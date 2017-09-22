Природа приливов и отливов?!
19:25. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Регулярно натыкаюсь на факты и информацию, которая касается парадоксов в теме приливов и отливов. Вот и сегодня мне мой друг по ЖЖ vaduhan_08 написал у себя в комментариях вопрос про данный факт:
Почему от 13. 08. 2017 отхлынула вода от берегов Бразилии и Уругвая?
vaduhan_08: Факт ведь в том что вода ушла с конкретных мест, а вот в других местах уровень воды совсем не изменился, и это это возможно только в связи с подъемом местности, однако со временем во многие места вода вернулась до прежнего уровня и что, поверхность вновь опустилась на старое место? Ведь в Венеции той же вода опять вернулась на прежний уровень!
sibved: В этих случаях, скорее всего такие отливы связаны с теми же механизмами, что и обычные суточные отливы. Но они никак не связаны с Луной. Есть версия, что это все механизм по причине водоворотов в морях и океанах. Есть места, где приливов-отливов не бывает.
Мощный циклон – тоже водоворот. Вода ушла не по причине ветров в самом циклоне, а, возможно, это связано с потоком эфира и гравитацией который вращает и сам циклон.
Для задуматься над темой и в поисках ответа на вопрос предлагаю посмотреть этот ролик:
В этом ролике задан вопрос о парадоксах в классическом механизме приливов и отливов, но версии автор не предложил, либо это вырезка из больших по времени рассуждений.
Из видео становится известно, что имеются безприливные места и называются они: Амфидроми́ческые точки (от греч. ἀμφί — вокруг и δρόμος — бег) — это точка в океане, где амплитуда приливной волны равна нулю. Высота прилива увеличивается с удалением от амфидромической точки. Иногда эти точки называют узлами приливов: приливная волна «обегает» эту точку вокруг по или против часовой стрелки. В этих точках сходятся котидальные линии.
Научный мир даже пидумал этому явлению объяснение: Амфидромические точки возникают благодаря интерференции первичной приливной волны и её отражений от береговой линии и подводных препятствий. Вносит свой вклад и сила Кориолиса.
Оказывается, по представлениям ученых по поверхности океанов и морей планеты бегают морские волны (огромная рябь) с высотой волны от метра до 18м, вызванные приливным механизмом и интерферирует (взаимногасятся) в этих точках. Причем, вся эта система или механизм находится в равновесии, т.к. амфидроми́ческые точки не меняют своего положения. Что-то здесь не так, не бывает такого равновесия.
Приливы можно наблюдать в Белом море, где в Мезенском заливе разница между полной водой и малой водой бывает более семи метров. В заливе Фенди (Северная Америка) наблюдаются наивысшие приливы. Здесь разница между уровнем воды в полную и малую воду более 16 метров! С другой стороны, есть моря, например, Чёрное, Каспийское, где приливов почти нет. Почему нет приливов во внутренних водоемах материков?
Есть на сегодня множество непонятных вопросов особенностей приливов. Так, в некоторых местах (Южно-Китайское море, Персидский залив, Мексиканский и Сиамский заливы) наблюдается только один прилив в день. В ряде районов Земли (например, в Индийском океане) бывает то один, то два прилива в день..
На Китайском острове Сямынь, иногда отливы начинаются ранним утром, иногда поздним вечером. Иногда в течение нескольких недель, вода уходит от берега к закату, а через какое-то время все меняется с точностью до наоборот, полагаю, на эти фокусы способен только дрейфующий и меняющий свои параметры водоворот, а Лунные приливы, предполагают строгую периодичность..
Я делаю вывод, что гравитация Луны никак не объясняет все странные факты. Какие будут версии?
Вот еще вопросы к классической схеме приливов-отливов:
Согласно Статической теории о приливах Ньютона приливная волна движется с востока на запад со скоростью 1600 км/час, огибая Землю за 24 часа, протирая дно океана и заливая только восточные берега континентов.
Но через века обнаружилось:
1. Что приливная волна, заливает и западные и южные и северные берега континентов.
