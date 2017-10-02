Почему Каталонии нельзя, а Косово можно?

Президент Сербии на связи со своими жизненными, но весьма риторическими вопросами.С одной стороны все правильно, но с другой, после недавних поздравлений НАТО сербов с годовщиной начала бомбардировок, не думаю, что сербам кто-то и что-то будет всерьез объяснять на тему причин, по которым США и ЕС расчлненили Югославию и Сербию. Косовские сепаратисты, это кого надо сепаратисты. А каталонские сепаратисты в рамках этой логики, несогласованные возмутители спокойствия. Поэтому Вучичу надо лучше учиться европейскому двоемыслию, чтобы объяснять своим гражданам сей парадокс на нелегком пути движения Сербии в Европу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com