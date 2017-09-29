Реальная история русской золушки, отбывающей пожизненное заключение

Эта история берёт свое начало в Санкт-Петербурге. В начале 1990-х годов там жила девушка по имени Лена Барышева. В 90-х в России каждый зарабатывал, как мог. Лена зарабатывала своим телом. И однажды, как в сказке, она познакомилась с американским миллионером еврейского происхождения Борисом Килишезом.Похоже, что это практически сюжет известного фильма «Красотка» с Джулией Робертс, но в жизни все происходит совсем не так, как в кино…Сложно сказать, что же нашел в этой девушке американец, потому что ее единственным достоинством были красивое лицо и отличная фигура. Но любовь оказалась очень зла — Борис влюбился в девушку по уши и решил жениться на ней.Борис был полной противоположностью Лены. Он был далеко не глупым человеком. ФБР следило за ним, так как подозревало в отмывании крупных сумм денег для преступных организаций. Он занимался покупкой и продажей недвижимости, инвестировал в разные фонды и проводил торговые операции, запутывая потоки денег до такой степени, чтобы было невозможно отследить их истинное происхождение. Вряд ли человек, занимавшийся таким делом, мог быть глупым.Борис подарил своей жене пропуск в сказку, полную роскоши и денег. В голове не укладывается, зачем успешному и умному мужчине жениться на валютной проститутке?Когда Борис привез Лену в Нью-Йорк, она заявила, что хочет дом с бассейном внутри дома. И правда, как же питерская проститутка может жить в доме с бассейном во дворе?!Но Борис баловал свою жену и буквально на следующий день купил ей шикарный особняк с бассейном внутри Статен-Айленд за 4 млн.$.Борис проводил очень мало времени дома, так как работа занимала очень много времени. Лена была только рада этому и постоянно приглашала в их особняк друзей. Борис не жалел денег на свою жену и дарил ей очень дорогие подарки — машины представительского класса и украшения, некоторые из которых стоили десятки тысяч долларов.Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Лена начала воспринимать все, как должное. Однажды друг Бориса Килишеза очень удачно охарактеризовал Лену: «Это была настоящая жена нового русского — избалованная, ленивая и тупая». Целыми днями Лена загорала, купалась и играла в теннис. Она любила играть в карты и выпивать. Ее знакомые говорили, что перепить Лену было невозможно.Вскоре Лена перешла все границы. Она начала делать, что хотела, не задумываясь о последствиях. В ноябре 1999 г. Лена встретила афроамериканца из Бруклина по имени Месайя Джастис (Messiah Justice — «Правосудие Господне»). Месайя был мелким наркоторговцем и вором. Познакомились они весьма специфически — Месайя ехал на одолженной машине по Нью-Йорку, когда Елена на светофоре спросила у него дорогу. Позже она говорила, что дорогу знала прекрасно, просто хотела соблазнить парня. В тот же день они развлекались в номере отеля. После этой ночи Лена подарила новоиспечённому дружку часы с бриллиантами за 75 тыс.$.Лена даже не думала скрывать любовника, она начала его водить по местам, где ее хорошо знали. Естественно, нашлись добрые люди, рассказавшие Борису о похождениях супруги. Отношения супругов сильно обострились, но не из-за измен Елены. Борис пришел в ярость, когда узнал, что она отдала любовнику подаренное им украшение за 90 тыс.$. Также Елена отдала одну из банковских карт Джастису на мелкие расходы. Любовник ни в чём себе не отказывал, даже не подозревая, что тратит деньги мафии…Узнав о расходах по карте, которой пользовался любовник Лены, Борис впал в бешенство. Он решил развестись с женой, предупредив, что заберет у нее всё. Друзья спрашивали миллионера, не боится ли он, что его убьют. Но Борис был весьма влиятельным человеком и он был уверен, что он в безопасности.Но всё случилось совершенно не так, как думал Борис. Последний раз его видели живым 28 марта 2000 г. Он перестал отвечать на звонки матери, а Лена с детьми в это время уехала в Диснейленд. Когда ей звонила мать Бориса, она утверждала, что Борис с ними, но постоянно был не рядом. Елена вернулась в Нью-Йорк 6 апреля, но без мужа. По словам жены он уехал в командировку.12 апреля мать Бориса заставила невестку написать заявление в полицию об исчезновении ее супруга. В тот день она так и не написала заявление — она была настолько пьяна, что упала в обморок в полицейском участке и ее забрали в больницу с алкогольным отравлением.Сначала исчезновение Бориса Килишеза списывали на специфику его бизнеса, но его партнеры и сами вели розыск. После того, как полиция заподозрила в исчезновении Бориса его супругу и ее темнокожего любовника, Лена давала разные показания. Но доказать их вину полиция не могла.В конце апреля полиция нашла бочку с трупом Бориса Килишеза. В затылке мужчины обнаружили пулю 38-го калибра. Дело раскрыли спустя два дня после находки.Когда Месайю Джастиса привели в полицейское отделение, он во всём признался. Месайя рассказал, что 28 марта, около 10 часов вечера ему позвонила Лена. Когда он приехал в особняк, он увидел тело, лежащее на ковровом покрытии в полуподвальной части здания, где жил Борис, после решения развестись с супругой. Лена рассказала, что застрелила Бориса, спрятавшись перед этим в гардеробе.Лена заставила любовника помочь ей избавиться от трупа. Месайя засунул тело в пластиковую бочку, и выбросил в Атлантический океан. Он согласился свидетельствовать против Лены в суде, заключив договор с полицией.Лена отбывает своё пожизненное в женской тюрьме в Бедфорд-хилл. Лена постоянно рассказывает о своей сказочной жизни журналистам. Она имела всё — и потеряла это из-за своей глупости.Месайя Джастис получил два года тюрьмы за «незаконную транспортировку трупа», а Лена Килишез была осуждена к пожизненному лишению свободы. Вот как заканчиваются сказки о прекрасной жизни в реальной жизни. История Лены Барышевой — это история осуществления американской мечты, которую она разрушила своими же руками.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com