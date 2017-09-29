Часто приходится слышать, что если бы не большевики, то Россия бы ого-го! Развивалась бы без гражданских войн и революций, голода и репрессий, жили бы мы сейчас лучше, чем в США, Германии и прочих Франциях. Или во всяком случае не хуже.

Определить, так ли это на самом деле, довольно трудно. Нет у нас такого симулятора, на котором все это можно было бы тщательно проверить. Нет возможности создать копию планеты Земля по состоянию на 2 марта 1917 года (или иную дату), убрать с этой копии всех большевиков и запустить в ускоренном режиме, чтобы за год наша "планета без большевиков" прошла 100 лет развития и мы бы посмотрели, что получилось.

Однако кое-что выяснить все-таки можно.

Есть целый ряд событий, которые случились либо вообще без участия большевиков, либо при их минимальном участии, но данные события предопределили дальнейший ход истории. Поэтому есть все основания считать, что избежать данных событий и их последствий "не будь большевиков" не получилось бы все равно.

Кроме этого, есть страны, где коммунистические (левые) силы проиграли правым и по истории этих стран можно примерно представить, что могло быть в России "не будь большевиков" — пусть не доподлинно, но весьма вероятно.

Начнем с событий.

1. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года.

Это событие случилось без участия большевиков. Забастовки и шествие были организованы "Собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга", возглавляемым священником Гапоном. В работе собрания большевики не участвовали, их агитаторов даже не пускали в отделения. Гапон собрал на шествие около 140 тысяч рабочих — большевики только спустя много лет начнут собирать подобные демонстрации. К шествию присоединилась небольшая группа большевиков, меньшевиков и эсеров, однако на ход шествия они никак не влияли и составляли едва ли 1% от всей массы участников. Войска стреляли по толпе вне всякой зависимости от присутствия в ней большевиков.



Поэтому не будь в стране большевиков, данное событие все равно произошло бы. А значит началась бы и революция 1905-1907 гг, которая тоже проходила без значительного участия большевиков. И доверие к царской власти (самодержавию) все равно было бы подорвано. То же самое можно сказать про поражение в русско-японской войне, про итоги отмены крепостного права (приведшие среди прочего к появлению народовольцев), про незавершенные реформы Александра Второго и прочие проблемы и противоречия, существовавшие в России, которые и вели к революции, расколу общества и росту "левых" настроений.

2. Отречение Николая Второго.

К этому событию причастны генералы и депутаты Госдумы, среди которых были октябристы (Родзянко), прогрессисты (Бубликов) и некоторые другие, но большевиков (равно как и других "левых") среди тех, кто содействовал отречению, не было. Для Ленина события февральской революции стали неожиданностью, он узнал о них уже по факту и даже не сразу решил, стоит ли возвращаться в Россию.

Восстание в Петербурге, которое создало предпосылки к отречению, тоже началось без особенного участия большевиков. Рабочие устраивали забастовки и выходили на демонстрации по своим причинам, солдаты подняли мятеж из-за попытки властей задействовать их в разгоне демонстраций. Восставшие матросы Балтийского флота были в большинстве своем анархистами и среди причин восстания было затяжное пребывание на бездействующих линкорах, которое деморализовало личный состав и привело к конфликту с командирами. В основе событий лежит Первая мировая война, которая к 1917-му году стала крайне непопулярна и привела к обострению социальных проблем и противоречий.



Поэтому не будь большевиков, отречение Николая состоялось бы все равно, а вместе с ним и февральская революция, потому что отречение стало ее ключевым событием. Самодержавие рухнуло без помощи большевиков. А рухнувшее самодержавие положило начало юридическому безвластию и фактическому двоевластию между Временным правительством и Петросоветом. Таким образом, Россия все равно столкнулась бы с глубочайшим кризисом власти, возникшим в ситуации затяжной и непопулярной войны, дефицита ресурсов и роста антивоенных настроений. И глупо думать, что из этой ситуации был какой-нибудь простой и безболезненный выход. Подобные ситуации никогда в истории не заканчивались легко и просто, ни в одной из стран.

