Колонны Исакия и не только. Часть 2

Внутри собор так же весьма примечателен. Мне как строителю и отделочнику чрезвычайно интересно понять что и как там сделано. Этим и займемся. Тем более что это поможет определить что там из новодела, а что древнее. А может и очень древнее.



Начнем мы с того, что нынешнее убранство собора на 3/4 создано советскими реставраторами после Великой Отечественной войны в ходе масштабных работ 1947-1963гг. Повторю – на 3/4! Чтобы никто не питал иллюзий о том что там действительно росписи Карла Брюллова, алтарь Кленце и т.д.. Вот фото со стендов внутри самого собора.

















Здесь обратите внимание на то, что лепнина крепилась на армированное основание. Арматура с неким шагом рядами очень хорошо видна. Для меня как строителя совершенно очевидно что эта арматура вставлена в просверленное основание и обрезанная режущим инструментом. Это означает только то, что во времена предыдущей отделки использовался инструмент схожий с современным перфоратором и современной болгаркой. Вопрос лишь когда? Дело в том что масштабные реставрационные работы шли в 20-30 годы 20 века, а так же всю последнюю четверть 19 века. Могло и при Монферране. Могло и ранее. Одному Богу известно сколько раз лепнина в данном месте переделывалась. И вообще, может и не лепнина здесь была изначально.







Смотрим в каком состоянии были росписи.





Так было.







Так стало.







По официальной истории всё убранство собора пострадало от холодов. Типа во время войны отопления не было, зимой все промерзало и по-этому всё отвалилось. Но это не совсем так. Дело в том что отопления в соборе вообще до 60 годов 20 века не было. Только в 60 годах в собор было подано центральное отопление в подвал, откуда по вентиляционным каналам оно стало подаваться внутрь собора. Несколько лет назад прошли ремонтные работы и сейчас там вся система обогрева современная. Экскурсоводы вам расскажут о том, что раньше в подвалах стояли печи и отопление действительно было, печное. Но это неправда. Раньше убийственным вопросом для экскурсоводов был – куда выходили трубы от печек? Ответа не было. После моей < ![CDATA[ ]]> прошлогодней< ![CDATA[]]> статьи видимо их научили куда выходили трубы и сейчас они говорят что в Екатерининский сад. Но последующая серия вопросов так же их ставит в тупик и оставляет без ответа. Во-первых где-это место куда выходили трубы? Или труба. Покажите конкретную точку, ибо труба дожна быть не маленькая и документальное подтверждение этому, ведь такая труба должна быть доминантой и видна издалека. Где она на фотографиях, картинах и гравюрах? За деревьями она спрятаться не могла, ибо сам сад относительно молодой, он заложен лишь в 1874 году. Далее. Неизбежно должен быть теплообменный пункт. Это место, где горячий дым или жар от огня будет обогревать воздух который в последующем будет подаваться в собор. Покажите такой теплообменный пункт. Он по идее тоже должен быть не маленький. Далее, каким образом шла подача воздуха? Как в печи, так и в теплообменный пункт. Где забор воздуха, или выражаясь современным языком – где притяжная вентиляция?



Вот эти места внутри собора откуда сейчас подается теплый воздух. По словам экскурсоводов.







Их в соборе порядка десятка, точно не считал. По моему глубокому убеждению это просто старая притяжная вентиляция, ведь в соборе собирались огромные массы народа, плюс освещение было свечное. Всё это нуждадось в притяжной вентиляции, иначе и свечки гореть не будут и народ задохнется. Советские инженеры возможно смогли данную систему запитать через систему городского теплоснабжения, но до 60 годов никакой системы отопления в соборе попросту не было. Может она и была когда-то очень давно, но в результате катастрофы и последующих разрушений полностью вышла из строя. Ни Ринальди, ни Монферан восстановить или организовать подачу тепла не смогли. Сейчас в полу внутри собора есть несколько вентиляционных решеток (фото пола в конце статьи), я предполагаю что именно через них и подается основное тепло в собор, а данные вентиляционные отверстия в стенах лишь вспомогательные точки, или, скорее всего, вообще просто приточная вентиляция и экскуросоводы просто не знают о чем говорят.



Перейдем к колоннам внутреннего убранства. Они поражают. В своё время Алексей Кунгуров правильно заметил, что эти колонны из цельного камня и изготовлены механическим способом. То есть обработаны инструментом. Вот фотография, четко определяющая две колонны изготовленные из одного куска камня. Текстурный рисунок симметричный.







Эта же колонна вблизи и сбоку.







