«Царь крутого нрава, но тонкий человек»

В Калуге открыли памятник собирателю земель русских Ивану III





В воскресенье в Калуге министр культуры России Владимир Мединский торжественно открыл памятник великому князю московскому Ивану III. Монумент создан скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, а из множества других вариантов его выбрал председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) режиссер Андрей Кончаловский. Освятил памятник архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан.

Это первый памятник Ивану III в открытом публичном пространстве. Историки считают, что фигура Ивана III недооценена в обществе и именно она может стать тем, что объединит современных россиян.

«Он новая фигура для нас»

В воскресенье калужанам повезло с погодой — ни снега, ни дождя. Стекаться к площади перед зданием областной администрации люди начали часа за полтора до начала торжественной церемонии — чтобы занять самые удачные места.

11-летняя Аня пришла на площадь с бабушкой.

— Ты знаешь, что здесь сегодня происходит?

— Открытие памятника.

— А кому?

— Ивану III.

— И ты знаешь, кем он был? Ты ведь в пятом классе учишься, так что вы пока только историю Древнего мира изучаете.

— Да, но я знаю, что Иван III был великим князем. Государем. Я люблю историю, поэтому решила сюда прийти.

— А про Ивана Грозного что-то слышала? Кем он приходился Ивану III?

Аня честно признается, что не знает. А пожилой мужчина начинает укорять меня: «Что же вы такую маленькую спрашиваете! Откуда ей знать? На такие вопросы не все взрослые ответят».

— Точно-точно! Я вот почти ничего не знала про Ивана III, мне про него внучка рассказала, — говорит бабушка Ани Наталья Григорьевна. — Она меня и привела сюда. И я узнала много нового. О таких великих вещах надо знать и помнить. Я теперь другим своим внукам буду рассказывать об Иване III. У нас ведь эту часть отечественной истории почти не изучали. История для нас начиналась с 1917 года.

К ней присоединяется житель Калуги Николай Николаевич.

— Когда я учился, а мне 70 лет, никто нам про него ничего не рассказывал. Не было этого в наших учебниках! Да вы вот спросите у людей здесь, на площади. Большая часть ничего об Иване III не только не знает, но и не слышала! Он, по сути, новая фигура для нас в отечественной истории.

Но с Николаем Николаевичем и Натальей Григорьевной явно согласны не все.

— Ну как это не слышали? — перебивает их женщина средних лет. — Я хорошо знаю историю средневековой Руси. И про Ивана III я слышу, конечно же, не впервые. Хотя про Ивана Грозного, его внука, читала гораздо больше. И как это вам ничего в школе не рассказывали про Ивана Великого? Неужели и про Софью Палеолог вы не слышали?

— Вы историк?

— Я швея, меня Нина Алексеевна зовут. Просто я люблю историю. Интересуюсь. Историю, свои корни надо знать.

Нина Алексеевна готова была еще рассказывать про историю, про царей и князей, но началась церемония открытия памятника, о чем объявил министр культуры России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, установка памятника Ивану Великому — это торжество справедливости.

— Он был великим, ярким, мощным, эффективным, но почему-то недооцененным правителем нашей страны. Сказать, что Иван III был русским правителем и государем — это ничего не сказать. По сути, Иван III был создателем той России, того государства, наследниками и преемниками которого являемся мы сегодня. Он не просто поставил точку в освобождении Руси от ордынского ига, именно 11 ноября 1480 года победно завершив знаменитое стояние на Угре. Он не просто провел ряд колоссальных реформ, полностью преобразивших нашу страну. Он издал первый русский Судебник, объединил многочисленные русские земли под сенью Москвы. Он создал ту систему правления, которая позволила нашей стране выстоять в самые тяжелые времена, — сказал Владимир Мединский.

Министр отметил, что идея установки памятника принадлежит губернатору Калужской области Анатолию Артамонову.

