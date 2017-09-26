Тайны Парижских катакомб

Под мостовыми Парижа тянутся сотни километров галерей. В древности они служили каменоломнями, откуда впоследствии, в Средние века, добывали известняк и гипс для строительства города. У этих подземных тоннелей богатая история.

Известняк и гипс начали добывать на берегах парижской Сены еще со времен античности. А уже к 12 веку разработки подземных ресурсов составляли одно из важнейших направлений экономики. Дело в том, что новые модные веяния требовали совершенно иных архитектурных решений. Всего за несколько веков в Париже были возведены десятки аббатств, соборов, церквей, замков, в том числе известные всем дворцовый комплекс Лувр и собор Нотр-Дам де Пари.

К 15 веку разработки велись уже на двух уровнях. Получалось, что сеть каменоломен теперь имела второй этаж, расположенный гораздо ниже. Близ выходов устанавливали специальные колодцы, оснащенные лебедками. Они-то и поднимали огромные каменные блоки на поверхность. Если в 12 веке добыча велась на окраине города, то уже к 17 веку территории, отведенные под каменоломни, увеличились настолько, что практически весь Париж оказался буквально над пустотой.

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Все это привело к тому, что участились обвалы подземных галерей. В начале 18 века длинные подземные коридоры начали укреплять, а добыча гипса и известняка была запрещена. Сегодня сеть катакомб расположилась подо всей территорией Парижа. Общая длина подземных галерей составляет около 300 километров, но все же большая их часть расположилась на левом берегу Сены.

Однако бывшим парижским каменоломням, после прекращения дальнейшей разработки известняка, нашли новое применение. В 1763 году Парламент Парижа постановил перенести все кладбища, находящиеся в пределах крепостной стены, в катакомбы. К этому государство подтолкнула катастрофическая переполненность мест последнего упокоения. Порой в могилах было захоронено по 1500 человек, а огромные холмы-курганы возвышались над тротуарами на высоте до 6 метров. Кроме того, на кладбищах массово селились разбойники, колдуны и другие опасные люди.

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К тому же, в 1780 году рухнула стена, отделявшая кладбище Невинных от жилых домов на соседней улице рю де ля Линжери. Подвалы домов заполнились останками покойников вперемешку с нечистотами. И тогда парижские власти решили перенести захоронения в бывшие каменоломни Томб Иссуар за городской чертой.

Подземный некрополь открыли для посетителей. Хотя предполагалось хоронить здесь лишь древние кости с кладбища Невинных, за годы революций в катакомбы сбросили множество тел погибших и казненных. Перезахоранивали здесь и останки, покоившиеся прежде на других городских кладбищах. Как правило, это было связано с изменяющейся политической обстановкой. Так в катакомбах очутились мощи министров Людовика XIV — Кольбера и Фуке, деятелей революции Дантона, Лавуазье, Робеспьера и Марата. Нашли пристанище в бывших каменоломнях и знаменитые французские литераторы — Франсуа Рабле, Шарль Перро, Жак Расин, физик Блез Паскаль, чьи останки перенесли сюда с закрытых городских кладбищ…

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За все время существования парижских катакомб произошло немало и необъяснимых таинственных случаев. Один из них был описан в «Газетт дэ Трибюно» в разделе судебной хроники от 2 марта 1846 года. В заметке говорилось: «Недалеко от места сноса старых зданий, где в скором времени пройдет новая улица, соединяющая Сорбонну и Пантеон (улица Кюжас), находится строительная площадка некоего торговца деревом по имени Лерибль. Площадка граничит с жилым домом, стоящим в стороне от других зданий. Каждую ночь на него обрушивается настоящий каменный дождь. Причем камни настолько крупные, а неизвестная рука бросает их с такой силой, что они наносят видимый ущерб постройке — выбиты окна, сломаны оконные рамы, разбиты двери и стены, как будто дом перенес осаду. Обыкновенному человеку это сделать явно не под силу. У дома торговца был установлен полицейский патруль, на месте строительных работ на ночь спускали цепных псов, но установить личность разрушителя не удалось». Мистики уверяли: все дело в растревоженном покое мертвецов из катакомб. Однако проверить эту теорию не представилось возможности – загадочные камнепады прекратились так же внезапно, как и начались.

