В России началась осенняя призывная кампания, что, как и прежде, стало причиной истерики МИД Украины. Дипломаты потребовали от России отменить призыв на срочную службу в Крыму и Севастополе. Формулировка, стоит признаться, вызывает недоумение, а местами даже смех.

Общий смысл всего «призыва» таков: Россия должна «отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и в Севастополе, обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта».

Мол, в 2016 году ООН приняло резолюцию, подтверждающую факт незаконной оккупации Крыма. Поэтому принуждать людей служить в ее армии Россия права не имеет. Да, не хватает украинским властям понимания, что возвращение Крыма было бы невозможным, если бы не желание самих крымчан восстановить историческую справедливость и вернуться на родину.

И чего на самом деле опасается Киев?

Все элементарно. Крымчане будут служить во всех российских регионах, проникаться «русским духом», все больше привязываясь к России. Как возвращать полуостров, когда среди его жителей будет полным-полно мужчин, получивших военную подготовку в российской армии?

Они не поднимут руки вверх, спокойно наблюдая за телодвижениями ВСУ, нацистов и иностранных наемников возле крымских границ и, тем более, на своей территории. Смогут дать достойный отпор диверсантам при необходимости. Не пойдут на сговор и предательство с врагом.

К тому же, если крымчане не призываются в российскую армию, значит, не имеют всех прав и обязанностей ее граждан. Можно и дальше со спокойной совестью утверждать, что Россия Крым оккупировала и не дает ему вернуться в состав Украины, удерживая силой. Вероятно, имеются и другие нюансы, но пока вспомнились именно эти: патриотизм и статус гражданина.

Интеграция Крыма в российское правовое пространство успешно продолжается, вызывая злобную зависть и ненависть Киева. Это неизбежно, им придется смириться. Крым вновь де-юре и де-факто стал частью России.

Украине и ее подельникам пора бы вспомнить о такой исторической и конституционной мелочи, как автономия Крыма и нарушение Киевом порядка выхода союзной республики из состава СССР. Еще в 1992 году в Крыму была принята своя Конституция, введена должность президента, сделано заявление о крымском суверенитете. Верховная Рада в том же году в одностороннем порядке переименовала Республику Крым в АРК, а на следующий год упразднила пост президента и отменила конституцию.

Украинские власти наплевали на мнение крымчан, ограничив их самостоятельность и лишив права на самоопределение. Плюс Россия не брала на себя обязательств по признанию Крыма территорией Украины или возвращения полуострова в состав Украины. Киев пытается переврать на свой лад международные соглашения, но получается не ахти.

Опоздал Киев с возвращением Крыма, причем на пару десятков лет. Крымчане устали от украинского беспредела. После государственного переворота и свержения законной власти в Киеве они сделали свой выбор: послать лесом майданутое руководство страны и снова стать частью России.