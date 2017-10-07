Открытым текстом 06.10.2017

Украина появилась в Европе. Речь не о бессмысленном безвизе и уж подавно не о дипломатических успехах поросёнка Пети в мятом пиджаке. Киевские террористы нужны Европе как мёртвому припарки. Украина бессмысленная и беспощадная появилась в Европе сама собой, в виде свирепого приказа Мадрида подавить желание каталонцев жить отдельно.

1 октября на референдум, запрещённый правительством и конституционным судом Испании, пришли сорок два процента избирателей Каталонии. Девяносто процентов пришедших проголосовали за отделение. В день референдума полицейский спецназ разгромил сотни избирательных участков, избил тысячи каталонцев, пытавшихся пройти на голосование.

Открытым текстом напоминаю: в своё время Испания радостно влилась в коалицию для бомбёжек Югославии. Все помнят, как войной в центре Европы отстирывали пятна на платье Моники Бернард-Соломоновны Левински? Как торговцы наркотиками и человеческими органами, извлечёнными у пленных сербов, получили из рук Соединённых Государств Америки страну Косово? Как подконтрольные СГА страны рукоплескали «воле народа на самоопределение» (хотя, кстати, в Косово референдума не было)? Как умножены на ноль все послевоенные правила? А вот Российская Федерация, несмотря на всё своё унизительное в тот момент положение, предупреждала, к чему может привести парад суверенитетов.

Плавали — знаем.

Отменив закон для одних, очень трудно объяснить, почему он действует для других. Почему поддерживаемым СГА террористам из Косово можно иметь собственное мнение, в какой стране жить, а каталонцам нельзя. К тому же референдума за своё отделение хотят и баски — народ горячий даже по испанским меркам: вспомните д’Артаньяна — северная часть Страны Басков называется Гасконь. Вот и пришлось правительству посылать полицию на погром, чтобы другим неповадно было.

За неделю перед референдумом арестованы несколько десятков организаторов разного уровня, включая нескольких членов правительства Каталонии, изъяты десять миллионов бланков для голосования, заблокированы сотни сайтов сторонников отделения. В Каталонии в ответ на разгон митингов за отделение объявлена национальная забастовка. А количество сторонников референдума увеличилось в разы.

Открытым текстом спрошу: ну а что же Евросоюз, совсем недавно приветствовавший переворот в Киеве и «право народа на самоопределение»? Где его возмущение жёсткостью полиции? Где крики «они же дети»? Где фальшивые гарантии? Где несбыточные обещания испанскому правительству всех благ за отвод полиции? Что-то не слышно голосов «воинов демократии» из Варшавы и Киева, грудью встающих на защиту воли каталонского народа! Наши либералы тоже молчат. И Вашингтон молчит. Как действовать-то ребятам — не объяснил! Гад! Все растеряны. Появись среди каталонцев новая Нуланд с печеньками — надо будет признавать право крымчан и донбассцев самим определять свою судьбу. Не поддерживаешь за каталонцами право на самоопределение, запущенное в Косово, — всему миру демонстрируешь свой голый зад и двойные стандарты. Как в анекдоте: «и перед партизанами неудобно получилось».

Вообще, выход ЕС во внешнюю политику неизменно порождает катастрофы.

4 октября Порошенко внёс в Верховный совет Украины проект закона о реинтеграции Донбасса. Там Российская Федерация названа агрессором, обещано продолжение боёв до захвата всего Донбасса, а выборы, свободные от киевских террористов, объявлены недействительными.

Открытым текстом уверяю: самое страшное в этом «законе» даже не то, что он противоречит всем пунктам обоих Минских соглашений — а те утверждены Советом Безопасности ООН, то есть обязательны даже для Киева. Куда отвратительнее, что тем гражданам народных республик, кто согласится пожертвовать свободой ради безопасности, эта самая безопасность обещана под гарантии европейских политиков. Как будто всему Донбассу память отшибло. А ведь совсем недавно — в 2014-м — европейские политики заставили Януковича не разгонять бандитов, забрасывающих милицию бутылками с бензином, а подписать с ними соглашения под гарантии, будете удивляться, тех же европейских политиков. А когда — вполне ожидаемо — майданутые уже на следующий день наплевали на свои обещания, гаранты сделали вид, что так и надо.

Я уж не говорю о первом в Киеве государственном перевороте — в декабре 2010-го, по требованию той же Европы. Теперь Донбассу предлагают поверить тем, кто обманывал трижды. Интересно, наивные брюссельские мальчики правда думают, что в Донбассе живут только идиоты со стёртой памятью?!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru