Вчера говорил с одним из своих Учителей. Такие разговоры редки, но позволяют слегка сдвинуть точку сборки и ставят нестандартные задачи.Вот и этот разговор не стал исключением. По его итогам у меня возникло желание ответить на вопрос «В чём сила России?».

Нет, можно долго перечислять – большая территория, огромные природные богатства, развитая наука и промышленность, имперские традиции управления, в конце концов ядерное оружие.

Но поставленный передо мной вопрос звучал более глобально и концептуально: чем Россия может привлекать другие народы?

И сразу в голову приходят стандартные ответы – Правда, Справедливость. Но это образы исторической России, на сегодняшний день они далеки от идеала и во многом разрушены или дискредитированы и реальностью девяностых и многолетней пропагандой.

Чем же может привлекать именно современная Россия?

А это уже более нетривиальный вопрос. Потому что при первом взгляде может показаться, что по многим параметрам Россия схожа с большинством западных стран – представительская демократия, рыночная экономика, имущественное расслоение и так далее.

В чём же отличие? Причём привлекательное и принципиальное отличие?

И у меня есть ответ одним словом – Россия НАСТОЯЩАЯ.

Причём в самых разных сферах и контекстах. Покажу на примерах.

1. Запад привык к двоемыслию. Коррупция называется «лоббированием», вторжения в другие страны «борьбой за демократию», грабёж колоний «защитой прав человека», инспирированные извне госперевороты «цветными революциями», головорезы (буквальные) «умеренной оппозицией», а разврат и содомия «толерантностью».

Россия не лицемерит, и называет вещи своими именами.

Когда представители других стран лицемерно зачитывают монотонным голосом однотипные заявления с формальными осуждениями и обеспокоенностями, российские представители говорят правду, сопровождая её искренними эмоциями.

2. Российская экономика тоже настоящая. Если в США из 18,8 триллиона долларов ВВП на промышленное производство приходится только порядка 3,8 триллиона, а почти 80% ВВП состоит из «сферы услуг», то в России наоборот, физическое производство составляет около 80% ВВП.

Если западные активы переоценены, и подавляющее большинство из них давно превратились в спекулятивные пузыри, обречённые лопнуть во время следующей волны глобального кризиса, то российские активы, наоборот, – недооценены, и в реальности стоят значительно больше.

3. Если же вычесть из показателей богатства большинства западных стран их долги, то окажется, что почти все они нищие должники, тратящие последние крохи заёмных средств на пускание пыли в глаза позолотой поверх ржавчины.

У России всё её имущество собственное, и она никому ничего не должна.

Запад старательно изображает себя процветание, показывая туристам тщательно ухоженные исторические центры своих городов, но старательно пряча от них свои облезлые пригороды, фавелы и гетто, переполненные бездомными, наркоманами и преступниками.

Достоинства и недостатки России на виду, никто не пытается их скрывать.

4. Россия ведёт реальную борьбу с международным терроризмом. Пока западные страны печатают карикатуры, проводят уроки толерантности, рисуют на асфальте мелками, ходят взявшись за руки, орут «Мы не боимся» и раздеваются в знак протеста, русские ВКС методично уничтожают материально-техническую базу и живую силу радикальных террористических группировок.

5. Это Клинтон может заявлять, что это не она проиграла, а вмешались русские хакеры. Это Порошенко и его сторонники изо всех сил отрицают наличие гражданской войны на Украине. Это Голливуд всё дальше утопает в бесконечных блокбастерах про супергероев в бегстве от неприглядной реальности (Супермэн прыдэ – порядок навэдэ).

А Россия реальна и проста, как автомат Калашникова.

В современном мире, чуть более, чем полностью состоящем из спектаклей, иллюзий, симулякров, карго-культов, лжи, спецэффектов и фейков, Россия остаётся НАСТОЯЩЕЙ.

И это привлекает. Может не всех, но настоящих людей – точно.

Александр Роджерс

Источник: nnm.me