я долго рассматривал все колонны и пришел к однозначному выводу что нижня часть, так называемая база, приставная. По-началу кажется что сперва поставлена эта база как основание и уже на него ставится колонна. Нет, не так. Колонна крепится к стене, а все декоры сверху (капители) и снизу (базы) это лишь дополнительные самостоятельные декоративные элементы. Как пазлы вставленные в свое место. Это говорит о том, что все убранство собора изготовлено неким поточным способом. То есть имелся некий шаблон или лекало по которому изготавливались все декоративные элементы. Это касается не только колонн. Весь собор по сути это конструктор лего. Все детали одинаковы и заменимы. Только разный камень использовался. Там белый, там серый, там красный, там …





Технология следующая. Некое кирпичное основание, несущая стена. К ней сперва крепится декоративная колонна (полуколонна), а уже к ней приставляются “нащельники”. Роль нащельников в данном случае выполняют белые мраморные пилястры. Это как сейчас декоративный пластиковый уголок или галтель в квартирах. Вот мы видим две колонны на несущем кирпичном основании, к ним по бокам приставлены мраморные белые пилястры закрывающие торец несущей стены.







Там где колонна имеет криволинейную геометрию пилястры подпилены соответсвующим образом и щель замазана герметиком.









Вот малахитовая колонна, технология та же. Пилястра приставлена к колонне.







Вернее почти та же. Ибо сама колонна не цельнокаменная. По сути это мозаика. Колонна металлическая, труба, вернее полутруба, на которую наклеены кусочки малахита и в последующем обработаны. Обратите внимание на то, что в ложбинке черная дыра в пустоту. Герметик отвалился.



Кстати насчет цельнокаменного. Плоские колонны (пилоны) порядка 15-20 см в толщину. Точно не замерял, но где-то так. В высоту более десятка метров. Если взять условно толщину 15 см, ширину 1 метр и высоту 10 метров, то мы получаем вес колонны в 4 тонны. Это облицовка между прочим и очень хрупкая, ибо тонкая. Как её поднимали? Мне кажется что в данном случае просто неизбежны некие ребра жесткости с внутренней части колонны, иначе она просто обломится (переломится) от любого неосторожного движения. Эти же ребра жесткости скорее всего вставляются в некие пазы в кирпичной кладке (несущем основании). Я как строитель сделал бы именно так.



Теперь к круглым колоннам. Вернее полуколоннам. Сперва у меня была мысль что это целые колонны и они несут ко всему прочему и несущую функцию. Но это оказалось не так. Они приставлены к несущему кирпичному основанию точно так же как и плоские колонны (пилоны).







Точно так же нижняя часть (база) и верхняя часть (капитель) – приставные, тот же самый конструктор лего. Насколько всё продумано в инженерном плане просто диву даешься. Интересно то, что колонна распилена не пополам, как по логике вещей казалось бы было разумным. Ну типа распилил пополам и вот вам две готовые полуколонны. Нет, не так. Наши предки простым путём не шли. Полуколонна имеет больший угол чем ровная половинка. Меньшая часть, по всей видимости, банально утилизировалась. Может в другие соборы или дворцы куда-нибудь пошла, не знаю. Может из тыльной части делались те самые ребра жесткости которые как “пама-мама” вставали в предназначенные под них пазы. Это наиболее вероятно. В любом случае работа сложная, куча вопросов – как пилили, чем пилили, как крепили и т.д.. Однозначно лишь то, что все колонны сделаны из природного камня методом механической инструментальной обработки. Именно механической, именно инструментальной, а не ручной. Никто там зубилом не ковырял и топором не рубил. И никакие это не бетонные технологии. Налицо как сверлильные инструменты, так и точильные, фрезерные, режущие, в общем полный пакет. Из какого материала при этом были резцы и пилы, остается большой загадкой. Сейчас это всё делается твердосплавными металлами с алмазами. Так же логичный вопрос – каков был привод у данных инструментов. Паровой, водяной, …? Ведь резка камня, особенно гранита, подразумевает очень большую угловую скорость, а значит очень большие обороты режущего диска. У современной болгарки например до 11 тыс оборотов в минуту.



Эта же колонна чуть ближе. Очень хорошо видно, что нижняя часть (база) не родная, из другого камня. Видите черную дырочку в базе?







Вот эта дырочка вблизи и снята со вспышкой. За ней тот самый кирпич несущего основания.







Надо сказать что повезло. Это единственная дырочка, я обошел весь собор несколько раз. Если бы не она, так и осталось бы тайной как всё устроено. А теперь понятно.





Идем дальше. Смотрим вот такой декоративный элемент. Он состоит из двух частей. Верхний квадратик “с жуткмими розочками” первый элемент, нижний “отвисший язык” отдельно. Тоже конструктор лего. Вставлено в штаное под него место.







