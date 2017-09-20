В поддержку Журова и Роскомнадзора: За Интернет без матерщины!

Я хочу ненавязчиво акцентировать внимание на том, что идейными матерщинниками почему-то оказались сплошь оппозиционеры. Интеллигенты, совесть нации.

О да! Даже сугубо теоретически сложно себе представить тему более хайповую, чем запрет на использование мата в интернете, а уж когда это всё, с подачи главы Роскомнадзора Александра Жарова перешло в практическую плоскость – тут просто Рунет задымился от пригоревших сфинктеров. Но всё же – «Как нам реорганизовать Рабкрин?», сиречь – нравы и вкусы юзеров? И нужно ли это делать? (голосование!!!)

Начнём, собственно, с перечисления того, что на самом деле предложил Жаров (а не того, что ему приписывают):

«Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что пользователи интернета должны самостоятельно организовать систему, при помощи которой можно было бы избавиться от матерных слов в сети. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает портал «Вести». «Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — отметил Жаров».

То есть, как видим, речь идёт не о запрете, а о повышении сознательности. Не о директивной мере, а о самоорганизации и саморегуляции. И, наконец, не о приказе, а о пожелании и личной точке зрения. Ну и, второй раз наконец, не о запрете на ненормативную лексику вообще (например, в комментах или частной переписке), а о публичных текстах, которые у популярных блогеров собирают миллионы просмотров, а между тем почему-то игнорируют закон о запрете мата в СМИ.

Тут, однако, должна была бы цитироваться дискуссия с мнениями сторон. Но… но вот беда – никаких аргументов у защитников мата почему-то нет. Точнее, все их аргументы к мату и сводятся:

(Я хочу ненавязчиво акцентировать внимание на том, что идейными матерщинниками почему-то оказались сплошь оппозиционеры. Которые с интеллигентными лицами и совесть нации. Такой вот парадокс. Но это к слову).

Поэтому давайте я сам сыграю «за обе стороны» — и мы разберёмся, почему мату в интернете в том виде, как он там сегодня распространился, совершенно не место.

Итак, начнём с того, что в каждом языке есть брань и ругань. Более того, практически в каждом языке обсценная лексика связана с «телесным низом» — сферой испражнения и секса. Русский мат, как все знают, яркий пример этого. С этим ничего не поделаешь, и глупо с этим бороться и искоренять. Когда тебе на ногу падает кирпич – ты говоришь совершенно определённые слова, а не «Ах, какой пассаж!». Но!

Но все мы понимаем, что проблема Рунета не в том, что там матом ругаются, а то, что тут на нём разговаривают. И вот это уже очень плохо. Критически плохо.

Русский язык обладает волшебной, несравненной с прочими языками, аффиксальной гибкостью – от любого корня можно с помощью огромного набора суффиксов и приставок создавать новые – и, что самое главное, всем понятные — слова! В русском языке приставки и суффиксы сами несут яркий и выразительный смысл. Например, приставка «пере» — там дальше какой корень ни подставь, хоть иностранный, а всё равно будет понятно, что речь идёт об избытке, переборе и так далее. И поэтому – да, от четырёх матерных корней с помощью массы взаимных комбинаций приставок и суффиксов можно создавать слова с любыми обертонами смысла. Я думаю, каждый это умеет…

Но проблема, нет, не так – ПРОБЛЕМА, в том, что это не русский язык. Это его симулякр. Его «действующая масштабная модель». Да, она работает. Но работает примерно как «шахматы», где на доске искусственно оставлены только по паре фигур. Доска есть, правила те же, а шахмат – прекрасных, сложных, красивых – нет. И такой «шахматист» в обычные шахматы, конечно, с треском проиграет: глазки разбегутся от обилия вариантов.

И вот мат учит молодое поколение (школоту, проще говоря) «обходиться необходимым». Да, кое-как изъясняться можно и матом и его окказиональными производными. Но это похоже на обезьянье уханье – эмоция чувствуется, а смысл – нет.

Я категорически отрицаю за разговорным матом какую-то особую экспрессивность – дескать, «такая ситуация, что иначе и не скажешь». Если почитать любые комменты под любой новостью – хоть под DIY видео, хоть под трэвел-блогом – то складывается впечатление, что все комментаторы глубоко потрясены до основ души прочитанным и увиденным, так потрясены, что не могут цензурно выражаться. Но все мы понимаем, что это не так. Что у них просто словарный запас сведён к десятку интонаций в обезьяньем уханье. И если даже законодательно запретят писать «о***енный» вместо «отличный», оценивая новый клип группы «Ленинград», то я уверен – Шнуров простит и не обидится на «сухую» лексику.

Что характерно, общепринятое правило, озвученное главой Роскомнадозора, о приличном поведении в приличных местах, давно уже доказало свою применимость в интернете. Зайдите на любой тематический форум (кроме совсем уже школотных) – вот правда, практически на любой: от столярного до ветеринарного, от музыкального до туристического – и вы увидите: люди как-то обходятся без мата. Ну, бывает, проскальзывает запиканное, но 99% — без. И ничего, справляются наши люди. Потому что все согласились с принципом: место у нас своё, приличное, давайте уважать друг друга. И вполне себе получается. А почему в масштабах всей сети нельзя?

Поэтому я полностью поддерживаю Жарова: да, именно саморегуляция должна очистить интернет от мата. А такая саморегуляция должна выражаться в жестоком гноблении матерщинников (практически всегда – это неграмотный, косноязычный, ограниченный пионэр лет до 20-ти). Тыкать их мордой в собственную безграмотность, троллить, гнать теми самыми тряпками, дизлайкать, минусовать, банить. Есть мат – дизлайк за мат: прости, чувак, ничего личного. Или коммент: молодой человек, расширьте словарный запас, а то перегаром подзаборным от вас несёт. Или в адрес родителей и их образования и социальной страты. Жёстче надо. Тогда поймут. Интернет – место для общения людей, а не обезьян с их звуками. Пока ты не научился говорить, значит – сказать тебе нечего. Помолчи!

Григорий Игнатов

Источник: nnm.me