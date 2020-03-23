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Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора.

22:08. 23 марта 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.
 
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
  • РИА Новости

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее председатель правительства освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта, а также назначил Александра Пошивая руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/731155-mishustin-roskomnadzor-zharov

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