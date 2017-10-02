Почему Каталонии нельзя, а Косово можно?
23:44. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Президент Сербии на связи со своими жизненными, но весьма риторическими вопросами.
Вопрос, который сегодня Европейскому союзу может задать каждый гражданин Сербии: как так получилось, что референдум о независимости Каталонии оказался незаконным, а Косово позволили отделиться даже без референдума.
Страны ЕС, признавшие независимость Косово, уничтожили европейское право и принципы, на которых оно базируется. Почему Каталонии нельзя, а Косово можно? Ответ на этот вопрос сербы никогда не услышат. …
Это лучший пример двойных стандартов и лицемерия в мировой политике. (с) Вучич
С одной стороны все правильно, но с другой, после недавних поздравлений НАТО сербов с годовщиной начала бомбардировок, не думаю, что сербам кто-то и что-то будет всерьез объяснять на тему причин, по которым США и ЕС расчлненили Югославию и Сербию. Косовские сепаратисты, это кого надо сепаратисты. А каталонские сепаратисты в рамках этой логики, несогласованные возмутители спокойствия. Поэтому Вучичу надо лучше учиться европейскому двоемыслию, чтобы объяснять своим гражданам сей парадокс на нелегком пути движения Сербии в Европу.
Источник: colonelcassad.livejournal.com