2. Что скорость приливной волны 1600 км/час, губительна как для континентов, так и для морской фауны..
3. Что одновременно по всему Земному шару, функционируют не два приливных горба, а больше сотни, независимо от местонахождения Луны.
4. Что аномально высокие приливы и отливы почему-то возникают в полузакрытых бухтах, где нет прямого доступа приливной волне. А в бухтах открытых для приливной волны, приливов или вовсе нет, или они небольшие.
За спасение Статической модели приливов взялся Лаплас, предложив Динамическую модель приливов, допускающую отставание ( до 800 км/час) и повороты приливного горба из-за трения о дно океана. А чтобы показать величину отставания горба, ввели прикладные часы (от 0 до 12).
Хотя было бы практичней, ввести прикладные километры, тогда можно было бы определять местонахождение Луны, как по долготе, так и по широте..
Но и динамическая модель о приливах, не отвечает на все поставленные вопросы:
1. Пока приливная волна делает один оборот вокруг Земли, Луна делает два оборота, как осуществляется гравитационная связь между Луной и приливным горбом?
2. Если прикладной час равен нулю, это означает, что трение приливной волны о дно океана отсутствует, а скорость волны составляет 1600 км/час, а если прикладной час равен 12, это означает, что трение снизило скорость приливной волны до 800 км/час.
Почему, в одном районе есть трение приливной волны о дно океана, а в другом районе нет.
3. Период колебания приливов и отливов на Земле составляет 12 часов 25 минут. И чтобы уложится в этот период колебания, “Лунная приливная волна” должна вращается вокруг Земли со скоростью 1600 км/ч.
Уменьшение скорости приливной волны из-за трения о дно океана до 1400 км/ч, увеличит период колебаний приливов и отливов, до 14 часов, а для этого, сутки должны длится 28 часов..
Вывод: Движение “Луной приливной волны” со скоростью менее 1600км/час невозможно подогнать, не увеличив длительность суток.
4. Как, опираясь на динамическую модель о приливах, объяснить те факты, когда приливные горбы бегут впереди Луны с приличными прикладными часами? И каким образом Луна умудряется одновременно и отталкивать приливную волну, и притягивать приливной горб? Полагаю, ситуация не контролируется гравитацией Луны и неоднородностью гравитационного поля.
5. “Лунная приливная волна”- это толща воды высотой 3 км. плюс, ничего не значащий горб, 0,5 метра, движущийся со скоростью 800 км в час.
6. Что будет, если вода в реке Волга будет течь со скоростью 800 км. в час, протирая дно реки.
7. Почему не используется приливное течение для передвижения кораблей с востока на запад.
8. Как течение западных ветров умудряется двигаться с запада на восток, со скоростью 5 км/ч, протирая дно океана, в то время, когда приливная волна, течет с востока на запад со скоростью 800км/час, протирая дно океана.
9. Величина трения воды о дно океана зависит от площади трения, еще больше от скорости воды, а не от глубины океана.
10. Почему приливные волны, обращаются строго по периметру озер, морей и океанов, а не с востока на запад, вслед за Луной?
11. Почему если на одном берегу, морей и океанов образуется прилив, то на противоположном берегу, морей и океанов, обязательно образуется отлив?
12. И что странно, в “Википедии” о динамической модели приливов ничего не пишется, несмотря на то, что она является доминирующей моделью..
Есть и третья модель приливов: “Современная теория о приливах”, которая допускает трансформацию приливной волны в приливное течение, с последующим разворотом течения на 180 градусов. Одно из таких течений, течет из Атлантики в Белое море..
Смотрим еще версию :
На противоречия классической модели может ответить версия: Приливы и отливы – результат вращения Земли и водоворотов?!!
Вопрос, на который Лунная теория о приливах, так и не смогла ответить:
Почему амплитуда приливной волны, находится в прямой зависимости от скорости вращения вод, в озерах, морях и океанах?
Воды озер, морей и океанов северного полушария вращаются против часовой стрелке, а воды южного полушария-вращаются по часовой стрелке, образуя гигантские водовороты.
