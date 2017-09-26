Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году

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Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает РИА Новости.

“Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет”, — сказал Жаров.

Он отметил, что Роскомнадзор “прекрасно осознает”, что Facebook очень популярен в России.

“С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден”, — добавил Жаров.

По его словам, соцсеть продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона.

“Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем”, — заключил глава Роскомнадзора.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.

Источник: voicesevas.ru