «на длинные расстояния», которая рутинно использовалась торговцами, занятыми в зарубежной торговле, и эпизодически военной или королевской элитой для оплаты или получения подарков, дани или выкупа. Валюта этой денежной системы представляла собой редкие и ценные товары, а позже стандартные золотые и серебряные монеты. Это то, что с гордостью хранят и показывают нумизматы. Я бы назвал их валютой Ян тех времён. В этих двух цивилизациях был и другой тип денег, где применялась оплата за хранение. Эти деньги Инь были менее привлекательны внешне. Они циркулировали преимущественно как «локальная» валюта. … В этой книге я подчеркну роль валют Инь, потому что они оказались не воспетыми, и сыграли гораздо более существенную роль в соответствующих экономиках, чем принято считать. Однако надо помнить о том, что в денежной системе дуэта Инь-Ян они были дополнительной валютой. … Моё представление о средних веках было составлено по историческим учебникам, всё ещё основанным на учениях XIX века. «Средними веками их назвали потому, что весь этот период был «тёмным периодом» между «высокой цивилизацией» Римской империи и возрождением XVI века. Нас учили, что это был мрачный период бедности и примитивного стиля жизни, он запомнился чумой, унесшей треть европейского населения. Выражение «средние» используется и сегодня как насмешка над чем-то безнадёжно примитивным. Однако европейские средние века охватывают более тысячи лет истории. Недавно учёные открыли важные различия этого долгого периода времени. Мрачный взгляд оправдан для ранней стадии (V—VII века) и особенно для позднего средневековья (XIV—XV века). Период XIV—XV веков даже ужасен. Именно он обеспечил создания негативного образа Средних веков. Но теперь мы знаем, что есть два-три века в середине (примерно X—XIII века), в течение которых происходило совершенно иное. Этот период я называю «центральными средневековьем» или «веками соборов», поскольку большинство кафедральных соборов было построено именно в это время. Период примерно с 1050 по 1290 год был назван «первым европейским ренессансом». К примеру, в 1079 году папа Григорий VII обязал каждого епископа создать в епископстве центр высшего образования, а между 1180 и 1230 годами в Европе появились первые университеты.



Даже абстрактные науки, например, математика, возникли в Западной Европе именно в это время, а не в Ренессансе XVI века, как принято считать».

Далее автор описывает факты, подтверждающие высокий уровень населения и приводит данные о том, что:



средний рост женщины в то время был выше, чем в последующие века, включая нынешнее время, а мужское население тех времён нынешние их соотечественники смогли обогнать по показателю роста только в 1988 г.;



увеличилось количество пахотных земель и повысилась урожайность сельскохозяйственных культур;



получили распространение технологические усовершенствования существующих орудий труда, что позволило увеличить эффективность производительного труда;



развивалось производство гончарных, текстильных и кожевенных изделий;



увеличились поголовья овец, скота, лошадей;



количество городов и деревень росло;



рацион питания жителей того времени становился богаче и насыщенней;



широкими темпами развивалось строительство жилья, мостов, дорог, монастырей, аббатств и университетов (особое внимание при этом обратим на тот факт, что соборы были посвящены Марии, и ни одного — Иисусу Христу, что показывает о существовании в то время своеобразного культа, который принято называть культом Чёрной Мадонны (см. «Для чего и почему писания делаются «священными»?», http://www.dotu.ru/2016/07/08/20160708_writings-made-sacred/)).



Перигё (Франция), церковь Сен Фрон

Основной причиной такого процветания Лиетар видит в финансовой системе того времени, которая по своему существу являлалась антиростовщической, и была связана с налогом на хранение денег, что подталкивало держателей средств к инвестированию их в какое-либо дело и препятствовало их хранению для получения процентов по вкладам (подробнее об этом см. Бернар А.Лиетар. Душа денег. М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. — 365 с.).

Но начиная с начала XIV века монетарная система Западной Европы изменилась, и былое процветание сменилось на кризис, который повлёк за собой ухудшение положения простого народа. Финансовые средства начали скапливаться в верхних эшелонах власти, что вызвало дефицит средств в экономике. Так в Западной Европе был запущен ростовщический проект, который сопровождался христианизацией территории. И здесь нам стоит обратиться к «священной» книге христиан — Библии.

Ростовщическая доктрина Библии

Социологическая доктрина Библии представляет собой средство порабощения человечества от имени Бога: предполагает скупку планеты со всеми обитающими на ней и всем их имуществом на основе расово-мафиозной монополии иудеев на международное и транснациональное ростовщичество и построение глобальной системы долгового рабства.

«Не давай в роcт брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею»

— Второзаконие, 23:19, 20.

«И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут»

— Второзаконие, 28:12.

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверзты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся»

— Исаия, 60:10 — 12.

Иерархии всех исторически сложившихся так называемых «христианских церквей», включая и иерархию Русского Православия, настаивают на священности этой мерзости, а канон Нового Завета, прошедший цензуру и редактирование ещё до Никейского собора (325 г. н.э.), провозглашает её от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания веков в качестве благого Божьего Промысла:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё»

— Матфей, 5:17, 18.

Это — конкретный смысл социальной доктрины Библии: установление расового «элитарно»-невольничьего строя, распространяемого до глобальных масштабов на основе мафиозно организованной паразитической культуры ростовщичества.

Этот глобальный политический проект не способен освободиться от принципиально свойственной ему порочности — расизма (еврейского, антиеврейского и прочих), ростовщического мафиозного паразитизма, злоупотреблений разнородной властью как со стороны библейской системы, так и со стороны порождаемых ею разнородных оппозиций себе самой. В результате всего этого технико-технологический прогресс, — включающий в себя биосферно недопустимые технологии и технику, — обгоняет под властью библейской культуры нравственно-этическое и в целом духовное развитие человечества.