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«Позже стало известно, что Эрик просто нашел этот тайный коридор, и долгое время только он один знал о его существовании. Этот ход был прорыт во времена Парижской Коммуны, для того чтобы тюремщики могли отводить своих пленников прямо в казематы, оборудованные в подвалах, потому что коммунары захватили здание вскоре после 18 марта 1871 года и устроили наверху площадку для запуска воздушных шаров, разносивших по окрестностям их подстрекательские прокламации, а в самом низу сделали государственную тюрьму.»

«Призрак Оперы» Гастон Леру [пер. с фр. В. Новикова]. — СПб.: Ред Фиш ТИД Амфора, 2004.

Шарль Гарнье, выигравший конкурс на лучший проект оперного театра, не подозревал, что строительство займет без малого пятнадцать лет: начавшись во времена империи, закончится уже при республике. Не предполагал он и тех событий, что доведется пережить его детищу.

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Опера в начале строительства.

На дворе 1861 год. Определено место под строительство. И первая задача: прочный глубоко заложенный фундамент, способный выдержать каркасную конструкцию сцены весом в 10 тыс. тонн и опущенную на 15 метров под землю. Кроме того, в подвальные помещения не должна была проникать вода, поскольку там собирались хранить театральный реквизит. Начали рыть котлован, и со второго марта по тринадцатое октября восемь паровых машин круглосуточно откачивали воду — от площади Республики до дворца Шайо пролегали грунтовые воды, подпитываемые ручьями, впадавшими в Сену. Чтобы наверняка обезопасить подвалы, Гарнье принимает решение строить двойные стены.

В самом начале строительства, когда ничего, кроме этого подземелья, еще и не было, на стройку пришел один новый рабочий, и, внимательно оглядев подземелье, восторженно поделился с Гарнье, не зная, кто он такой: «Как красиво! Прямо, как тюрьма!» Гарнье задумался, что же за жизнь должна была быть у этого парня, если тюрьма являлась для него образцом красоты. Слова рабочего, как выяснилось позже, были пророческими.

Недостроенная опера в 1896 году

«Итак, мы с виконтом… повернули камень и спрыгнули в жилище Эрика, которое тот соорудил между двойными стенками фундамента театра. (Кстати, Эрик был одним из первых мастеров каменной кладки у Шарля Гарнье, архитектора Оперы, и продолжал работать тайком, в одиночестве, когда строительство официально было приостановлено на период войны, осады Парижа и Коммуны.)»

«Призрак Оперы» Гастон Леру [пер. с фр. В. Новикова].

- СПб.: Ред Фиш ТИД Амфора, 2004

19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Войска Бисмарка наносили французской армии поражение за поражением, и уже в сентябре Париж оказался на осадном положении. Ни о каком продолжении строительства речи быть не могло. Недостроенное здание Оперы располагалось недалеко от Вандомской площади — театра боевых действий, и войска воспользовались огромными помещениями будущего театра. Здесь были устроены продовольственные склады, снабжавшие провизией военных и гражданских лиц, а также там был походный госпиталь и склад боеприпасов. Кроме того, судя по всему, на крыше располагался комплекс противовоздушной обороны (или площадка для воздушных шаров).

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В январе 1871 года осада Парижа была снята. Шарль Гарнье из-за лишений осадного положения серьезно заболел и в марте уехал в Лигурию, чтобы подлечиться. Вместо себя он оставил помощника Луи Люве (Louis Louvet), исправно сообщавшего Гарнье о состоянии дел в Опере.

Архитектор покинул Париж вовремя, потому что в это же время в городе начались волнения, вылившиеся в революцию. Лидеры Коммуны планировали заменить Гарнье на другого архитектора, но не успели — к Парижу подошла 130-тысячная армия во главе с будущим президентом Франции маршалом Мак-Магоном.