— Если говорить о роли Ивана III в истории нашего государства, то оно с него и началось. Он ведь по-настоящему объединил страну, — сказал перед открытием памятника Анатолий Артамонов. — По-всякому можно относиться к его роли в присоединении новгородских земель. Но не были бы они российскими, были бы литовскими. По сути, западный мир именно при нем и признал, что такое государство, как Русь, существует. Византия разрешила Ивану III использовать на гербе орла, при нем началось взаимодействие дипломатов с нашей территорией не как с отдельными княжествами, которые между собой воюют, а как с единым государством. Он правил почти 44 года и оставил после себя не разрозненные княжества, а государство со столицей. Он оставил Москву уже с Успенским собором, с каменными строениями.

— Анатолий Дмитриевич, а когда у вас возникла идея установки памятника?

— Давно, еще несколько лет назад. Я хотел, чтобы справедливость восторжествовала. Посоветовались с Владимиром Мединским не как с министром, а как с руководителем Российского военно-исторического общества, и он горячо поддержал эту идею. Более того, сам памятник изготовлен на деньги РВИО. Мы только постамент сделали. Андрей Кончаловский был председателем нашего творческого совета, который рассматривал разные варианты памятника. И я очень благодарен ему за то, что он не согласился с предыдущими вариантами. Хотя на первый взгляд они тоже казались хорошими. Но то, что мы сейчас видим, — конечно, шедевр, — сказал губернатор.

Ивана III, стоящего у здания областной администрации лицом к центру города, сразу после завершения церемонии открытия обступили горожане. Выстроилась очередь желающих сфотографироваться на фоне царя, который, как узнали многие только сегодня, часть истории не только всей России, но и их родной Калужской земли.

2017 год богат на памятные даты. В марте 100-летие отметили «Известия», прошлая неделя была посвящена одному из самых знаковых событий ХХ века — Октябрьской революции. Но 2017 год — это еще 555 лет восшествия на престол великого князя Московского Ивана III.

Сейчас в разных уголках страны появляются памятники и мемориальные доски историческим фигурам, которые до сих пор вызывают жесткие споры в обществе и относительно которых нет единства ни у ученых, ни у рядовых граждан. Так, с 2016 года в России появилось три памятника Ивану Грозному: в октябре прошлого года в Орле, этим летом — в Москве, а несколько дней назад бронзовый бюст царю торжественно открыли в селе Ирково во Владимирской области. Летом этого года установка мемориальной доски Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА) вылилась в громкий скандал. Преподаватели Высшей школы экономики отказались от участия в мероприятиях своих коллег, о чем заявили в открытом письме на имя ректора МГЮА.

И на этом фоне открытие памятника Ивану III приобретает особый смысл. Поскольку фигура этого царя может объединить общество.

— В «Истории государства Российского» у Карамзина этот факт — Великое стояние на Угре — очень хорошо оценен. В советское время он, конечно, был известен, как и Иван III, но практически не озвучивался и не изучался. А ведь после стояния на Угре Иван III имел возможность почти четыре десятилетия создавать российское государство. Как писали тогда европейские политики, «мы вдруг увидели, что появилось Российское государство», — рассказал депутат Госдумы РФ калужанин Геннадий Скляр. — На мой взгляд, очень важно для нас оценить, что Иван III победил без кровопролития. И вместе с тем он как-то сумел всё организовать так, что Ахмат ушел. Это важно и сегодня — понимать, что можно одержать победу без крови.

Пикантная деталь — памятник Ивану III открыли почти на том же месте, где несколько десятилетий простоял памятник Ленину. Но в Калуге говорят, что никакой политической подоплеки здесь нет, а монумент вождю Октябрьской революции всего лишь вернули на историческое место.

— Ленин-то «ушел» на свое историческое место, в сквер. И там он смотрится замечательно, — пояснил Анатолий Артамонов. — Поставить памятник изначально именно туда не абы кто придумал! Василий Козлов — величайший скульптор, он приехал в Калугу, выбрал место, предложил заложить сквер.

Директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов уточнил, что монумент вождю революции был изначально установлен в сквере еще в 1925 году.