3. Временное правительство.

Временное правительство было создано "комитетом" депутатов Госдумы, опять же без участия большевиков. Оно было юридически незаконным и фактически недееспособным. Князь Львов подал в отставку еще в июле. Пришедший ему на смену Керенский не проявил каких-либо заметных способностей к налаживанию работы.

Временное правительство работало больше полугода, однако так и не смогло решить ни одной по-настоящему важной проблемы. Кто ему мешал? Большевики? Нет, июльская попытка большевиков свергнуть Временное правительство провалилась, Троцкий был арестован, Ленин пустился в бега (сперва в Разлив, затем в Финляндию).



Если бы Временное правительство было способно решать важные государственные проблемы, за полгода это стало бы заметно. Но ни смена председателя, ни замена отдельных министров, ни сентябрьское "демократическое совещание" — ничто не помогло.

Даже с военными Временное правительство не смогло по-настоящему объединить усилия, что доказывает "корниловский мятеж". Одна из причин этого — исходная нелигитимность и незаконность Временного правительства, заложенная с самого начала, безо всякого участия большевиков.

Отречение Николая, за которое ратовали депутаты Госдумы и генералы, было продиктовано их мнением, будто именно царь мешает собрать дееспособное правительство, а без царя это получится сделать. Но история показала, что без царя депутаты Думы опять же не смогли собрать дееспособное правительство.

Так на чем основано предположение, что не будь большевиков, Россия развивалась бы более успешно? Кто ее развивал бы? Кто собрал бы дееспособное правительство, если ни депутаты Думы, ни октябристы, ни прогрессисты, ни кадеты — никто из правых или центристов не смог этого сделать ни с царем, ни без царя? Кто развивал бы Россию?

Если за целых полгода Временное правительство не смогло решить ни одной важной проблемы, то почему кто-то думает, что оно начало бы решать их впоследствии? Нет, не начало бы. Значит роспуск Временного правительства был предопределен. Но кто собрал бы постоянное правительство? Все, кроме Советов, уже пробовали это сделать и никому не удалось.

4. Петросовет.

В первом исполкоме Петросовета большевиков не было вообще. Это лишний раз доказывает, что к февральской революции они не имеют практически никакого отношения. Петросовет (совет рабочих и солдатских депутатов) возник в результате февральского восстания в Петербурге и не будь большевиков, возник бы все равно.



Выше показано, что Временное правительство оказалось недееспособно и никакого другого правительства "демократы" собрать не смогли, поэтому победа Петросовета над Временным правительством была практически неизбежна. Из ситуации двоевластия (а в середине 1917 года в Петербурге возникло именно двоевластие) существует два выхода — либо все проигрывают и наступает смута, либо побеждает одна из противоборствующих сторон. Победа Временного правительства над Петросоветом была практически невозможна, потому что за Советами стояли вооруженные солдаты и матросы, а заручиться поддержкой армии Керенский не смог (см. Корниловский мятеж). Поэтому и победили Советы (Петросовет).

При этом в Петросовете преобладали левые настроения — хоть с большевиками, хоть без них. Не будь большевиков, были бы левые эсеры или кто-нибудь еще. Если в обществе, в среде рабочих и солдат, были сильны левые настроения, то обязательно возникла бы политическая сила, их выражающая.

