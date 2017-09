1914: Вторая Отечественная война – так называли современники Первую Мировую. Кто и зачем изменил это название?

ЦАРСКОЕ СЛОВО РУССКОМУ НАРОДУ И ВОИНСТВУ!

ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

С спокойствием и достоинством встретила Наша великая матушка – Русь известие об объявлении нам войны.Убежден, что с таким же чувством спокойствия Мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца.

Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей.И к вам, собранным здесь представителям дорогой мне войск гвардии и Петербургскаго военного округа, в вашем лице, обращаюсь Я ко всей единородной, единодушной крепкой, как стена гранитная, армии моей и благословляю её на труд ратный.

Интересно вот что - “пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей”

Как начиналась 2я Отечественная, или 1я Мировая (как мы привыкли уже) согласно официальной истории?

1 августа Германия объявила войну России, в тот же день немцы вторглись в Люксембург. 2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. На размышления давалось всего 12 часов.

3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив её в «организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии» и «в нарушении бельгийского нейтралитета».

3 августа Бельгия ответила отказом на ультиматум Германии. 4 августа германские войска вторглись в Бельгию. Король Бельгии Альберт обратился за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета. Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить вторжение в Бельгию, или Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции.

6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, и т.д. и т.п..

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – так называют войну те, кто подвергся агрессии, так как они ЗАШИШАЮТ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО

Интересная получается история..Царь наверное не стал бы словами так бросаться - “пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей” и т.д..

Но враг, на момент произнесения речи, вторгся на территорию Люксембурга ..Как это понимать? Это то что я думаю, или у вас есть другие мысли?

Давайте посмотрим где у нас Люксембург?

Хорошенькое дело – Люксембург по цвету ориентирован с Нитерландами, это выходит вся земля принадлежала России? Или это было царство иного рода, Мировое и Глобальное, с Россией в качестве флагмана? А остальные страны были не страны, а графства, княжества, регионы, или еще Бог весть как это называлось на самом деле..

Потому как война Отечественная, причем вторая (первая я так думаю это 1812г) И тут через 100 лет с гаком, еще раз – 1914г..Вы скажете - “Нуууу, мало ли на картинке написано, что ж теперь, теорию из этого строить?” Ан нет, други моя..Тут ведь не одна картинка..А две..Или три..Или тридцать три..

Вопрос вот в чем – кто и когда стал именовать Вторую Отечественную Войну, Первой Мировой Войной? Если от нас это укрывают (те кто занимается информированием населения о событиях истории – х/зТОРИКИ) то наверное этому есть причина? Не станут же они сдуру от делать нечего менять названия исторических событий? Что за блажь..

А таких свидетельств много..Значит есть что скрывать.! Что именно? Наверное то, что Отечество наше было гораздо шире, на тот момент, да так, что Люксембург был нашей территорией, и возможно этим не ограничивалось.Все мы знаем о глобальности мира в 19м веке – когда же сей глобальный мир был поделен и жестко разграничен?

Кто жил в Российской империи?

Документ:

“О числе мер внесенных в призывные списки 1904 года на основании ст. 152 воинского устава издания 1897 года”

Материалы самарского рекрутского присутствия. Согласно материалов самарского рекрутского присутствия – немцы и евреи – вероисповедание

Значит ГОСУДАРСТВО было одно но недавно его разделили.

Никаких национальностей не было ещё в 1904 году.

Были христиане, магометане, евреи и немцы – так различали народную массу.



В «Святой Иоанне» Б.Шоу английский дворянин говорит священнику, употребившему слово “француз”:

«Француз! Откуда вы взяли это слово? Неужто эти бургундцы, бретонцы, пикардийцы и гасконцы тоже начали называть себя французами, как наши взяли моду именоваться англичанами? Они говорят о Франции и Англии как о своих странах. Своих, понимаете?! Что станет со мной и с вами, если подобный образ мыслей будет распространен повсюду?»

(см.: Davidson В. The Black Man’s Bиrden. Africa and the Cигse ofthe Nation-State. New York: Times В 1992. Р. 95).

“В 1830 году Стендаль говорил об ужасном треугольнике между городами Бордо, Байонна и Валанс, где «люди верили в ведьм, не умели читать и не говорили по-французски».