Коммуна. Сражение в катакомбах. Фото из совр. экспозиции катакомб.

Прямых указаний на это нет, но вполне вероятно, что в Опере, под землей, коммунары устроили тюрьму, слишком заманчиво выглядели подвальные помещения. Известно, что на исходе Коммуны в 1871 году в катакомбах Парижа были проведены расстрелы монархистов. Кто знает, может быть, это было именно под Гранд Опера.

Парижские катакомбы вообще место довольно известное — шутка ли, их протяженность свыше 300 километров! (Для посетителей официально открыта малая часть тоннелей). При этом катакомбы занимают всего лишь одну восьмисотую от всех подземных сооружений современного Парижа!

В 1809 году катакомбы обрели современный вид: коридоры, полные ровных рядов костей и черепов — чтобы как можно сильнее впечатлить посетителей. Здесь покоятся около шести миллионов парижан – почти в три раза больше нынешнего населения города. Самые поздние захоронения относятся к эпохе Французской революции, самые ранние – к эре Меровингов, им более 1200 лет. Катакомбы строились в бывших известняковых карьерах, местный камень использовали еще древние римляне, из этих камней построены Нотр-Дам и Лувр.

Республиканские войска вытеснили коммунаров из Оперы 23 мая, и уже 28 мая Коммуна прекратила свое существование. А в июне в Париж вернулся Шарль Гарнье. 30 сентября 1871 года строительные работы в театре возобновились, и 5 января 1875 года состоялось торжественное открытие.

«Вскоре я стала внушать ему такое доверие, что он брал меня на прогулку на берег озера — он в шутку называл его Авернским, — и мы катались в лодке по его свинцовым водам.»

«Призрак Оперы» Гастон Леру

Никакого озера под зданием театра нет. Там расположен водный резервуар длиной 55 метров и глубиной 3,5 метра. В нем живут сомы, которых кормят сотрудники Оперы. Плавать по резервуару на лодке нельзя - и никогда не было возможно из-за слишком низких потолков. Попасть в него могут только любители дайвинга.

Подвалы по требованию техники безопасности электрифицированы и хорошо освещены. Тем не менее… тем не менее, парижская сеть тоннелей настолько разветвлена и разнообразна, что оставляет простор для воображения. И кто сказал, что дав волю воображению и придумав подземное озеро, Гастон Леру обманул нас и в главном — в реальности Эрика. Прятать тайну лучше всего на виду — в первых строках романа, в которых автор утверждает, что Призрак Оперы существовал на самом деле.

А в ноябре 2012 года французский телеканал «TF1″ показал новый пятиминутный репортаж, посвященный подземному озеру Гранд Опера. Этот репортаж включает в себя редкие съемки подземного резервуара, рассказывается о его истории и строении, о том, как и для чего сейчас его используют… Не обошлось там, конечно же, и без упоминания Призрака Оперы. Отрывки из этого репортажа были показаны новостными каналами в других странах, в том числе и в России — у нас о нём сообщил Первый телеканал.

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В годы Второй мировой в одной из каменоломен был оборудован бункер, где размещался секретный штаб оккупантов, а всего в 500 метрах от него — штаб лидеров движения Сопротивления. Во время холодной войны там же разместили бомбоубежища, куда предполагалось эвакуировать парижан в случае ядерной атаки.

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Сегодня катакомбы — одно из самых популярных мест для экскурсий, но лишь небольшая часть их открыта для обозрения. Вход туда находится на площади Денфер-Рошеро. На стенах галерей висят таблички с названиями проходящих вверху улиц. Под наиболее значительными постройками были прежде выбиты изображения цветка лилии — символа французской монархии. Но после революции большинство этих рисунков было уничтожено.

