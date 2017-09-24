Таинственное очарование Куйлюма. Загадочные мегалиты Горной Шории.

Куйлюм – доминирующая вершина Куйлюм-Суракского гранитоидного массива Горной Шории. В её окрестностях и обнаружил в своё время квазимегалиты Беспалов Александр Григорьевич, первооткрыватель и негласный хранитель этого необычного места (внизу на фото).Почему именно квазимегалиты? Ответ можно почерпнуть из работы Томского краеведа, геолога и писателя Новгородова Н.С.: «Мегалиты Горной Шории. Рекогносцировка» http://www.rgo-sib.ru/horizon/122.htm, написанной по результатам экспедиции на мегалиты в 2016 году. Почему именно на эту работу Сибирских исследователей я обращаю внимание? Дело в том, что в августе 2017 года со схожими задачами была проведена экспедиция нашей Томской исследовательской группы «Тигр». С Новгородовым Н.С., Беспаловым А.Г., Вертман Е.Г., мы знаем друг друга лично и часто пересекаемся по роду исследовательской деятельности, и в своей экспедиции в Горную Шорию отрабатывали схожие темы и задачи исследований. Во многом наши предварительные выводы и взгляды, совпали с выводами, высказанными в статье Новгородова Н.С. Поэтому я не буду останавливаться на том, что уже некоторым образом определено, хоть и в самых общих чертах, и выскажу свои ощущения после посещения этого загадочного и непростого места силы в этом году. Окрестности горы Куйлюм, место особое. Таких мест на Земле немного. Можно сказать, по пальцам пересчитать. Тем ответственнее и бережнее нужно к нему относиться. Посещая мегалиты не нужно забывать о предках и древних цивилизациях. И это не простое утверждение. Дух предков там ощущаешь каждой клеткой своего организма. Случаются видения и контакты. Случаются и прозрения. Но, обо всём по порядку. В 2017 году перед экспедицией «Тигр» ставились следующие цели и задачи: Цель экспедиции. «Максимально достоверно и профессионально определить природность или рукотворность мегалитов. Взять образцы пород для последующих анализов. Определить характер и структуры энергий. Зафиксировать каналы выхода энергий и сделать предварительную карту привязки на местности. Определить характер, область применения и полезность этих энергий. По возможности классифицировать их и провести параметрический анализ. Провести ряд экспериментов по влиянию энергий на организм человека. Задача экспедиции. Трезво, здраво и рационально определить целесообразность дальнейших экспедиций в Горную Шорию. При наличие убедительных доводов задать целеполагание на следующий год. Мотивированное благоразумие поставить перед обыкновенным любопытством».Нужно сказать, что цели и задачи в этом году достигнуты частично. Однозначных выводов сделать пока нельзя. Требуются дополнительные дальнейшие изыскания. Утвердительно сказать, что это природные образования пока невозможно. Как и уверенно утверждать о их рукотворности. Мегалиты представляют из себя некий грандиозный комплекс сооружений не понятных пока нашему разуму.Не понятно и их предназначение. Приблизиться хоть к какому-то разумному понимаю можно не столько изучением и анализом внешних факторов, сколько на уровне внутренних ощущений. Ощущений биополевых и биоэнергетических. Правда некоторые «визуальные» объекты и вызывают иногда ступор сознания и вводят в состояние шока.Одной из целей нашей экспедиции было определить характер и структуры энергий. Здесь нужно быть объективным, чтобы определить все энергии на мегалитах, простого желания маловато. Нужны ещё и некие технические средства, и серьёзное оборудование. Энергий много, и они разные. Отрицательных практически нет. Аномальные да, но вот утвердительно отрицательных энергий определено не было. Кроме аномальных, есть тяжёлые, если можно так выразиться. При расширении восприимчивости естества эта аномальность и тяжесть влияния на организм пропадает. Хотя были наблюдения за людьми, у которых организм не вмещал энергии мегалитов и надо отметить, что человек в этом случае чувствует себя довольно тяжело и неуютно. Куйлюм принимает не каждого. Это факт. Поэтому на уровне биологического, психического и чувственного восприятия не все люди, посещающие мегалиты, могут обрести там те ожидания, на которые рассчитывают. Для этого места необходим особый настрой и мотивация. Нужно не только «встать на поток», нужно подключение к родовому полю. Куйлюм место общинное и коллективное. Эгоистического индивидуализма Куйлюм не приемлет. «Тайны мироздания» там лучше всего открываются командным группам и коллективному сознанию. Я наблюдал объективные прорывные факторы в следствии расширения сознания. Замечал это и за собой. Есть факты проявления и паранормальных способностей у людей. Есть видения, ощущения присутствия и наблюдения со стороны. Каждый день ощущаешь кожей как предки присматриваются к тебе. Каждый атом окружающего пространства там наполнен смыслом и энергиями. Энергии настолько объективны, что деревья растут прямо на камнях. Вихревые потоки этих энергий закручивают стволы, корни и ветки этих деревьев в замысловатые и сложные спирали, закручивают пространство и двигают камни. Есть аномальная зона по пути на гору Куйлюм, где несколько камней невероятным образом «ползут» по склону.Таким образом проявлений различных энергий очень много. На Куйлюме не початый край для исследований как визуальных и технических, так и биоэнергетических. Но повторюсь, Куйлюм не терпит неуважительного и хамского отношения. Если человек пришёл для дела и готов, Куйлюм как правило принимает тепло. Если же цели корыстны, место как правило остаётся закрытым для человека. Пока же ясно одно, энергии эти нужно изучать и этот процесс более длительный как может показаться на первый взгляд. Поэтому вопрос о целесообразности проведения дальнейших экспедиций отпал сам собой. В ближайшее время, экспедиции надо проводить по возможности ежегодно. Поспешных выводов по экспедиции 2017 года делать рано. Но всё же предварительно можно сказать, что мегалиты Куйлюма, это энергоинформационные структуры и образования. Каковы было их предназначение в древности, остаётся только гадать. Такие образования как знаменитая «гармошка» пока вообще не поддаются какому-либо объяснению.Более подробно можно увидеть, посмотрев серию моих видео на канале: https://www.youtube.com/watch?v=cQntdrQFzIo Что это, больше похожее на каменный конденсатор? Пушка излучатель для защиты или импульсный разрядник для старта космического корабля сразу в подпространство? Пока ответов нет. Нужно отметить, что на данный момент лучшее средство визуального контроля и наблюдения, это человеческий глаз. Ни фото, ни видео не передаёт реальность, которую наблюдаешь на месте. Камера не передаёт ни монументальности, ни грандиозности, ни масштабности окрестностей Куйлюма. Это воистину волшебное место на Матушке Земле. Куйлюм зачаровывает тебя с первых минут пребывания там. Как только поднимаешься очень тяжёлым подъёмом в базовый лагерь, сразу словно попадаешь домой. Не знаю, как у других, у меня сложилось стойкое ощущение какой-то родной домашности. Уходить оттуда не хочется. Думаю, это говорит убедительным образом о родных первородных материнских энергиях Куйлюма. Во всяком случае так видится мне. Для тех, кто способен ощущать и принимать эти энергии, очарование Куйлюма остаётся навсегда. Таинственность же видимо вообще не исчезнет никогда. Сказать, что там расширяются горизонты мировосприятия, ничего не сказать. Там нужно побывать самому. Для тех, кто решит отправиться на Куйлюм в составе туристической группы, ссылка на группу вконтакте: https://vk.com/club127936693 С уважением Томский исследователь и путешественник Олег Толмачёв.