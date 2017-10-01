Сталин летит! — жители Калуги запустили воздушный шар с портретом «отца народов» (ФОТО)
27 сентября жители Калуги внезапно увидели огромный красный воздушный шар, на котором был изображен Иосиф Виссарионович Сталин.
Очевидцы полета «Отца народов» опубликовали снятые фото в социальных сетях.
По словам калужан, шар пролетал в районе Правого берега города.
Позже стало известно, что с этим воздушным шаром команда из Калуги участвовала в международном фестивале воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России 2017» в Пятигорске, который завершился 18 сентября.
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Источник: rusvesna.su