Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее председатель правительства освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта, а также назначил Александра Пошивая руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.