Флобер же, прогуливаясь по ярмарке в комунне Распорден в 1846 году, как по экзотическому базару, так описывал типичного попадавшегося ему на пути крестьянина: «…подозрительный, беспокойный, ошарашенный любым непонятным ему явлением, он сильно торопится покинуть город»”

Д. Медведев. Франция XIX века: страна дикарей (поучительное чтение)

отсюда

Так что же там было насчет -

“ПОКА НЕ УЙДЕТ НЕПРИЯТЕЛЬ С ЗЕМЛИ НАШЕЙ” ?

И где она, эта “ЗЕМЛЯ НАША” ?

Известно что во время этой войны СОЛДАТЫ НЕ ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ – ОНИ ВСТРЕЧАЛИСЬ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ, УСТРАИВАЛИ ПОПОЙКИ И “БРАТАНИЯ”

“Братания” на Восточном фронте начались уже в августе 1914 года, а сначала 1916-го в них с русской стороны уже участвовали сотни полков, пишет “Толкователь”.

Под новый, 1915-й, год мир облетела сенсационная новость: на Западном фронте Великой войны началось стихийное перемирие и “братание” солдат враждующих британской, французской и германской армий.

Вскоре вождь русских большевиков Ленин заявил о “братании” на фронте как о начале «превращения мировой войны в гражданскую войну» (заметьте !!!)

Среди этих известий о Рождественском перемирии совсем затерялись скупые сведения о “братаниях” на Восточном (Русском) фронте. “Братания” в русской армии начались уже в августе 1914 года на Юго-Западном фронте.

В декабре 1914 года на Северо-Западном фронте были отмечены случаи уже массового “братания” солдат 249-го пехотного Дунайского и 235-го пехотного Белебеевского полков.

КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ У РАЗНОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ? ОНИ как то должны были ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА !!!?

Ясно одно – ЛЮДЕЙ ГНАЛИ НА УБОЙ их руководители, ПРАВИТЕЛЬСТВА, получившие задание из некоего “центра”..Только вот ЧТО ЭТО ЗА “ЦЕНТР” ТАКОЙ?

ЭТО БЫЛО ВЗАИМОУНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДА

Почитайте названия населенных пунктов на территории Германии..Мы по праву считали эту землю своей!!!

(увеличить карту -

Почитайте, и сразу придет понимание “о чем” говорил император Николай II когда произносил “Наша земля” имею в виду себя, или общество, им возглавляемое (это вопрос иного характера) ВСЁ ЭТО БЫЛА “ЗЕМЛЯ НАША” (помимо стран бенилюкса – Люксембург, Нитерланды, Бельгия и т.д.)

Выходит, если следовать логике (для чего было скрывать название Второй Отечественной Войны?) то целеполаганием было как раз таки сокрытие Глобального (на тот момент) Мира, Отечества, которое сия война и “добила”?

ГОСУДАРСТВА В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ СОВСЕМ НЕДАВНО?

Даже и во время Великой Отечествнной войны, гитлеровцы, в свою очередь, считали нашу территорию своей, А НАСЕЛЕНИЕ СВОИМИ ГРАЖДАНАМИ - они вели себя так, как будто имели равные права с большевиками, по крайней мере ОНИ так считали..Да и часть населения была вполне лояльна, особенно в начале войны..

ТАК ЧТО ЭТО БЫЛО – ОПЯТЬ “МЕЖДУСОБОЙЧИК”?

КТО ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЕТ НАШИ НАРОДЫ МЕЖДУ СОБОЙ, И ИМЕЕТ С ЭТОГО ТРОЙНУЮ ВЫГОДУ?

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Если вернуться во времена смуты (17 век) или вернее по ее окончании, то на русский престол претендовали несколько иностранных королевичей и даже король Англии Яков (с какой такой радости?) но казакам удалось правдой-неправдой “пропихнуть” своего кандидата – Михаила Феодоровича, чем были очень недовольны остальные претенденты -

ПОЛУЧАЕТСЯ ОНИ ИМЕЛИ РАВНЫЕ ПРАВА..? А польский царевич Владислав так никогда и не признавал Михаила царем, не оказывая должного почтения, согласно этикета, называя его незаконно избранным, считая свои права на московский престол более основательными..