Текстура мрамора не оставляет сомнения в том что это природный камень. От того совершенно не понятно какими режущими инструментами была вырезана эта самая “жуткая розочка”. Он не вклеена, не вставлена, это не самостоятельный элемент. Самостоятельный элемент – весь “квадратик”. Вот он реально вставлен и щель и замазан герметиком. Кстати таких квадратиков там много, десятки.









“Язык” так же вырезан и весь элемент – это весь прямоугольник вниз. Зачем такие сложности не понятно. Видимо в то время это было легко. Сейчас точно бы никто так делать не стал.



Очень удивили меня изделия из бронзы. Её в соборе много. Включая люстры.







Вблизи.







На вид банальное литьё. Однако при ближайшем рассмотрении выползают характерные для механической обработки вещи. То что литьем с последующей шлифовкой не получить.







Как вам? По сути это та самая подкова на блохе. Если это литьё, то как? Если это сделано иначе – тем более не понятно. Даже если допустить что это литьё, то даже в гипсе все эти пупырышки делать опупеешь. Ладно там на небольшой вещице, на подсвечнике каком-нибудь, можно помучиться. Но ведь речь идет о десятках колонн, десятках люстр и прочих элементов, которых там множество. И все они большие, а люстры просто огромные. И очень многое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, сделано именно так. Фантастика. Я знаю только один способ получения таких пупырышек – это методом чеканки. Когда керном с тыльной стороны долбишь. Собственно вся технология чеканки на этом и построена. Но тут ни о какой чеканке речи не идет. Если кто-то знает как это сделано, очень прошу напишите.



Теперь посмотрим на пол. Он везде мраморный с некоторыми включениями из других камней. Я внимательно осмотрел весь пол несколько раз и пришел к однозначному выводу о том, что он по всей площади собора сделан в одно время и из одних материалов. Без вариантов. Можно было бы предположить что часть собора сохранившаяся от Ринальди или вообще первоначальная от древних первостроителей будет иметь следы большей потёртости, но этого не замечено. Разница имеется, но она выражена именно местами где по понятным причинам народу ходило меньше. Это алтарная часть и это центральная звезда. Наибольший износ пола в зоне свастичного орнамента, где собсвенно народ и толпился, а так же в зоне входа и выхода.



Это основной зал. Зона входа (выхода).

Кстати, обратите внимание на решетки. Я думаю что тепло в собор подается именно из них, а то что показывают экскурсоводы и я показал в начале статьи это просто вентиляция.











Зона свастичного узора.









А это подъем на алтарную часть. Износ пола заметно меньше.















Здесь видно как ролики от ворот оставили колею в полу.









Однозначный вывод – весь пол не старше периода Монферрана. Моложе может быть, старше точно нет.



Так же и с датировкой дверей собора. Они все в библейских мотивах. А это означает что все двери не старше периода Монферрана, ибо проект Ринальди носил явные языческие признаки и библейских мотивов в отделке собора не могло быть по определению. Более того, двери собора имеют эпизод крещения Руси князем Владимиром на котором изображено свержение статуи Перуна в Киеве.













Что можно сказать в итоге. Внутренее убранство собора показывает нам, что ничего старшего чем период Монферана нам не найти. Возможно, что часть колонн и досталась в наследство от Ринальди, а ему соответсвенно от древних строителей, но общей концепции и композиции это не нарушает и совершенно точно то, что в период Монферрана существовали технологии обработки камня и бронзы очень высокого уровня. Как минимум облицовка стен и пола говорит именно об этом. Да и купола не оставляют в этом сомнений, а они точно сделаны в эпоху Монферрана. Что касаемо гранитных колонн нижних и верхних колоннад снаружи здания, то они Монферрану достались в наследство от Ринальди, а тому соответственно от древних строителей. Иначе придется допустить мысль о том, что в 18 веке (Ринальди) существовала техническая возможность обработки камня по недоступным нам сегодня технологиям. Я убежден что этим колоннам много больше лет чем подразумевает эпоха Монферана или Ринальди. Эти колонны, как и основное здание собора, нужно датировать некой “античной” эпохой, когда по всему шарику существовала единая культура. Это Баальбек, это Александрия, это Афины, это Рим и т.д.. Это то, что в 17-19 веках художники руинисты изображали как наследие погибшей ойкумены. Например как < ![CDATA[ ]]> Пьетро Белотти< ![CDATA[]]> в 17 веке.











А вот как это отображал сам Монферран в 1836 году….







На этом откланиваюсь.

Источник < ![CDATA[ ]]> https://zodchi1.livejournal.com/7360.html< ![CDATA[]]>