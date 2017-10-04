Колонны Исакия и не только. Часть 1

В сети много споров по поводу колонн Исаакиевского собора. Очень многие весьма скептически относятся к официальной версии строительства Исаакиевского собора А. Монферраном и правильно делают. Мало того что колонны изготовить технически невозможно даже сейчас, во всяком случае на данный момент сответсвующей технологической базы нигде в мире попросту нет. Так еще есть и масса прямых и косвенных доказательств существования данного собора ранее официальных сроков строительства собора. Например вот такой рисунок А. Брюллова на котором мы видим на 3/4 наш современный собор. Не хватает лишь двух малых колоннад и купола другие. Самое интересное, что внутри Исаакиевского собора, где представлены 4 варианта Исаакиевской церкви в хронологической последовательности, данный вариант отсутсвует. Оно и понятно, ибо он не вписывается в нужную парадигму.











Не будем далее углубляться в историю, коснемся исключительно технической стороны. Она весьма примечательна, поскольку собор уникальный. Что и как там делалось.



Начнем с колонн. Основных колонн, которые из гранита и которые весом по 114 (некот. источн. 117 ) тонн. Сейчас обсуждаются несколько версий изготовления колонн, споры не шуточные. Кто-то считает что колонны изготавливались методом литья. Кто-то говорит о том что колонны сделаны из кирпича, секций или бетона и попросту оштукатурены. В общем это не монолитный природный гранит, поскольку технологически такие колонны зубилом и на глазок сделать невозможно, а токарных станков для обработки каменных глыб весом в сотни тонн существовать не может, тем более в 19 веке.



Сторонники бетонной технологии приводят в пример некий < ![CDATA[ ]]> справочник кустаря< ![CDATA[]]> вот с таким рецептом:

3. Имитация гранита. Смешивают чистый мелкий песок, колчедан или какую-нибудь другую массу, содержащую кремень, со свеже обожженной и истолченой известью в следующей пропорции: 10 песку или колчедана и 1 извести. Известь, гасится влажностью песка, разъедает кремень и образует тонкий слой вокруг каждой кремниевой песчинки. По охлаждении смесь размягчают водой. Затем берут 10 толченого гранита и 1 извести и замешивают в место. Обе смеси кладут в металлическую форму таким образом, чтобы смесь песка и извести образовала самую середину предмета, а смесь гранита с известью внешнюю оболочку от 6 до 12 мм (смотря по толщине приготовляемого предмета). В заключение массу прессуют и придают ей твердость, высушивая ее на воздухе. Окрашивающим веществом служат железная руда и окись железа, которые смешивают горячими с зернистым гранитом.



Если хотят предметам, сформированным из вышеприведенного состава, придать особенную твердость, то их кладут на час в кремнекислый калий и подвергают жару в 150°Ц.





Еще они приводят вот такую картинку с неким обрамлением из досок неких колонн. Эта картинка применительна к Казанскому собору, но речь идет о технологии в принципе, и по мнению сторонников бетонной технологии именно так и отливались все колонны, включая колонны Исаакиевского собора.







Однако на данном рисунке не опалубка как принято думать, а лишь обвязка уже ГОТОВОЙ колонны чтобы к ней крепить строительные леса. Посмотрите еще раз внимательно рисунок и вы сами в этом убедитесь. Готовая колонна штучка не дешевая, любой скол, любая трещинка будут означать либо замену, либо серьезный ремонт колонны, за чей счет? А по сему от рисков повреждения дорогостоющую колонну просто закрывают, а защитные доски попутно имеют и несущую нагрузку как опоры под строительные леса. К колонне же присверливаться не будешь?



Сторонники штукатурки предполагают примерно вот такую технологию







и как доказательсво вот такую фотографию из римского Пантеона. Типа в то время существовала технология изготовления штукатурных смесей повторяющих натуральный гранит.













Теперь рассмотрим предметно сами колонны и все версии.



Начнем с технологии штукатурки. Начать надо с того что на приводимых в пример различных фотографиях с отслаивающейся от колонн штукатуркой, в том же римском Пантеоне например, мы видим лишь следы реставрации. Сделано “сейчас”, сделано халтурно, от того и отславивается. Используемый материал – полимер. Сейчас полимерных материалов под различный камень очень много, их используют не только реставраторы и строители, но и отделочники, дизайнеры и разного рода прочие декораторы. Делают ванны, кухонные столешницы, вазы, статуэтки и т.д. Различные технологии, от неких композитов на некой связующей основе с гранитной крошкой до < ![CDATA[ ]]> “жидкого гранита”< ![CDATA[]]> .







Даже если допустить факт нанесения неких штукатурных составов имитирующих гранит, то паровозиком выползает целая серия проблем которые придется решать.

