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Частотная статистика русского языка

08:13. 25 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Некоторые статистические данные об использовании русских слов


  • Средняя длина слова 5,3 символа.

  • Средняя длина предложения 10,4 слова.

  • 1000 наиболее частотных лемм покрывает 64,1% текста.

  • 2000 наиболее частотных лемм покрывают 75,0% текста.

  • 3000 наиболее частотных лемм покрывают 76,5% текста.

  • 5000 наиболее частотных лемм покрывают 82,1% текста.

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Отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: русский, статистика, язык
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