Чтобы не возникло Петросовета, чтобы среди рабочих и солдат не преобладали "левые" настроения — нужно было исключить те исторические предпосылки, которые ко всему этому привели. То есть февральскую революцию, еще раньше Кровавое воскресенье и поражение в русско-японской войне, еще раньше — ошибки земельной реформы и возникшее в связи с этим движение народовольцев. Надо было либо продолжать и завершать реформы времен Александра Второго, либо проводить эти реформы как-то иначе. А когда комплекс проблем, вызванный ошибками и незавершенностью реформ уже привел к росту социалистических настроений, когда случилось Кровавое воскресенье и революция 1905 года, когда в феврале 1917 года Петербург оказался охвачен восстанием солдат и рабочих, когда появился Петросовет, когда Николай отрекся, а Временное правительство просидело полгода, не решив ни одной важной проблемы — утверждать, что "вот бы не было большевиков и Россия развивалась бы лучше" — крайне наивно.

5. Поражение в Первой мировой войне.

Многие считают, что поражение России в Первой мировой войне стало результатом октябрьской революции и подписанного Брестского мира. Однако предпосылки к этому возникли намного раньше, по результатам февральской революции.



Дезертирство из армии началось еще в 1915 году и постоянно нарастало. К 1917 году по официальным данным из армии дезертировали около 1,5 миллионов солдат — только вдумайтесь в эту цифру! При общей численности действующей армии около 7 миллионов получается, что дезертировал каждый шестой.

В июне войска юго-западного фронта отступили на 50-100 километров, что лишний раз доказывает отсутствие какого-либо прогресса в войне после отречения Николая и создания Временного правительства.

Из этого можно сделать вывод, что победа России в Первой мировой войне после февральской революции и полугода совершенно бездарной работы Временного правительства была крайне маловероятна. Кто бы дал России в этой ситуации победить в войне? Великобритания и Франция? Зачем им нужна была Россия в числе победителей?

Теперь давайте обратимся к истории некоторых европейских стран начала 20-го века:

1. Германия. После поражения в Первой мировой войне в 1919 году в Германии была создана Веймарская республика. Примечательно, что республика была создана Национальным учредительным собранием — здесь напрашиваются параллели с Учредительным собранием в России. Можно предположить, что не будь в России большевиков и октябрьской революции, история Российской республики вполне могла быть похожа на Веймарскую. Но что стало с Веймарской республикой затем? После "золотых двадцатых" (можно сравнить с эпохой НЭПа в СССР) наступил кризис, по итогам которого к власти пришли национал-социалисты (НСДАП) во главе с Гитлером. И дело закончилось нацистской диктатурой.



2. Италия. Вошла в число победителей Первой мировой и получила территориальные бонусы в виде Южного Тироля и Истрии. Однако в 1922 году Италию возглавил Муссолини, лидер Национальной фашистской партии, установивший впоследствии диктатуру. И фашизм как явление возник именно в Италии времен Муссолини.

3. Испания. В начале 20-го века тоже пережила революцию и крушение монархии, после чего с апреля по декабрь 1931 года работало временное правительство. Почти как в России — чуть больше полугода. Однако испаское Временное правительство никто не свергал, в июне прошли выборы в Учредительное собрание, которые закончились победой либералов и социалистов, успешно сформировавших правительство. Однако республика просуществовала недолго и к власти пришел генерал Франко, установивший военно-националистическую диктатуру, поддержанную фишастами Муссолини и нацистами Гитлера. Приход генерала Франко к власти сопровождался гражданской войной, которая длилась почти три года. Ничего не напоминает? Временное правительство, учредительное собрание, трехлетняя гражданская война… только по итогам войны победили не коммунисты, а их противники под командованием генерала Франко. И установилась диктатура, родственная к диктатуре фашистов в Италии и нацистов в Германии.



История сразу трех европейских стран показывает, что республики в начале 20-го века были крайне нестабильны и дело нередко заканчивалось диктатурой.

Собственно история СССР тоже оказалась похожей — после эпохи НЭПа началось укрепление центральной власти и опять же возникла диктатура, только это была левая диктатура в отличие от правой диктатуры в Испании, Италии и Германии.

Если кто-то захочет привести пример Франции, якобы избежавшей этапа диктатуры, то я напомню, что диктатура во Франции тоже была, только значительно раньше, во времена Наполеона. Таким образом, Франция не избежала этапа диктатуры, установившейся после революции и крушения монархии, просто революция во Франции случилась намного раньше, в конце 18-го века, поэтому и этап диктатуры Франция прошла раньше других.

