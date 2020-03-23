Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора.
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«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.
Ранее председатель правительства освободил Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта, а также назначил Александра Пошивая руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/731155-mishustin-roskomnadzor-zharov