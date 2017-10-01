Рекомендательный список книг для командиров Красной Армии

Рекомендательный список художественной литературы для начальствующего состава

("Авангард ХХ-го века" Кедров-Челищев)И советские командиры не могли ознакомиться с творениями передовых писателей ХХ века.Таких, как КрученыхТуфановХармс

Источник: colonelcassad.livejournal.com