Духовное же развитие в целом блокируется в библейской культуре возведением в ранг богооткровенных истин разрушительных по отношению к природе Земли и сути человека норм нравственности и поведения, что представляет собой разновидность хулы на Бога; причём в церквях и синагогах — хулы культовой.

Этот проект породил капитализм западного типа, который на определённой стадии развития — ради финансово-экономической выгоды, а по существу ради достижения большей гибкости и эффективности в управлении — выразил и отчасти воплотил в жизнь идею гражданского общества, свободного от идеологического и ритуального диктата дорогостоящих церквей в его экзотерической культуре.



В этой экзотерической культуре (культуре для всех) развиваются фундаментальные и прикладные научные дисциплины, включая и теории управления хозяйственной деятельностью на микро- и макроуровнях. При этом экзотерическая составляющая культуры некоторым образом обслуживает эзотерическую составляющую библейской культуры, поддерживаемую на Западе и в России раввинатом и регулярным масонством.

Соответственно этому обстоятельству публичная экономическая наука Запада представляет собой «теории для клерков», а не теории реального управления для хозяев.



Эзотерическая составляющая культуры управления экономикой на микро- и макроуровнях на Западе представляет собой совокупность практических навыков и теоретически не формализована, что исключает утечку её содержания в публичную экзотерическую науку, доступную всем; а в публичной науке Я-центричное миропонимание и корысть частного собственника (плюс к тому налагаемые культурой и «общественным мнением» «табу» на рассмотрение некоторых проблем) блокируют возможности порождения в публичной экономической науке адекватных жизни в целом и хозяйственной практике, в частности, теорий.

Описание некоторых элементов такого рода теории «для хозяев» читайте в материале «Государственное регулирование экономики (часть 2)» http://inance.ru/2014/11/gosregulirovanie02/

Таким образом, несмотря на то, что на территории Европы к началу второго тысячелетия нашей эры сложилось несколько государств, основными из которых были Франция, Германия, Англия, Италия (разделённая на несколько частей) и Испания (разделённая между мусульманами и христианами), мы видим, что на протяжении нескольких веков шло уверенное становление достаточно развитого во многих отношениях государственного образования, и по своему состоянию на конец XI века явно превосходившего Арабский Халифат, который к тому времени испытывал острый кризис и распался на несколько независимых друг от друга государств.



Т.е. с одной стороны шёл процесс укрепления европейского экономического уклада, а с другой стороны, арабские государства находились в непрерывных междоусобицах, что сказывалось отрицательно на всех сферах деятельности местного населения.



И в данных обстоятельствах папа римский Урбан II на Клермонском соборе (происходит от названия места, ныне Клермон-Ферран — город и коммуна на юге центральной части Франции) в 1095 г. объявляет поход в Палестину для освобождения города Иерусалима от «неверных».

Заметки на полях ВИКИПЕДИЯ: Палестина — (др.-греч. Παλαιστίνη, Palaistinê от арам. פלשת— Pelešet, ивр. ‏ארץ פלשת‏‎ — «Филистия», лат. Palaestina, араб. فلسطين‎ — Фаластин) — историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной её части, и от Рафиаха до залива Акаба — на юге. ТАМ ЖЕ: Иерусали́м (ивр. ‏יְרוּשָׁלַיִם‏‎ Йерушала́(й)им, араб. القُدس‎ аль-К̣удс, أورشليم‎ Ӯршалӣм (Ӯрушалӣм), أورشليم القدس‎, Ӯршалӣм-аль-К̣удс) — официальная столица Израиля, город на Ближнем Востоке. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, на высоте 650—840 м над уровнем моря; климат средиземноморский, с жарким, сухим летом и мягкой, влажной зимой.



Город является священным для трёх крупнейших авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Населён представителями множества национальных, этнических и религиозных деноминаций Помимо того, что вышеперечисленные территории имеют богатую на события историю, также вызывает особый интерес и находящиеся на ней архитектурные памятники, например: 1. Храмовый комплекс Баальбек. Располагается на территории современного Ливана в 80 км к северо-востоку от Бейрута (столица Ливана — наше прим.). Состоит из множества различных сооружений древности, в том числе присутствуют множественные мегалитические блоки и другие сооружения; 2. Крепость Субейба или крепость Нимрода (Не́мрод, Не́мврод; др.-евр. נִמְרוֹד‎ — букв. «восстанем» — в Пятикнижии, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь.



По родословию, приведённому в книге Бытие, — сын Куша и внук Хама.), расположенная в северной части Голанских высот, которая имеет следы мегалитической кладки,свидетельствующая о существовании высокоразвитой цивилизации; 3. Хра́мовая гора (араб. الحرم القدسي الشريف‎, аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф — «благородное святилище»; ивр. ‏הַר הַבַּיִת‏‎, Хар а-Баит, она же ивр. ‏הַר הַמוריה‏‎, Хар а-Мория) — обнесённая высокими стенами прямоугольная площадь, возвышающаяся над остальными частями Старого города Иерусалима. Высота — 774 метра над уровнем моря. Главным архитектурным сооружением являлся храм Соломона.



На данный момент такими сооружениями являются мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Особый интерес вызывает сама Храмовая гора (гора Мория) и стена, которая её окружает — стена Плача. Она так же, как и крепость Нимрода, имеет следы мегалитической кладки.

Иерусалим. Стена плача, мечеть Аль-Акса и мечеть Купол Скалы.





ИАЦ

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