Первая проблема – как крепить. В современном строительстве когда наносятся слои штукатурки с прицелом на долговечность ВСЕГДА используется штукатурная сетка. Ранее часто использовалась еще и так называемая дранка, это деревянная обрешетка, которая по сути так же является вариантом некой сетки. Сетка так же подразумевает некое жесткое крепление к основанию. Это я к тому что при “вскрытии” неких слоев штукатурки мы неизбежно видели бы некие инородные от камня или штукатурки предметы. Однако в случае колонн исакия мы их не видим.





В начале статьи я привел цитату из справочника кустаря, где написано что слой штукатурки наносится толщиной от 6 до 12 мм. И это правильно. Ибо тоньше не позволят фракции крошки гранита, а если делать толще то нужна либо сетка, либо всё это очень быстро будет отваливаться. Даже современные сверхтехнологичные и сверхлипучие однокомпонентные штукатурные смеси не допускают нанесение одного слоя толще 3-4 см. Если толще, то в несколько этапов (слоев) или с бутом. Далее. Многокомпонентный состав штукатурной смеси неизбежно будет подразумевать её последующее выравнивание, ибо нанести её ровным слоем не получится никогда и никак. Тут следующая проблема. Связующий состав трудно подобрать по плотности и твердости с компонентами (гранитной крошкой) штукатурной смеси. То есть если использовать некие механические предметы, как это делают современные штукатуры в виде неких шпателей и правИл, то будут выдираться некие фракции. Без этого никак. Избежать этого можно только используя высокооборотистый режущий инструмент, по типу современных болгарок. А потом следующая проблема схожего плана – как это всё полировать. И чем заполнять неизбежные каверны (пустоты) и трещины. В общем слишком много вопросов, ответы на которые очень трудно получить.



Схожего плана вопросы будут и при версии в бетон. Начать надо с того, что заливать бетон в форму нужно единомоментно. Это если вы хотите избежать армирования. По такому принципу например отливаются бетонные кольца для колодцев или блоки для фундаментов. Крупные формы с применением больших объемов бетона порциями в несколько этапов всегда отливаются с армированием.





Была ли в 19 веке возможность единомоментного залития в форму 114 тонн подготовленой смеси я не знаю, но очень трудно представить как это могло выглядеть, при том что бетонная смесь всё время должна быть в движении иначе тяжелые фракции быстро опустятся на дно. Сейчас для этого используются миксеры и прочие вращающиеся ёмкости. И не забываем про Александрийскую колонну весом в 600 тонн (10 железнодорожных цистерн). Следующей неизбежной проблемой в версии бетонной отливки будет проблема каверен. Они сейчас есть на любой бетонной поверхности. Посмотрите например на уличные телеграфные столбы. Вот я сфотографировал ближайший. Он весь в кавернах.





Аналогично будет даже если использовать гладкую опалубку, например пленку.





В бетонной смеси всегда будут некие пузырьки воздуха, кроме того в процессе кристализации выделяется тепло которое приводит к выделению паров, так что без этого почти никак. Именно почти, ибо придуман способом убрать каверны – это виброопалубка (вибропресс). То есть подвижная опалубка. Таким способом сейчас отливаются умывальники, ванны, столешницы, вазы, статуэтки и т.д.. Но это всё предметы относительно малой величины. Виброопалубку высотой в десятки метров с массой раствора в сотню тонн лично я представить не могу.







И не забываем про все проблемы присущие штукатурке. Ибо отлитую форму неизбежно придется доводить до кондиции – ровнять, шлифовать, шпаклевать, полировать и т.д. Посмотрите например на ремонт асфальта на наших дорогах. Очень показательно. Срез асфальта это то что мы видим как раз на колоннах исакия. То есть колонны исакия имеют следы именно механической обработки высокооборотистым режущим инструментом.











Теперь перейдем к самим колоннам. Последняя фотография не случайна. Она показывает не только явные следы именно механической обработки (резки) высокооборотистым инструментом, но и показывает как сейчас происходит реставрация. Проблемный участок колонны удаляется, вставляется арматура и наносится некий композитный полимерный состав с гранитной крошкой. Либо вставляется (вклеивается) заплатка. Черный цвет в данном случае по всей видимости это некий грунт или старый клей. Потом это все шлифуется и полируется.



То что колонны исакия являются природным камнем можно доказать и следующими фактами. Прежде всего тем что из подобного гранита сделаны не только колонны, но и все основания под собором и площадь вокруг собора. И даже поребрики. И вообще чуть ли не пол Питера сделана именно из этого гранита. И на фортах тоже он, и в Кронштадте тоже он. Это так называемый < ![CDATA[ ]]> рапакиви< ![CDATA[]]>.











Следующим доказательством будет природная текстура. Рапакиви не отличается красивым рисунком, в отличии от серых и черных гранитов. Но тем не менее некая текстура, хоть и не сильно выраженная, имеет место быть. Если пройтись вдоль собора её можно кое-где увидеть.

Вот блоки основания собора, мы видим текстурный рисунок (линию).