По обе стороны длиннющих тоннелей лежат бесконечные ряды человеческих костей, увенчанных черепами. Так как воздух здесь сухой, останки не слишком поддаются разложению. Остальные, как рассказывают, контролирует специальная подземная полиция. Поговаривают о том, что в этих засекреченных тоннелях водятся призраки, а то и живые мертвецы.

Одна из легенд о Парижских катакомбах рассказывает о фантастическом существе, обитающем в галереях под парком Монсури. Говорят, что оно обладает удивительной подвижностью, но передвигается только в потемках. В 1777 году парижане нередко сталкивались с ним, причем встречи эти, как правило, предвещали смерть или потерю кого-то из близких.

Другая легенда связана с бесследным исчезновением людей. Так, в 1792 году сторож церкви Валь-де-Грас, пользуясь революционной неразберихой, повадился совершать рейды за бутылями с вином, хранившимися в подземелье под находившимся поблизости аббатством. Однажды он отправился за очередным «уловом» и больше не вернулся. Лишь 11 лет спустя в подземелье обнаружили его скелет…

Ходят слухи, что в наши дни катакомбы облюбовали для своих ритуалов многочисленные секты. Кроме того, завсегдатаями этих мест являются так называемые катафилы (люди, увлеченные историей подземного Парижа) и «подземные туристы».

Еще одно мистическое подземелье Парижа лежит под театром Гранд Опера. У здания непростая история. Строительство театра едва не сорвалось из-за подземных вод, скапливавшихся под фундаментом. Из-за этого никак не могли заложить фасад. В конце концов, архитектор Шарль Гарнье придумал выход — отгородить подвальные помещения двойной стеной. Именно в ней разместил свою вымышленную «комнату пыток» писатель Гастон Леру, автор знаменитого романа «Призрак Парижской оперы», по которому впоследствии было поставлено несколько кинофильмов и один мюзикл… В 1871 году в здешних подвалах казнили коммунаров, а годом спустя тут приключился страшный пожар…

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Призрак в Гранд Опера — отнюдь не авторский вымысел. Согласно легенде, таинственное привидение и по сей день появляется в одной из лож. Более того, в контрактах директоров оперного театра всегда присутствует пункт, запрещающий сдавать зрителям ложу №5 в первом ярусе.

Однажды, в 1896 году, в опере давали «Фауста». Когда актриса, примадонна Карон, исполнявшая роль Маргариты, произнесла реплику: «О, тишина! О, счастье! Непроницаемая тайна!» — с потолка вдруг сорвалась массивная люстра из бронзы и хрусталя. По неизвестной причине оборвался один из противовесов, поддерживавших эту махину. Семитонное сооружение рухнуло на головы зрителей. Многих ранило, но по какой-то счастливой случайности погибла лишь одна консьержка… В происшествии все увидели некий мистический знак. До сих пор его приписывают проделкам Призрака оперы.

А что такое оссусарий ?

ОССУА́РИЙ (от лат. os, род. п. ossis — кость), вместилище для пепла, праха, костных останков, остающихся после трупосожжения. Трупосожжение широко практиковалось у тюркских и ближневосточных народов в различные исторические периоды в качестве основного действия при подготовке покойного к захоронению, но особенное распространение оссуарии получили у зороастрийцев . В оссуарии собирали прах с остывшего погребального костра.

Сами оссуарии, по-преимуществу глиняные (также каменные или алебастровые), имели форму сосуда, перекрытого крышкой, на которой порой символически изображался в скульптуре или рельефе «лик» покойного. Иногда на стенках сосуда процарапывались подписи мемориального благопожелательного характера. Могли выполнятся в виде сундучка, шкатулки прямоугольной или квадратной формы. На стенках и на крышке могла выполняться инкрустация из камня, черепицы и других материалов.Оссуарии либо собирались в семейные прахохранилища-усыпальницы, либо погребались в земле.

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Схема катакомб системы GRS. Изначальное зарождение выработок датировано 1260 г. В связи с частыми оползнями в 1813 г. поступил указ о запрете дальнейшего развития системы.

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