И тут, я бы выразился цитатой гениального Леонида Филатова, из “Про Федота-Стрельца, удалого молодца”

“ЭТО КАК ЖЕ, ВАШУ МАТЬ, ИЗВИНЯЮСЬ, ПОНИМАТЬ?”

КАК ЭТО СВЯЗУЕТСЯ С ЛЕГЕНДОЙ О РУССКОМ ЦАРСТВЕ, А ТАК ЖЕ ДРУГИХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ГОСУДАРСТВАХ, Я ПОНЯТЬ НЕ В СИЛАХ.

(вики) По версии известного советского историка, профессора А. Л. Станиславского, известного специалиста по истории русского общества XVI—XVII вв., ключевую роль в воцарении Михаила вместо иноземных королевичей и короля Англии и Шотландии Якова I, которого хотели избрать дворянство и боярство, сыграло объединившееся тогда с московским простым народом великорусское казачество, вольности которого царь и его потомки впоследствии отбирали всеми возможными способами. Казаки получали хлебное жалованье, и опасались, что тот хлеб, который должен был идти на их жалованье, будет вместо этого продаваться англичанами за деньги по всему миру..

То есть, казаки-великороссы “зашевелились” опасаясь того, что английский король, сев на московский трон, отнимет у них хлебное жалование, а сам факт того, что англичанин будет править на Руси их почему о не смущал!? Это было нормально, в порядке вещей?

Интересно почему казаки не участвовали в войнах, которые вела Русь? АРМИЯ У МИХАЛ ФЕОДОРЫЧА, БЫЛА НАПОЛОВИНУ….ИНОСТРАННАЯ, НЕМЕЦКАЯ !!

С. М. Соловьёв. Сочинения в 18 томах. Книга V. История России с древнейших времён, тома 9-10.

...Но мы видели, что кроме наемных и поместных иноземцев в царствование Михаила являются полки из русских людей, обученных иноземному строю; у Шеина под Смоленском были: наемные многие немецкие люди, капитаны и ротмистры и солдаты пешие люди; да с ними же были с немецкими полковниками и капитанами русские люди, дети боярские и всяких чинов люди, которые написаны к ратному учению: с немецким полковником Самуилом Шарлом рейтар, дворян и детей боярских разных городов было 2700; гречан, сербян и волошан кормовых — 81; полковник Александр Лесли, а с ним его полку капитанов и майоров, всяких приказных людей и солдат – 946; с полковником Яковом Шарлом — 935; с полковником Фуксом — 679; с полковником Сандерсоном — 923; с полковниками — Вильгельмом Китом и Юрием Маттейсоном начальных людей — 346 да рядовых солдат — 3282: немецких людей разных земель, которые посланы из Посольского приказа — 180, и всего наемных немцев — 3653;

Да с полковниками же немецкими русских солдат, которых ведают в иноземном приказе: 4 полковников, 4 больших полковых поручиков, 4 майоров, по-русски большие полковые сторожеставцы, 2 квартирмейстера и капитана, по-русски большие полковые окольничие, 2 полковых квартирмейстера, 17 капитанов, 32 поручика, 32 прапорщика, 4 человека полковых судей и писарей, 4 обозников, 4 попов, 4 судебных писарей, 4 профоста, 1 полковой набатчик, 79 пятидесятников, 33 прапорщика, 33 дозорщика над ружьем, 33 ротных заимщика, 65 капоралов немецких, 172 капоралов русских, 20 набатчиков немецких с свирельщиком, 32 ротных подьячих, 68 набатчиков русских, двое немецких детей недорослей для толмачества; всего немецких людей и русских и немецких солдат в шести полках, да поляков и литвы в четырех ротах 14801 человек…

НУ ДА ЛАДНО – ПОСМОТРИМ ФОТОГРАФИИ

С начала 19го века..Противоположные концы мира – от Вьетнама до Южной Африки и Индонезии – какие концы, казалось бы! Ан нет – одинаковая архитектура, стиль, материалы, одна контора все строила, глобализация однако..В общем тут малая толика фотографий, для разгона, а в конце поста сцылко на ЕЩЕ, для тех кто не сможет так сразу остановится )) тормозного пути ради для..

