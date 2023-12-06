Правило жи, ши пиши через и становится для нас обыкновением столь рано и прочно, что мало кто задумывается: а почему вообще мы так пишем? А можно ли бы было писать иначе? Белорусы, вон, пишут же. А мы что?

К тому же эта орфограмма крайне частотна — а именно частотные неочевидности правописания закрепляются твёрже всего. Это сообщает статистика.

Так есть ли какое-нибудь весомое основание писать жи, ши именно через и без какой-либо оглядки на голую традицию или историю языка?

Здесь ответим коротко: есть! Да ещё какое!

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Содержание:

00:00 Вступление

00:41 Объяснение через историю языка

02:11 Уместно ли объяснять орфографию через историю языка?

03:55 Объяснение через теорию орфографии

06:45 Реклама

09:17 Что такое фонема?

13:07 Фонема /и/

17:32 Буква ы

21:02 Перемена правила

24:04 Итоги

25:31 Наши ресурсы и список жертвователей

Моя статья: «Ы — фонема или аллофон? Ленинградская фонология против мировой»:

• для зрителей из России (Бусти) — https://boosty.to/mikitkosynalexeev/p…

• для зрителей не из России (Патреон) — https://www.patreon.com/posts/9413541…

Список литературы:

• Kortlandt F. From Proto-Indo-European to Slavic (1994) — https://disk.yandex.ru/i/j8X6n547ZhfnSw

• Аванесов Р. И. Из истории русского вокализма. Звуки I и Y (1941) — https://disk.yandex.ru/i/swCDLZ6WIcOcXQ

• Виноградов В. В. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (1965) — https://disk.yandex.ru/i/8eFisfu–wdgnA

• Галинская Е. А. Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте (2002) — https://disk.yandex.ru/i/LOCpI0l3Zn2Jiw

• Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ) (1986) — https://disk.yandex.ru/d/DIycutPxzwCnYA

• Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии (1970) — https://disk.yandex.ru/i/sFAWS15VXD9hrg

• Соссюр Ф. дё — Курс общей лингвистики (1915) — https://disk.yandex.ru/i/BkdRTZ3FcJ4UeQ

• Трубецкой Н. С. Основы фонологии (1939) — https://disk.yandex.ru/i/0PvQQnktMwOTxg

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Исторически шипящие звуки имели мягкое произношение, о чем свидетельствуют старые тексты и некоторые диалекты. Но это не объясняет современные правила написания.

2. В основе русской орфографии лежит морфологический принцип – одинаковое написание морфемы независимо от произношения.

3. Звуки [ы] и [и] являются аллофонами одной фонемы /и/. По правилам выбирается основной аллофон.

4. Буквы "ы" и "и" указывают не на качество гласного звука, а на твердость/мягкость предшествующего согласного.

5. Шипящие согласные всегда твердые, поэтому после них пишется буква "и".

Вывод:

Написание шипящих через "и" (жиши) соответствует морфологическому принципу русской орфографии и принципам выделения фонем. Это объясняет, почему так пишется в современном русском языке, вне зависимости от исторических изменений в произношении.