— Тогда калужане, собрав средства, установили памятник работы скульптора Козлова, который встречался с Лениным. Замечательная скульптура, один из первых памятников Ленину. Она интересна тем, что Владимир Ильич представлен не как забронзовевший вождь пролетариата, а как человек, оратор. Этот памятник установили на Плац-парадной площади, вокруг разбили сквер. Памятник пережил даже фашистскую оккупацию, — рассказал Виталий Бессонов.

В 1980-е годы памятник из сквера переместили к зданию администрации. Но, как говорит Виталий Бессонов, «решение это было личностное, юридически необоснованное, а памятник казался там несоразмерным, калужане были не очень довольны».

Теперь историческую справедливость восстановили — памятник вернулся на свое место.

Люди, заново открывшие для себя фигуру Ивана Великого, открывали и новые страницы в отечественной истории.

— Я в начале этого года встречался с послом Ирана в Москве. И он мне говорит: «А вы знаете, что дипломатические отношения с Персией установил Иван III?» Я этого не знал, — отметил Геннадий Скляр. — А он мне дальше говорит: «А почему ему до сих пор памятника нет в России?» Я ответил, что скоро будет. Но сам факт меня ошеломил. Я ничего этого не знал.

По словам депутата, появление памятника Ивану Великому имеет особое значение:

— Пока что открытие этого памятника — не всероссийское событие. Но калужане проявили такую вот народную инициативу. Они не только вспомнили историю того времени, не только вспомнили об Иване III, но и стали поднимать градус общественного знания об этом. Почему в советское время этого не могло быть? Потому что вся история царского периода была отодвинута.

Историки уверены, что воскресные события в Калуге смогут объединить россиян, среди которых нет единства в отношении многих исторических фигур.

— Фигура Ивана III в нашей истории занимает особое место. Итоги его деятельности воспринимаются со знаком плюс, а правление не омрачено событиями, которые вызывали бы отрицательные ассоциации, — отметил Виталий Бессонов. — Уже при Иване Грозном в XVI веке «Казанский летописец», оценивая правление Ивана III, отметил, что именно в царствование Ивана III после Великого стояния на реке Угре Москва возродила то, что было в Киеве. Там сказано, что Москва стала Третьим Римом и вокруг нее образовалось новое государство, как в свое время вокруг Киева. Иван III в отличие от спорных исторических фигур в историю вошел как создатель государственности. Он начал как удельный князь, а закончил как правитель Руси.

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян говорит, что профессиональные историки, конечно, знают о роли Ивана III и его вкладе. Но в целом в общественном сознании он был у нас недооценен.

— Теперь становится ясно, что это он сыграл огромную роль в объединении Руси. При нем практически появился термин «государь всея Руси». При нем территория русской земли увеличилась более чем вдвое. Ивану III надо отдать должное как очень важному собирателю земель. При нем Русь получила такое название. И, как говорят специалисты, даже был употреблен впервые термин «самодержец», — пояснил академик. — Иван III провел очень много реформ. И в отличие от Ивана Грозного при нем не было репрессий. Иван III был царь крутого нрава, но он был тонкий человек, хороший дипломат и его след в истории нашей страны должен быть оценен по достоинству. Я очень рад, что сейчас открыли ему памятник. Его фигура сегодня, как мне кажется, могла бы стать объединяющей. Если вокруг личности Ивана Грозного идут такие жаркие дискуссии и споры, то Иван III — это бесспорная фигура, которая может способствовать объединению людей.

Люди, пришедшие на открытие памятника в центре Калуги и впервые открывшие для себя подзабытые страницы истории, готовы делиться обретенными знаниями с другими. На площади перед администрацией после церемонии никто не расходился. Горожане рассматривали скульптуру, обсуждали, фотографировались.

— Марин, встань вон с той стороны! Под посох с орлом! Я тебя в полный рост сфоткаю! Теще моей отправь! Расскажи ей про царя. Может, хоть от сериалов своих оторвется, книжку почитает, — говорит молодой человек своей спутнице и нацеливает на нее камеру телефона.

Источник: nnm.me