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На информационную войну к выборам президента РФ выделены многие десятки миллионов долларов

15:52. 26 сентября 2017 Просмотров - 57 Один комментарий Опубликовал:
Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/
На информационную войну к выборам президента РФ выделено более $80 млн.
При этом на ИНФОРМАЦИОННУЮ поддержку госпереворота на Украине с 2011 по 2015 год было потрачено более $40 млн.

Об этом рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк, представляя доклад «О фактах вмешательства в информационный суверенитет России перед президентскими выборами». Он уточнил, что эти данные содержатся в открытых источниках.По его словам, что существуют три канала финансирования, через которые можно влиять на внутриполитические процессы и пытаться дестабилизировать общественную ситуацию перед выборами.

Способы:
1) включает в себя напрямую иностранные медиахолдинги, которые контролируются государством.
2) прямое или косвенное финансирование внутрироссийских медиа, причем оно включает в себя поддержку от иностранных правительств, выдачу грантов от крупных иностранных некоммерческих организаций.
3) поддержка так называемых независимых российских журналистов.

Если цифры покажутся кому-то относительно скромными, то обращу внимание, что речь о расходов только на информационной составляющей. Понятное дело, сюда не включены другие расходы — «на печеньки», на организацию протестов…

Хочу напомнить так же о законе США (BILL) № 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014», где ежегодно предусматриваются десятки миллионов долларов на:
— «улучшение демократического управления»;
— «усиление демократических институтов»;
— «поддержку журналистов и активистов»…
То есть финансирование предусмотрено для вмешательство во внутренние российские дела и в российские выборы. То есть в то, чего Штаты не могут терпеть в отношении себя.

Деньги ассигнованные конгрессом в таких законах превращаются примерно в пропорции 1:100 в совсем другие деньги из закрытых источников. И российская пятая колонна на этом тупо делает себе бабки, мечтая о карьере Яценюка, заработавшего себе и своим правнукам на безбедную жизнь.

Не забываем, что у нас есть «обиженный жизнью» Ходорковский, мечтающий (обоснованно или нет — это другой вопрос) о реванше. Через него и будет идти основное вмешательство. Это атака первым темпом.

Есть ещё и Навальный, только ближайшие несколько лет его влияние будет оставаться слабым.
Пока Навальный поняв, что взрослое поколение ему не обдурить, работает по молодым душам. Но его эта стратегия вполне может выстрелить, причем буквально к следующим выборам лет через шесть. Навальный — это атака вторым темпом.

В неспокойное время (в принципе, а когда оно было спокойное?) живем.
Запад изо всех сил раскачивает лодку России, чтобы она набрала воды, надеясь, что такая тактика когда нибудь да сработает. Что Западу пару раз и удавалось. Но третьего раза не будет.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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