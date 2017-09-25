Частотная статистика русского языка
08:13. 25 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Некоторые статистические данные об использовании русских слов
- Средняя длина слова 5,3 символа.
- Средняя длина предложения 10,4 слова.
- 1000 наиболее частотных лемм покрывает 64,1% текста.
- 2000 наиболее частотных лемм покрывают 75,0% текста.
- 3000 наиболее частотных лемм покрывают 76,5% текста.
- 5000 наиболее частотных лемм покрывают 82,1% текста.
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Отсюда.
Источник: ss69100.livejournal.com