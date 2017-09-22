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Легендарные продукты времен СССР

19:33. 22 сентября 2017 Просмотров - 319 4 коммент. Опубликовал:

Сейчас полки магазинов у нас забиты самым разнообразным товаром. Купить и поесть, если есть деньги, можно все что угодно. От заморской икры до напитков, названия которых трудно выговорить.

Легендарные продукты времен СССР

Вот уже более 25 лет, как распался Советский Союз, однако многие из нас еще помнят незабываемый вкус лимонада "Буратино", молочную продукцию в стеклянной таре с широким горлышком и советский чай со слоном. Кроме них в обиходе советского гражданина были и другие продукты, которые в дальнейшем стали самыми настоящими символами советской эпохи. Вспомним самые известные из них.

Советское мороженое

Легендарные продукты времен СССР

Легендарные продукты времен СССР

Какое было мороженое! А секрет, как в том анекдоте про то, как заваривать хороший чай, был прост: советское мороженое изготавливалось строго по ГОСТу из натурального молока, сливок, сливочного масла и сахара, без добавления всяких усилителей вкуса и пищевых добавок.


Сгущенное молоко советских времен

Легендарные продукты времен СССР

Легендарные продукты времен СССР

А уж это лакомство было действительно одним их самых популярных в советское время. Стоила банка сгущенки 55 копеек.


Докторская колбаса

Легендарные продукты времен СССР

Легендарные продукты времен СССР

Особняком среди продуктов, пользовавшихся в советское время бешеной популярностью, стоит докторская колбаса. Это было любимое угощение многих поколений советских людей. Из нее готовили «всесоюзный» салат оливье.


Советское шампанское

Легендарные продукты времен СССР

Советское шампанское было настолько популярно, что регулярно обозначался дефицит на этот напиток аристократов. Несмотря на то, что СССР почил в бозе, советское шампанское до сих пор стоит на полках некоторых магазинов.


Пиво «Жигулевское»

Легендарные продукты времен СССР

Долгое время этот самый народный напиток был и самым продаваемым товаром в магазинах того времени. А уж очереди за разливным, наверное, помнят ровесники СССР. Главная его ценность была в том, что Жигулевское, как, впрочем, и все остальные продукты изготавливался из натуральных ингредиентов. Соответственно, и вкус был самый что ни на есть натуральный.


Консервы «Килька в томате»

Легендарные продукты времен СССР

Если к банке кильки в томате стоимостью 33 копейки докупить килограмм картофеля и булку хлеба, то можно было прилично и вкусно поесть.


Шоколад «Аленка»

Легендарные продукты времен СССР

Производимое на фабрике «Красный Октябрь» лакомство должно было соответствовать по качеству названию предприятия. В современных магазинах до сих пор продается шоколадная плитка «Аленка», но это уже совсем другая история, как говорит известный актер Леонид Каневский.


Березовый сок

Легендарные продукты времен СССР

Березовый сок в трехлитровых баллонах тоже был довольно популярен. Большую роль играло еще и то, что к вкусовым качествам приплюсовывали полезность напитка.


ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРОК «ДРУЖБА»

Легендарные продукты времен СССР

Легендарные продукты времен СССР

Главной советской закуской по праву можно считать плавленый сырок «Дружба». Сам сырок появился в экспериментальной лаборатории под руководством М. Ф. Кулешовой. Продукт делался исключительно из натуральных компонентов, в числе которых были сыры высокого качества, масло, сливки и прочие добавки. Сырок выпускался в фольге с фирменным логотипом и был очень популярен в советское время.


МОЛОКО И КЕФИР В БУТЫЛКАХ С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ

Легендарные продукты времен СССР

В годы СССР молочные продукты, такие как молоко и кефир, хранились в специальных бутылках, сделанных из прочного стекла и имеющих широкое горлышко. Тара для молочных продуктов стала привычной для советского человека. Бутылка с широким горлышком закупоривалась не пробкой, а фольгой, куда наносилась информация о продукте и производителе.

