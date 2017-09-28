Смерть генерала Асапова: США отомстили России за унижение

К настоящему времени все, должно быть, слышали о том, что российский генерал-лейтенант Валерий Асапов и два полковника погибли в результате того, что представляется точно выверенной минометной атакой. Точно так же, как и в случае с нападением на подразделение российской военной полиции вблизи Дейр-эз-Зора, русские обвиняют американцев в том, что они стоят за этим нападением. И, что еще хуже, русские сейчас официально обвиняют американцев в том, что они деятельно сотрудничают с ИГИЛ *.

Силы специальных операций США обеспечивают Сирийские демократические силы, пользующиеся американским покровительством, беспрепятственным проходом через формирования ИГИЛ. Не встречая никакого сопротивления со стороны боевиков ИГИЛ, СДС продвигаются по левому берегу реки Евфрат по направлению к Дейр-эз-Зору. Фотографии, сделанные средствами авиаразведки с 8 по 12 сентября над позициями ИГИЛ, зафиксировали крупное количество автомобилей Hummer, находящихся в распоряжении сил специальных операций США.

Эти фотографии явно указывают на то, что подразделения сил специальных операций США располагаются внутри укрепленных пунктов, оборудованных террористами ИГИЛ. При этом совершенно отсутствуют признаки нападения, борьбы или каких-либо авиаударов руководимой Соединенными Штатами коалиции, которые могли бы свидетельствовать о попытках выдавить боевиков с этих позиций. Несмотря на то, что укрепленные пункты США находятся на территориях ИГИЛ, в них не организовано боевое охранение. Это значит, что войска США чувствуют себя в безопасности в регионах, контролируемых террористами.

Вот карты, предоставленные русскими:

Все это, кажется, указывает на то, что в Пентагоне сейчас принято решение о том, чтобы напрямую нападать на российские вооруженные силы, пусть и неофициально. С точки зрения Пентагона эта точка зрения (почти) имеет смысл.

Во-первых, на сегодня совершенно понятно, что и «хорошие», и «плохие» террористы потерпели поражение в гражданской войне в Сирии. Попросту говоря, поражение потерпели Соединенные Штаты. Победили Сирия, Россия, Иран и Хезболла. А Израиль сильно взволнован.

Во-вторых, провалился американский план по использованию курдов в качестве пехоты и пушечного мяса. Курды — и это вполне очевидно — оказались слишком умны и уклонились от этого проигрышного предложения.

В-третьих, американский план «Б» — раздел Сирии — в результате военных успехов сирийских вооруженных сил находится под прямой угрозой.

И, наконец, последнее по порядку, но не по значению, на сегодня американцы глубоко оскорблены и возмущены успехами русских в Сирии.

Поэтому они сейчас, кажется, приняли решение напрямую выбирать в качестве целей российский военный персонал. Для этого они используют свои значительные разведывательные возможности в сочетании с возможностями специальных сил США, которые «на земле» работают бок о бок с «хорошими» и «плохими» террористами.

И это, кстати, уже не в первый раз. Имеются вполне достаточные доказательства того, что российский госпиталь вблизи Алеппо также был выбран в качестве цели с использованием средств, которых не имеется в наличии у местной ИГИЛовской* франшизы. На этот раз, однако, американцы даже и не пытаются скрываться. Кажется, они направляют свое обычное и излюбленное послание: «Ну, и чё ты щас сделаешь?»

На самом деле, русские могли бы сделать очень многое. Об этом я писал здесь. Если ребята в Центральном командовании действительно считают, что их генералы находятся в безопасности и вне досягаемости, то они глубоко заблуждаются. В отличие от русских и, даже, иранцев американские генералы в Сирии не склонны рисковать собой. Но кто сказал, что Россия будет отвечать в Сирии? Или, если уж на то пошло, что для ответа русским потребуется привлекать российские вооруженные силы. Да, у России действительно есть спецподразделения, обученные ликвидации высокоценных целей во враждебных странах. Но все это не значит, что русские примут решение их использовать. Случайности происходят где угодно, а, как широко известно, автомобильные дороги на Ближнем Востоке опасны. Зачем я говорю об этом? Да просто для того, чтобы проиллюстрировать — у России действительно имеются варианты помимо того, чтобы открыто воевать.

Конечно, русские просто могли бы дать залп крылатыми ракетами «Калибр» по всем ИГИЛовским позициям, которые указаны на фотографиях, а затем сказать: «У-у-упс, у вас, оказывается, там, прямо посреди этих типов из Аль-Каиды** был личный состав? Правда? А мы и не знали!» Серьезный запас тактических баллистических ракет имеется и у Сирии. Сирийцы тоже могли бы поразить все позиции ИГИЛ+США и продемонстрировать ужас от присутствия личного состава вооруженных сил США в среде террористов. Есть также и Хезболла, которая в прошлом даже захватывала израильских солдат, совершавших рейды через границу и которая могла бы «сама» принять решение «для себя» взять в плен несколько типов из сил специальных операций США. И давайте не будем забывать иранцев, у которых давно не было такой золотой возможности — наконец-то заполучить себе кого-нибудь из личного состава вооруженных сил США.

Три слабых места размещения вооруженных сил США в Сирии сводятся к следующим. Первое. Их численность слишком мала для того, чтобы с ними нужно было хоть как-то считаться. Но они достаточно велики для того, чтобы представлять собой заманчивую мишень.

Второе. Все «ботинки на земле», с которыми следует считаться, против американцев — сирийцы, иранцы, турки, Хезболла и русские.

И, наконец, третье. В регионе у США всего два союзника — Израиль и саудовцы, — которые слишком боязливы, чтобы разместить свои «ботинки на земле».

Вывод таков: если американцы думают, что русские и их союзники лишены вариантов действий, то они глубоко заблуждаются. Им надо серьезно задуматься над последствиями размещения американских сил специального назначения на передовых позициях и их участия в операциях. Сирийцы быстро сокращают расстояние, а это может быть не лучшим временем для того, чтобы охотиться на российский военный персонал.

Пока русские ограничились лишь протестами и выражением гадливости. Это, конечно, не было и не является эффективной линией поведения. Похоже, русские не понимают, что до них никому дела нет, и что чем больше они жалуются, тем менее убедительно звучат их предупреждения. К хорошему этот подход не приведет, и русским придется «что-то предпринять по этому поводу» — если уж использовать американское выражение.

Автор (публикуется под псевдоним The Saker) — широко известный на Западе блоггер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения издателя.