А здесь внимательно смотрим на нижнюю треть ближней колонны. Отчетливый рисунок. Теперь посмотрите на следующую колонну, на ней несколько разводов в виде темных пятен.В правом ряду на третьей колонне в центре так же отчетливый рисунок.







На этой колонне внизу рисунок.







Кстати на ней же следы от осколков от бомб. На правой колонне вверху огромная выбоина, крупным планом это место я показал в начале статьи. Официально это от осколка от бомбы во время Великой Отечественной войны, но данный факт мне кажется надо перепроверить. Где разорвалась бомба, при том что на одной колонне лишь один крупный скол, на второй некая шрапнель из мелких осколков? И направлены они друг к другу. Получается что бомба взорвалась где-то между колоннами? Но по официальной истории во время войны в собор не было ни одного прямого попадания. Если взрыв был далеко, то тогда не понятно как разлетались осколки – раз, и что за бомба была -два, чтобы отколоть на высоте 20 метров от стотонной гранитной глыбы всего лишь осколком огромный кусок.



Кстати. Данный факт начисто отвергает как версию штукатурки, ибо она неким одеялом отлетела бы в первую очередь, так и версию в сегментную сборку колонны. Если бы колонна состояла из составных частей, то от удара столь мощной силы неизбежно бы пошли трещины по сегментам колонны. Поперечные трещины. Их мы так же нигде не видим. Однако трещин в колоннах не мало. Но они все исключительно в вертикальной плоскости. Объясняется это в общем-то просто. Собор имеет просадку в центре. Прогрессирующая просадка была в 19 веке, во время его перестройки Монферраном. Более того, не просто центр просел, но и периметр вспучило, особенно на вновь построенных двух колоннадах (малых). На сегодняшний день разница в просадке по сторонам собора составляет до 45 см, отклонение по вертикали 27 см. При том что в 20 веке собор просел лишь на 5 мм. < ![CDATA[ ]]> Подробнее об этом< ![CDATA[]]>



Идем дальше. Еще одна колонна. На ней текстурный рисунок отчетливо виден по всей высоте.







Почему я так много внимания уделяю именно текстурному рисунку. Дело в том что его искусственно повторить невозможно. Ни бетонной технологией, ни штукатуркой. Смотрим на центр этой колонны.







Еще одна колонна. И на этом закончим.







Перейдем к трещинам. Они почти все вертикальные. И это и понятно, ибо трещины образуются только в точках силы. На колонну сила воздействия вертикальная, а значит и трещины могут идти только вертикальные. Здесь, кстати, трещина проходит через текстурный рисунок.













Некоторые трещины весьма обширны и уже отреставрированны.







А вот эта трещина весьма примечательна.







Это единственная поперечная трещина из всех что есть. Она замкнутая, то есть по всей окружности. Я так и не определился с выводами, либо это природный текстурный рисунок такой, либо это очень хороший ремонт. Если ремонт, то мы имеем колонну состоящую из 2 частей. Возможно её уронили и она раскололась. Если так, то работа ювелирная и нужно отдать должное строителям. Хотя весь собор построен так, что только диву даешься, так что не очень то и удивительно.



Теперь к тому, насколько ровные поверхности колонн в геометрическом плане. Как оказалось они не очень то и ровные. В виду масштабов это не заметно, но если смотреть внимательно по световому потоку, то кривизна колонн очень хорошо видна. Обратите внимание на границу света и тени, особенно в верху. Она волниста.







Тут приблизил.







Что это? И почему так? Для уточнения посмотрим на другой ракурс. В этом ракурсе мы видим что в поперечной плоскости колонна имеет некий шаг темных и светлых пятен. Как некие сегменты. Вот они и придают колонне некую волнистость. В солнечную погоду данная сегментность хорошо выражена. Видимо именно этот факт и лёг в основу версии в сегментный состав колонн с некой последующей штукатуркой. Но это не так.







Данный сегментный след это лишь след полировальной машины. Колонны полировали не вручную, а неким механическим способом с вращением вокруг колонны. Имено вокруг, от того и такой след. Я сейчас не буду себя утруждать как именно это делалось и конструировать некую машину, просто обозначу это как факт. Мы имеем следы именно вращательного вокруг колонны инструмента. Какие при этом использовались насадки резцов и полировальные составы я обсуждать так же не буду. Это вторично. Повторю еще раз фото с текстурным рисунком, т.к. на этом фото сегменты так же хорошо видны.









Могут быть это следы токарного станка? Да, могут. Последующая шлифовка и полировка могла как сгладить волнистость, так и наоборот, её увеличить. Фифти-фифти. А скорее всего и то и другое вместе. Однозначно лишь то, что колонна обработана инструментом имеющим ход вокруг колонны. Либо колонна вращалась.



На этом 1 часть закончена, во второй части зайдем внутрь собора.

Источник < ![CDATA[ ]]> https://zodchi1.livejournal.com/7010.html< ![CDATA[]]>