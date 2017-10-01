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Не лыком шиты, или как изобретатель домашней электростанции 5 лет живёт в полной автономии (ФОТО)

05:30. 1 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Не лыком шиты, или как изобретатель домашней электростанции 5 лет живёт в полной автономии (ФОТО) | Русская весна

Сейчас все больше появляется статей об успехах в области возобновляемой энергетики в других странах и пока еще не столь часто — в нашей стране.

Но теперь уже можно заявить о том, что и мы не лыком шиты. По крайней мере, сама тема начала получать всемерную государственную поддержку, поскольку уже пришло понимание того, что структура всей мировой энергетики начала быстро меняться. И нашей стране очень важно не опоздать в развитии новейших технологий, которые в ближайшей перспективе способны органично дополнить традиционную энергетику, решить ряд локальных проблем и сократить количество выбросов в атмосферу.

Кроме этого, и в России есть регионы, богатые естественными возобновляемыми ресурсами – солнцем и ветром. И не использовать их на благо нашей страны уже становится совершенно неприемлемым.

И вот совсем недавно исполнилось ровно 5 лет с того момента, когда начала работу моя ветро-солнечная электростанция, до сей поры обеспечивающая необходимой энергией собственный автономный дом, который в принципе не подключен к коммуникациям и не требует использования бензогенератора.

За это время получен уникальный практический опыт использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а мой дом можно смело назвать настоящим полигоном для отработки технических решений, которые в составе единой системы могут значительно сокращать затраты энергии и потребности частных домов в традиционных ресурсах.

Изначально моя система состояла всего из 900 Вт солнечных панелей, двух ветрогенераторов номиналом по 1,5 кВт, инвертора, контроллеров и аккумуляторов. А потребление тогда было только минимально необходимым (хотя все базовые удобства сразу же были обеспечены), поскольку сразу не совсем было понятно, на что реально можно рассчитывать при эксплуатации системы.

В доме сразу же работали: большой холодильник высокого класса энергоэффективности, небольшой современный телевизор, ноутбук, принтер, два электрических бойлера (на 100 л и 15 л), погружной и циркуляционный насосы, светодиодное освещение, стиральная машина, пылесос и бытовой электроинструмент, включая сварочный аппарат (при необходимости).

Но такая система требовала более точно привязывать работу всех мощных потребителей к погодным условиям.

Отопление в первом сезоне производилось дубовыми дровами и разного типа брикетами. Затем я добавил к имеющемуся котлу пеллетную горелку, что высвободило немало времени и повысило удобство эксплуатации всей системы, но потребовало уже больше энергии на работу нового оборудования.

Приготовление пищи в этот период всегда осуществлялось с помощью газовой печки и небольших баллонов со сжиженным газом.

Вода в системе горячего водоснабжения (ГВС) для душа и кухни нагревалась зимой с помощью бойлера косвенного нагрева от котла, а в солнечные и ветреные дни – электрическими бойлерами.

За прошедшие годы мною были проведены некоторые технические эксперименты и начальная конфигурация системы планомерно была изменена и дополнена, а количество потребителей в доме и их мощность – значительно возросли. Эти изменения коснулись, прежде всего, увеличения мощности солнечной системы и сокращения ветровой, поскольку практика подсказала, что приоритет в условиях Краснодара следует отдавать именно солнечной энергии.

Таким образом, номинальная мощность солнечных панелей в системе достигла 3,8 кВт, что позволило достичь нового уровня комфорта, а в доме появились новые потребители — мультиварка и хлебопечка, электрический чайник, сплит-система для кондиционирования в жаркое время, система водоподготовки (умягчения) и последующей фильтрации воды, оборудование спутникового ТВ, Wi-Fi-роутер домашней сети Интернет и второй ноутбук.

Не так давно поставил себе и тепловой насос (ТН) для дополнительного отопления дома и нагрева воды в системе ГВС с целью сокращения расхода пеллет и электрической энергии.

Далее планирую «научить» свой ТН работать и на охлаждение летом. Кроме этого, в творческих планах на следующий год – оснащение дома малобюджетной и доступной многим людям системой дистанционного управления всеми электропотребителями (некий аналог систем типа «умный дом»).

А сейчас на общем фоне решений правительства по собственной микрогенерации (когда излишки своей энергии разрешат продавать в сеть) наиболее перспективными будут гибридные системы энергоснабжения частных домов, совместно работающие с электрическими сетями и обеспечивающие значительную компенсацию энергетических потребностей домохозяйства, причем для южных регионов страны – вплоть до положительного годового энергобаланса!

Уже и сами люди, наконец, начинают осознавать, что слова «энергосбережение» и «энергоэффективность» теперь материализуются из непонятного слогана в абсолютно доступное для понимания и ощутимое сокращение затрат из собственного кармана.

Кстати, в масштабах всей страны даже планируется целый комплекс мероприятий, которые будут всемерно стимулировать собственников энергоэффективных домов. Соответственно, будет расти и спрос, и производство отечественного оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Перед страной также ставится важнейшая задача сокращения удельных затрат и энергоемкость единицы продукции промышленности, что позволит нам успешно конкурировать на мировом и собственном рынках и обеспечит экономику новыми источниками ее дальнейшего развития.

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Николай Дрига, технический директор ООО «Своя энергия», специально для «Русской Весны»

Сайт Н. Дриги: http://сам-себе-электростанция.рф

Не лыком шиты, или как изобретатель домашней электростанции 5 лет живёт в полной автономии (ФОТО) | Русская весна
Не лыком шиты, или как изобретатель домашней электростанции 5 лет живёт в полной автономии (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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