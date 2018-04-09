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Союз писателей направил обращение Владимиру Путину в защиту министра образования

17:36. 9 апреля 2018 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

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«Союз писателей России на февральском съезде, а теперь и на своем расширенном секретариате рассмотрел вопросы, связанные с проблемами преподавания литературы в школе и выражает полную поддержку действующему министру образования и науки РФ Ольге Юрьевне Васильевой в деле обновления преподавания литературы в средней школе, - говорится в обращении писателей.
 
Погружение ребенка в глубины отечественной литературы и русского языка – это не только дело российской школы и не только задача образования молодого поколения. Литература и язык – это словесный образ народа, его культуры, истории, его жизни. Литература и язык, наряду с историей, передают нашим детям духовный, культурный, трудовой, бытовой опыт жизни народа на своей земле».  
 
«Потому писатели России считают своим профессиональным долгом высказать мнение о качестве преподавания литературы и русского языка в отечественной школе. Ведь дело дошло до того, что литературу (как, впрочем, и историю!) исключили из обязательных выпускных экзаменов, до минимума сократили число часов на изучение этого предмета, изъяв из обязательных к прочтению литературных произведений огромное число классических сочинений, - возмущены труженики пера.
 
И вот сегодня, когда впервые за многие годы в Министерстве образования и науки стали появляться документы, возвращающие смысл самому слову «"образование", в частности новый ФГОС по литературе, на инициатора этих процессов О.Ю.Васильеву обрушился шквал критики, граничащий с истерией. И особенно резка критика в той части, которая касается литературы».  
 
«В чем, - говорится далее, - на наш взгляд, - взгляд людей, работающих со словом, - суть претензий к министру?
 
это якобы нарушение прав детей, уже начавших учиться по предыдущему варианту стандарта;
ненужность данного документа, его избыточность по отношению к действующей Примерной программе по литературе; 
перегрузка: слишком много произведений названо, школьники не успеют их нормально прочитать, осмыслить и разобрать;
лишение свободы как учителя, так и ученика: не остается времени на чтение литературы, соответствующей вкусам и потребностям школьников, нет возможности самостоятельно формировать программу, исходя из особенностей класса, поскольку произведения в стандарте жестко закреплены за определенными годами обучения; наконец, обозначены не только произведения, но и направления для их интерпретации;
устаревший характер: среди произведений практически нет современной подростковой литературы;
коррупционная опасность: предложенный документ предполагает создание единого учебника, который будет создавать издательство-монополист».
«Что на самом деле представляют собой эти претензии с точки зрения писателя? – вопрошают авторы письма. - Попытка манипуляции общественным мнением. Прежде всего, перед нами не "новый стандарт", а содержательное дополнение к существующему ФГОС. Именно о таком дополнении шла речь в поручении Президента по итогам форума ОНФ "Качественное образование во имя страны". Государство должно определять не только результаты, но и содержание образования – и тем самым гарантировать его любому гражданину страны, вне зависимости от региона, образовательной организации, линии учебников и т.д. Речь идет именно о повышении ответственности государства в области образования и о необходимости обеспечить единое образовательное пространство. Важнейшим фактором такого обеспечения является школьный «золотой канон» - список книг, которые должны прочитать все».  
 
«Конечно, никакого нарушения прав детей этот документ не предполагает, поскольку (если будет принят) будет вводиться постепенно, как это было и со ФГОС, - отмечается в обращении.
 
 
Примерная программа – документ совершенно другого статуса, носящий рекомендательный характер, являющийся ориентиром для составления индивидуальных программ. Про перегрузку школьников либеральные реформаторы образования говорят уже четверть века – и здесь, под прикрытием заботы о ребенке и во имя принципа медленного чтения происходит выхолащивание полноценного литературного образования, разрушение богатых традиций преподавания словесности. На самом деле предложенный перечень вполне посилен для нормального изучения – в нем названо меньше 200 произведений, из которых более 100 – стихотворения. На пять лет обучения (с 5 по 9 классы).
 
В учебном году – 34-35 недель. Несложный подсчет показывает, что у учителя остается немало времени на вариативную составляющую программы, на то, чтобы предложить учащимся литературные произведения (в том числе и современные) по собственному выбору. А самое главное – свобода учителя заключается не в том, чтобы максимально насытить программу "своими" произведениями, а в том, как найти подходы к юному читателю, как открыть его сердце для классики, которая не может устареть по определению. И аннотации, которые содержатся в документе, - не интерпретации и не насилие над читательской свободой. Они лишь указывают на те важнейшие понятия и ценности, мимо которых нельзя пройти при изучении, чтобы свобода не обернулась безответственностью, чтобы "Тарас Бульба" не стал гимном предательству, а "Песня про Царя Ивана Васильевича" не превратилась в поэму о высокой любви опричника». 
 
«Принятие документа не означает автоматического введения единственного учебника, поскольку методические способы освоения единого содержания могут быть различными, и это делает возможным существование нескольких прошедших экспертизу линий. Так что же стоит за этими претензиями?
 
Нам представляется, что это попытка либерального реванша в стратегической области – образовании, - считают писатели.
 
На протяжении десятилетий образовательная политика двигалась только в одном направлении: модернизации, плюрализации, формализации, технологизации, сегрегации и прагматизации. Во многом плачевное современное состояние российского образования является плодом именно такой политики. Сейчас выбран конкретный повод (дополнение к ФГОС) и важный политический момент (накануне формирования нового кабинета министров) для того, чтобы не дать возможность сделать реальные шаги по исправлению ситуации».  
 
«Мы видим, - продолжили писатели, - что за этими претензиями и за организованным возмущением "профессионального сообщества" стоят те, кто находился "у руля" всех образовательных реформ последних десятилетий: либеральная "общественность", связанная с Высшей школой экономики и Федеральным институтом развития образования.
 
От лица "простых педагогов" выступает  немногочисленная, но весьма активная в публичном пространстве "Гильдия словесников". На самом деле подавляющее большинство рядовых педагогов-словесников поддерживает идею единого списка литературных произведений, обязательных для изучения. И писатели, выступающие перед школьниками, это прекрасно осознают и ощущают».  
 
«В связи с вышесказанным мы выступаем в поддержку министра образования и науки России Ольги Юрьевны Васильевой и тех принципов, которые положены в основу предложенных дополнений во ФГОС. Литература – дело писательское. Слово – дело писательское. Вопросы преподавания литературы и русского языка – дело народное. Наше общее дело», - заявили в Союзе писателей России.
 
 
 

Источник: khazin.ru

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