Легендарные продукты времен СССР


СОВЕТСКИЙ ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ СО СЛОНОМ

Легендарные продукты времен СССР

В СССР было несколько видов популярных чаев, но индийский чай со слоном был самым известным и любимым. Именно поэтому он стал одним из символов Советского Союза. Индийский чай в СССР завозился оптом и расфасовывался в небольшие пачки из желтого и красно-зеленого картона. На пачках был также изображен слон с поднятым вверх хоботом. Этот чай был весьма популярен среди советских людей, поэтому очень быстро раскупался в магазинах.


Советский растворимый кофе

Легендарные продукты времен СССР


Кисель на натуральном экстракте

Легендарные продукты времен СССР


Ириски

Легендарные продукты времен СССР


НАПИТОК «БУРАТИНО»

Легендарные продукты времен СССР

Безалкогольный прохладительный напиток «Буратино» — один самых популярных сортов лимонада, который производился в СССР. Сильногазированный напиток золотистого цвета продавался в стеклянных бутылках. Саму тару с напитком украшала этикетка с изображением Буратино. Напиток можно было приобрести в магазинах или в буфетах, где его разливали в граненые стаканы.


ПОРТВЕЙН «777»

Легендарные продукты времен СССР

Портвейн «777» стал известной маркой недорогого невыдержанного алкогольного напитка. Как правило, портвейн «777» делался суррогатным способом. Сам напиток этой марки был очень популярен в СССР, где он и выпускался. В народе портвейн «777» называли «Три семерки» или «Три топора».

Легендарные продукты времен СССР

Легендарные продукты времен СССР

Источник: nnm.me

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4 коммент.»

  • 827 645
    Евгений 22 сентября 2017 в 21:01 Ссылка Пометить
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    Выбор товаров был не велик. В крупном гастрономе ассортимент товаров насчитывал не более 5 десятков, зато всё можно было купить и знать, что продукт натуральный.
    Сейчас ассортимент товаров в крупном супермаркете насчитывает несколько тысяч единиц. Среди них съедобных продуктов практически нет. Все продукты приправлены ядохимикатами.

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    • 737 640
      strelez Евгений 22 сентября 2017 в 21:34 Ссылка Пометить
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      Выбор товаров был достаточен. Кому нужны десятки сортов майонеза и сотни колбасы? Сейчас бы одну “Докторскую” советскую или советский же “Провансаль”, который мы в общаге на хлеб мазали и с чаем… А сам хлеб какой был!!!

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  • 2305 2003
    Руса 22 сентября 2017 в 22:04 Ссылка Пометить
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    А абрикосовый компот в больших железных банках!
    Недорогой и очень вкусный,зернышки от абрикос тоже все с”едали.
    Знаменитые советские конфеты: “Медный всадник”, “Гуливер”,”Мишка на Севере”,
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    молочные, так и колбасные.
    Пирожки ливерные, горячие по 5 коп. и беляши с мясом- вкуснятина!
    Сок натуральный: томатный, яблочный, винградный…

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  • 1049 787
    Juryi 22 сентября 2017 в 23:00 Ссылка Пометить
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    2 сюжета.

    В начале 60 – х годов старшему брату будущей жены будущая теща
    готовила в институт бутерброд с вареной колбасой.
    Жена рассказывает : я просыпалась от запаха колбасы,
    тянувшегося от кухни через длинный коридор.

    В конце 80 – х годов из Москвы (где было головное предприятие)
    на мой ростовский завод приехали продуктовые наборы.
    Я отхватил красивую железную квадратную (около 2 литров) банку
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    сковородку (по невежеству)- вся растопилась, есть было буквально нечего.

    Это был первый урок жизненной “демократии” – два мира , два образа жизни.
    Советский – в качестве продукта, европейский – в качестве упаковки.

    J UDOV

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