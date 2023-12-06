Почему ЖИ, ШИ — через И?
Правило жи, ши пиши через и становится для нас обыкновением столь рано и прочно, что мало кто задумывается: а почему вообще мы так пишем? А можно ли бы было писать иначе? Белорусы, вон, пишут же. А мы что?
К тому же эта орфограмма крайне частотна — а именно частотные неочевидности правописания закрепляются твёрже всего. Это сообщает статистика.
Так есть ли какое-нибудь весомое основание писать жи, ши именно через и без какой-либо оглядки на голую традицию или историю языка?
Здесь ответим коротко: есть! Да ещё какое!
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Содержание:
00:00 Вступление
00:41 Объяснение через историю языка
02:11 Уместно ли объяснять орфографию через историю языка?
03:55 Объяснение через теорию орфографии
06:45 Реклама
09:17 Что такое фонема?
13:07 Фонема /и/
17:32 Буква ы
21:02 Перемена правила
24:04 Итоги
25:31 Наши ресурсы и список жертвователей
Моя статья: «Ы — фонема или аллофон? Ленинградская фонология против мировой»:
• для зрителей из России (Бусти) — https://boosty.to/mikitkosynalexeev/p…
• для зрителей не из России (Патреон) — https://www.patreon.com/posts/9413541…
Список литературы:
• Kortlandt F. From Proto-Indo-European to Slavic (1994) — https://disk.yandex.ru/i/j8X6n547ZhfnSw
• Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки I и Y (1941) — https://disk.yandex.ru/i/swCDLZ6WIcOcXQ
• Виноградов В. В. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (1965) — https://disk.yandex.ru/i/8eFisfu–wdgnA
• Галинская Е. А. Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте (2002) — https://disk.yandex.ru/i/LOCpI0l3Zn2Jiw
• Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ) (1986) — https://disk.yandex.ru/d/DIycutPxzwCnYA
• Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии (1970) — https://disk.yandex.ru/i/sFAWS15VXD9hrg
• Соссюр Ф. дё — Курс общей лингвистики (1915) — https://disk.yandex.ru/i/BkdRTZ3FcJ4UeQ
• Трубецкой Н. С. Основы фонологии (1939) — https://disk.yandex.ru/i/0PvQQnktMwOTxg
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Исторически шипящие звуки имели мягкое произношение, о чем свидетельствуют старые тексты и некоторые диалекты. Но это не объясняет современные правила написания.
2. В основе русской орфографии лежит морфологический принцип – одинаковое написание морфемы независимо от произношения.
3. Звуки [ы] и [и] являются аллофонами одной фонемы /и/. По правилам выбирается основной аллофон.
4. Буквы "ы" и "и" указывают не на качество гласного звука, а на твердость/мягкость предшествующего согласного.
5. Шипящие согласные всегда твердые, поэтому после них пишется буква "и".
Вывод:
Написание шипящих через "и" (жиши) соответствует морфологическому принципу русской орфографии и принципам выделения фонем. Это объясняет, почему так пишется в современном русском языке, вне зависимости от исторических изменений в произношении.