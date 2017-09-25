“Какой конфуз!”: только 2 человека пришли на старт продаж iPhone 8 в Китае

Тайлер Дерден

В подтверждение прогнозов о том, что встреча нового смартфона компании Apple, iPhone 8, окажется как минимум “восторженной”, и несмотря на то, что новое устройства мало чем отличается от своего предшественника, а фанаты продукции компании будут дожидаться выхода iPhone X, следующий репортаж их Ханчжоу, рассказывает о том, как целых два человека ждали в очереди, чтобы купить чудо, произведенное компанией Тима Кука.

Как пишут китайские медиа, “обратите внимание, на ограждение, возведенное в ожидании возникновения очереди…

… Которое затем убрали, поскольку пришли только 2 человека.”

Некоторые детали:

“Какой конфуз! IPhone 8 сегодня, Ханчжоу, охранники в спешке убирают ограду.

22 сентября официально стартовали продажи iPhone 8. Apple West Lake shop, Ханчжоу, примерно шесть часов утра, от тридцати до сорока охранников. Возводится черное ограждение. В восемь часов открывается дверь, перед которой стоит очередь из двух человек. В 8:43 охранники начинают убирать ограждение…”

С учетом провала iPhone 8 — по крайней мере в Китае – быки в акциях AAPL надеются, что встреча нового iPhone X, которая состоится через несколько недель, будет более теплой, иначе компания Apple может столкнуться с серьезной проблемой.

Источник: «This Is Embarrassing»: 2 People Show Up For iPhone 8 Launch in China

Источник: nnm.me