ЧАСТЬ 2 / ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 20 века МИР БЫЛ ГЛОБАЛЕН !!!

Киев, Украина

Одесса, Украина

Тегеран, Иран

Ханой, Вьетнам

Сайгон, Вьетнам

Паданг, Индонезия

Богота, Колумбия

Манила, Филипины

Карачи, Пакистан

Карачи, Пакистан

Шанхай, Китай

Шанхай, Китай

Манагуа, Никарагуа

Калькутта, Индия. Принц Уэльский вошел с армией. Дворец в “колониальном” стиле уже стоит

Калькутта, Индия

Калькутта 1813, Индия

Кейптаун, Южная Африка

Кейптаун, Южная Африка

Сеул, Корея

Сеул, Корея

Мельбурн, Австралия

Брисбен, Австралия

Оаксака, Мексика

Мехико, Мексика

Торонто, Канада

Торонто, Канада

Монреаль, Канада

Остров Пенанг, Джорджтаун, Малайзия

Остров Пенанг, Джорджтаун, Малайзия

Остров Пенанг, Джорджтаун, Малайзия

Бангладеш, Дакка

Пхукет, Тайланд

КОЛОННЫ

Подпункт. Брюссель, Бельгия

Лондон

Калькутта, Индия

Вандомская колонна в Париже. Видно дверцы и наверху стоят люди.

Чикаго

Таиланд

“АНТИЧНОСТЬ”

В этот список нужно также добавить все уничтоженные города, которым манипулятор присвоил статус древнегреческих и древнеримских. Это все чушь. Они уничтожены 200-300 лет назад. Просто из-за запустынивания территории жизнь на обломках таких городов, в основном не возобновилась. Эти города (Тимгад, Пальмира и подобные..)

были уничтожены низким воздушным взрывом, неведомым, страшным ОМП..Смотрите - полностью снесен верх города..И где обломки? А ведь это до 80%разрушенного массива! Кто, когда и куда, а главное – чем, убрал столько строительного мусора?

Тимгад, Алжир, Африка

А вот огромная воронка в 10 км от Пальмиры (читать подробнее -

Самое интересное – руинами утыкана вся территория диаметром 25-30 км от условного центра города – реальный мегаполис по типу современных..Если уж Москва 37-50 км. в диаметре..

То есть, становится понятно, что города были разрушены низкими воздушными взрывами огромной разрушительной силы - ПОЛНОСТЬЮ СНЕСЕНЫ ВСЕ ВЕРХНИЕ ЧАСТИ СТРОЕНИЙ..

Вот здесь хорошо видно и занесенные песком территории центра города, и материковый грунт – даже котлованы бывших водоемов (зеленоватым) остаток прежней роскоши..Здесь росли пальмы (отсюда и название – Пальмира) и прочая и прочая..Это был земной рай для просвещенных людей..

На фото выше, я специально разнес фотографии объектов в места расположения, чтобы наглядно продемонстрировать их удаленность от центра Пальмиры (пусть это будет, к примеру, амфитеатр) а это около 30 км в диаметре..

Сравните здания. Их проект и первоначальное функциональное назначение идентично:

Ливан, Баальбек

Православный собор Святого Петра и Павла, Севастополь.

Старый музей в Керчи на горе Митридат

Вальгала в Регенсбург, Германия

Храм Посейдона, Италия

Парфенон, Nashville, США

Храм Аполлона в Дельфах

Храм Тезеуса в Венне, Австрия

Храм Гефеста в Афинах

Париж. Церковь Мадлен. 1860

Храм Гарни в Армении

Продолжать можно бесконечно. Читатель сам может в этом убедиться, для этого достаточно в гугле вести название любого более-менее крупного города на инглише плюс кейворд old buildings или город + old photos или город + 19 century photos и нажать “показать картинки”. Жилая недвижимость будет очень похожа. Одинаковые арки, пилястры, башенки, колоны, балюстрады.

Например, посмотрите картинки по следующим кейвордам:

sidney old buildings / calcutta old buildings / boston old buildings

rangoon old buildings / manila old buildings / melbourne old photos

ВЕСЬ МИР – ОТЕЧЕСТВО !!!