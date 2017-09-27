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Владимир Путин: США срывают сроки ликвидации химоружия

18:21. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

an-ssha

Вашингтон много болтает о важности уничтожения в мире химического оружия, но при этом свои международные обязательства не выполняет. Как в той поговорке: «Я хозяин своему слову - сам дал, сам назад взял». Президент России Владимир Путин заявил, что Штаты трижды переносили сроки, хотя являются самыми крупными обладателями данного вида вооружений.

Предлоги для переноса сроков Белый дом использует разные, в том числе и недостаток бюджетных финансовых средств. Звучит, конечно, странно, особенно, если вспомнить, какие колоссальные суммы Штаты тратили на финансирование цветных революций в странах Восточной Европы, закупку и поставку вооружений на Ближний Восток и на Украину, «промывание мозгов» западным обывателям и российским либералам. Ну, прямо нищие…

Международные обязательства необходимо выполнять, а не саботировать. Тем более, что американцы так любят рассуждать о мире во всем мире, демократии и правах человека, поучая жизни другие страны. Почему-то «агрессивная» Россия, якобы угрожающая Европе, успела сегодня ликвидировать последние запасы боевых отравляющих веществ, а США нет.

Сегодня в поселке Кизнер в Удмуртии ликвидировали последний килограмм БОВ, содержащихся в двух артиллерийских снарядах. Команду на уничтожение по телемосту отдал лично Владимир Путин.

 

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Зато американские «партнеры» до сих пор юлят, пытаясь что-то выгадать из переноса сроков. Пожалуй, стоит напомнить, что именно Штаты бились в истерике, заявляя, что если Башар Асад применит против мирного населения химическое оружие, то Вашингтон пойдет на все.

И что мы имеем на сегодняшний день? Россия продолжает работать с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения химического оружия, а Белый дом трепетно хранит свои запасы? Ну, периодически поставляя свои боеприпасы с БОВ сирийским повстанцам, читай: террористам? Попутно пытаясь обвинить в его применении Дамаск…

США не меняются. Неспособность выполнять свои обязательства, вероятно, передается генетически или уже стала чертой национального характера. Может, в бизнесе они и пытаются сохранить деловую репутацию, но в области международного права плюют на все договора. Говорят же, «если на стене висит ружье, то оно обязательно в кого-нибудь выстрелит». Запасы химического оружия не исключение. Для чего же его хранит Белый дом?

Метки: активность сша, владимир путин, соединённые штаты, химоружие
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