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Почему Каталонии нельзя, а Косово можно?

23:44. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Президент Сербии на связи со своими жизненными, но весьма риторическими вопросами.

Вопрос, который сегодня Европейскому союзу может задать каждый гражданин Сербии: как так получилось, что референдум о независимости Каталонии оказался незаконным, а Косово позволили отделиться  даже без референдума.
Страны ЕС, признавшие независимость Косово, уничтожили европейское право и принципы, на которых оно базируется. Почему Каталонии нельзя, а Косово можно? Ответ на этот вопрос сербы никогда не услышат. …
Это лучший пример двойных стандартов и лицемерия в мировой политике. (с) Вучич

С одной стороны все правильно, но с другой, после недавних поздравлений НАТО сербов с годовщиной начала бомбардировок, не думаю, что сербам кто-то и что-то будет всерьез объяснять на тему причин, по которым США и ЕС расчлненили Югославию и Сербию. Косовские сепаратисты, это кого надо сепаратисты. А каталонские сепаратисты в рамках этой логики, несогласованные возмутители спокойствия. Поэтому Вучичу надо лучше учиться европейскому двоемыслию, чтобы объяснять своим гражданам сей парадокс на нелегком пути движения Сербии в Европу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, ес, Каталония, косово, сепаратизм, Сербия
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