Приводить в качестве примера Великобританию и США не нужно — их история значительно отличается от истории России, поэтому очень наивно думать, что наша страна в 20-м веке повторила бы британскую или американскую историю. Это было невозможно ввиду иной экономической и политической ситуации. Британия вплоть до Второй мировой войны была колониальной империей. США не испытывали тех проблем и последствий Первой мировой войны, которые испытала Россия.



Если бы в России не было большевиков, а иные "левые" (коммунисты) проиграли бы в ходе борьбы за власть — по итогам выборов в Петросовет, Учредительное собрание или в результате гражданской войны — история России могла быть похожа на историю Германии, Италии или Испании первой половины 20-го века. Или на историю Франции начала 19-го. Но точно не на историю Великобритании и США.

В случае поражения коммунистов в России скорее всего установилась бы правая диктатура.

Это случилось бы либо по итогам гражданской войны, либо по итогам кризиса республиканской власти, как это случилось в Германии (Веймарская республика).

Это тем более вероятно, что претенденты на роль российских диктаторов были — например, тот же генерал Корнилов, который вполне открыто декларировал планы по установлению военной диктатуры. Среди генералитета можно найти и других претендентов на роль диктаторов.

И если кто-то считает, что правая диктатура была бы лучше левой "диктатуры пролетариата" — я с этим в корне не согласен. История Испании, Италии и особенно Германии показывает, что правая диктатура имеет устойчивую тенденцию сваливаться в нацизм и фашизм.

И в случае установления в России правой диктатуры Вторая мировая война могла бы оказаться еще более разрушительной и беспощадной, чем она была. И закончилось бы все тем, что первые ядерные бомбы упали бы не на Хиросиму и Нагасаки, а на Берлин и Москву.



Конечно, нельзя сказать однозначно, как все повернулось бы "не будь большевиков".

Но приведенные выше события, случившиеся безотносительно большевиков и примеры из истории Германии, Испании и Италии первой половины 20-го века показывают, что думать, будто без большевиков в России все стало бы прекрасно и замечательно — крайне наивно.

Нет ни одной более-менее крупной страны континентальной Европы, где в первой половине 20-го века все было прекрасно и замечательно. Везде была либо гражданская война и диктатура, либо республика и диктатура, либо оккупация.

Многие страны континентальной Европы в годы Второй мировой были либо союзниками Гитлера ввиду того, что там существовала родственная нацистам диктатура, либо были стремительно оккупированы как Франция или Польша.

Благополучное исключение составляют разве что США и Великобритания, однако они не относятся к континентальной Европе. Исключительная ситуация в США и Великобритании — это следствие их исключительного географического положения и исторических особенностей, во-многом продиктованных той же самой географической исключительностью.

Нет сколько-нибудь убедительных оснований считать, что Россия без большевиков (и иных коммунистов) смогла бы избежать гражданской войны, диктатуры и других трагичных эпизодов из истории Германии, Италии, Испании, либо стремительной оккупации, которой подверглись Франция и Польша в самом начале Второй мировой.

Если вы хотите поспорить с этим — покажите для начала, кто в России мог бы возглавить правительство и решить актуальные проблемы государства, объективно существовашие в августе-сентябре 1917 года?

Голицын расписался еще в феврале, Романовы отреклись, Львов подал в отставку, Керенский не справился, Корнилов хотел установить диктатуру и его испугался даже Керенский… кто тот великий человек, который смог бы в 1917 году вывести Россию из кризиса и которому преградили путь большевики?

Какая из европейских империй после падения монархии избежала гражданской или иной войны и диктатуры с элементами нацизма и фашизма?

Из чего следует, что Россия развивалась бы более успешно, если бы не большевики?

Источник: nnm.me