Успех ВКС России в Сирии: два года побед!

Боевики ИГИЛ пытаются прорвать «Акербатский котел». Разгорелось ожесточенное противостояние между исламистами и правительственными войсками. Российские ВКС нанесли удары по боевикам «Джебхат-ан-Нусры», пытающихся вызволить боевиков ИГИЛ в восточной Хаме, а также по технике и скоплениям террористов в провинции Идлиб. «Исламское государство» потерпело очередное поражение. ВКС России вновь на высоте.

Террористы были вынуждены оставить свои позиции в населенных пунктах Хамади Умара и Расмус Аль-Кунбар, расположенными неподалеку от Акербата. 5-й армейский корпус армии Асада теперь планирует освободить город Соха, что расположен на границе с провинцией Хомс. В настоящее время он стал опорным пунктом джихадистов в восточной Хаме.

При активной поддержке российских ВКС эти планы имеют шансы на успех. Благодаря ВКС армия САР освободила от ИГИЛ 89% территории страны. Да и количество боевых вылетов ВКС впечатляет: более 30 тысячи плюс нанесение свыше 92 тысяч авиаударов. Ими практически полностью была уничтожена обширная инфраструктура экстремистов в Сирии.

Ровно два года прошло с того момента, как Совет Федерации дал согласие на оказание помощи Дамаску в борьбе против террористов ИГИЛ: 30 сентября 2015 года. И вот результат: точечные удары ВКС лишили игицловцев опорных пунктов, баз, складов, контроля за нефтяными месторождениями, не говоря уже о том, кто число боевиков в Сирии как следует «проредили».

В самом начале кампании в авиагруппу ВКС вошли фронтовые бомбардировщики, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, штурмовики и вертолеты. Антитеррористическая кампания, несмотря на прогнозы Запада, оказалась весьма успешной.

Поражены свыше 96 тысяч объектов террористов (опорные и командные пункты, скопления боевиков – 53707, лагеря подготовки – 970, оружейные склады – 6769, и другие объекты).

Также были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ. Ну, а благодаря российским специалистам 5259 га территории Сирии было разминировано, 60384 взрывоопасных предметов – обезврежено. В настоящее время остался только один крупный район под контролем ИГИЛ – долина реки Евфрат.

На счету ВКС такие успехи, как оказание помощи в деле освобождения города Алеппо в 2016 году, освобождение и зачистка Пальмиры, деблокада города Дейр-эз-Зор. Есть чем гордиться! Если бы не успехи российских ВКС, то и сирийская оппозиция не пошла бы на переговоры с Дамаском. Просто желание разрешить кризис политическим путем одержало верх над процессом самоуничтожения.

Западу также пришлось признать, что с руководством Сирии придется договариваться, хотя желание сместить Башара Асада с поста президента САР никуда не ушло. Просто российские ВКС лишили западную коалицию во главе с США возможности влиять на ситуацию в регионе, используя т.н. «вооруженную оппозицию». Проще говоря, террористов русские стали бить повсюду без жалости и точно в цель.

Россия не завязла в «болоте» сирийской войны, а смогла реализовать свои собственные внешнеполитические проекты. Успех российских ВКС ознаменовал не просто возвращение военно-политического присутствия Кремля на Ближнем Востоке, но и поставил других глобальных игроков перед фактом: Россия возвращается на мировую арену в качестве одного из ведущих игроков. Не говоря уж о том, что военные летчики набрались боевого опыта в сирийском небе, а Минобороны получило отличную возможность для тестирования новейшего российского вооружения.

Ровно два года российские ВКС «ломали хребет» международному терроризму в Сирии, намекая западным «партнерам»: мы шутить не станем, поэтому лучше забудьте свои планы об изоляции и сдерживании России. Своих врагов будем бить везде и не без успеха. Проверено! В Сирии!