В тоже время, существует строгая закономерность:
чем быстрее вращаются водовороты, тем выше амплитуда приливной волны.
Средняя скорость вращения вод Каспийского, Балтийского и Черного морей составляет 0,5 км/час, а средняя высота приливной волны составляет 5 см.
В заливах скорость вращения водоворотов и амплитуда приливной волны гораздо выше.
Существующую зависимость высоты приливной волны от скорости вращения водоворотов убедительно объясняет теория “Приливы и отливы – результат вращения Земли и водоворотов”:
Как известно, всё, что вращается (в том числе и водовороты) обладают свойством гироскопа (юлы) сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли..
Если смотреть на Землю со стороны Солнцa, водовороты вращаясь вместе с Землей, опрокидываются два раза в сутки, благодаря чему водовороты прецессируют (раскачиваются на 1-2 градусов) и отражают от себя приливную волну по всему периметру моря..
Воды Белого моря вращаются против часовой стрелке, образуя огромный водоворот-гироскоп, прецессируя отражающий приливную волну по всему периметру Белого моря.
Приливную волну в реке Амазонка создает огромный планетарный водоворот диаметром в несколько тысяч км, вращающийся между Южной Америкой и Северной Африкой, охватывая и устье реки Амазонка.
Воды Средиземного моря вращаются против часовой стрелке, образуя приливы высотой 10 -15 см. Но в заливе Габес, что у побережья Туниса, высота приливов достигает трех метров, а порой и больше, и это считается одной из загадок природы. Но в тоже время, в заливе Габес вращается водоворот, прецессируя отражающий дополнительную приливную волну..
Внутри постоянных океанических и морских водоворотов, вращаются небольшие постоянные и непостоянные вихри и водовороты, создаваемые впадающими в бухты реками очертанием берегов и местными ветрами. И в зависимости от скорости и направления вращения небольших прибрежных водоворотов зависит календарь, амплитуда и количество приливов и отливов в сутки..
Ширина приливной волны зависит от диаметра водоворота, а высота приливной волны, зависит от скорости вращения водоворота и времени опрокидывания водоворота (за 12часов).
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Эти водовороты известны. Далее про один из них. Есть такой водоворот: Мальстрём – водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии.
Находится между островами Ферё и Москенесёй. Возникает вследствие взаимодействия приливных иотливных волн со сложным рельефом дна и сильно изрезанной береговой линией. Представляет собойсистему завихрений в проливе.
Если смотреть, то вроде все проще: просто круг, который делает полный оборот два раза в сутки против часовой стрелки. Вернее, не за 24 часа, а за 24ч 50 мин. Поэтому постоянно смещается. И существует специальная таблица приливов и отливов, которая каждый год обновляется. Голландцы наблюдают это явление у своих берегов уже на протяжении столетий. Высота прилива в этом месте 3м, и при небольшой глубине возле берега, вода отливает на 12 км, так что очень заметно и существенно -каждый день два раза дно Ваддензея полностью обнажается, а затем полностью покрывается водой.
Есть и такие факты:
Ураган Ирма оставил пляжи Багамских островов без океана. Источник
Возможно, здесь подходит такое объяснение:
«Ураган представляет собой область пониженного давления, а в центре урагана происходит накопление воды, что называется штормовым нагоном. В центре урагана вода достигает уровня на 3–4,5 м выше нормальной верхней точки прилива. Эта вода должна откуда-то браться — и в данном случае она берётся с внешней границы урагана Ирма. Проще говоря, в центре урагана наблюдается переизбыток воды, а по краям — недостаток. Такое уже было в истории Багам, хотя и давно — после урагана № 5 в 1936 году. Жители потом вспоминали, как собирали рыбу и раковины на морском дне, обнажившемся после шторма».
Как вывод – нужно пересматривать многие классические закостенелые представления о Земле. Но это для большинства ученых аксиомы. Сдвинуть эту тему будет не просто…
Источник: sibved.livejournal.com