Легендарные продукты времен СССР

Сейчас полки магазинов у нас забиты самым разнообразным товаром. Купить и поесть, если есть деньги, можно все что угодно. От заморской икры до напитков, названия которых трудно выговорить.

Вот уже более 25 лет, как распался Советский Союз, однако многие из нас еще помнят незабываемый вкус лимонада "Буратино", молочную продукцию в стеклянной таре с широким горлышком и советский чай со слоном. Кроме них в обиходе советского гражданина были и другие продукты, которые в дальнейшем стали самыми настоящими символами советской эпохи. Вспомним самые известные из них.

Советское мороженое

Какое было мороженое! А секрет, как в том анекдоте про то, как заваривать хороший чай, был прост: советское мороженое изготавливалось строго по ГОСТу из натурального молока, сливок, сливочного масла и сахара, без добавления всяких усилителей вкуса и пищевых добавок.





Сгущенное молоко советских времен

А уж это лакомство было действительно одним их самых популярных в советское время. Стоила банка сгущенки 55 копеек.





Докторская колбаса

Особняком среди продуктов, пользовавшихся в советское время бешеной популярностью, стоит докторская колбаса. Это было любимое угощение многих поколений советских людей. Из нее готовили «всесоюзный» салат оливье.





Советское шампанское

Советское шампанское было настолько популярно, что регулярно обозначался дефицит на этот напиток аристократов. Несмотря на то, что СССР почил в бозе, советское шампанское до сих пор стоит на полках некоторых магазинов.





Пиво «Жигулевское»

Долгое время этот самый народный напиток был и самым продаваемым товаром в магазинах того времени. А уж очереди за разливным, наверное, помнят ровесники СССР. Главная его ценность была в том, что Жигулевское, как, впрочем, и все остальные продукты изготавливался из натуральных ингредиентов. Соответственно, и вкус был самый что ни на есть натуральный.





Консервы «Килька в томате»

Если к банке кильки в томате стоимостью 33 копейки докупить килограмм картофеля и булку хлеба, то можно было прилично и вкусно поесть.





Шоколад «Аленка»

Производимое на фабрике «Красный Октябрь» лакомство должно было соответствовать по качеству названию предприятия. В современных магазинах до сих пор продается шоколадная плитка «Аленка», но это уже совсем другая история, как говорит известный актер Леонид Каневский.





Березовый сок

Березовый сок в трехлитровых баллонах тоже был довольно популярен. Большую роль играло еще и то, что к вкусовым качествам приплюсовывали полезность напитка.



ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРОК «ДРУЖБА»

Главной советской закуской по праву можно считать плавленый сырок «Дружба». Сам сырок появился в экспериментальной лаборатории под руководством М. Ф. Кулешовой. Продукт делался исключительно из натуральных компонентов, в числе которых были сыры высокого качества, масло, сливки и прочие добавки. Сырок выпускался в фольге с фирменным логотипом и был очень популярен в советское время.





МОЛОКО И КЕФИР В БУТЫЛКАХ С ШИРОКИМ ГОРЛЫШКОМ

В годы СССР молочные продукты, такие как молоко и кефир, хранились в специальных бутылках, сделанных из прочного стекла и имеющих широкое горлышко. Тара для молочных продуктов стала привычной для советского человека. Бутылка с широким горлышком закупоривалась не пробкой, а фольгой, куда наносилась информация о продукте и производителе.



СОВЕТСКИЙ ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ СО СЛОНОМ

В СССР было несколько видов популярных чаев, но индийский чай со слоном был самым известным и любимым. Именно поэтому он стал одним из символов Советского Союза. Индийский чай в СССР завозился оптом и расфасовывался в небольшие пачки из желтого и красно-зеленого картона. На пачках был также изображен слон с поднятым вверх хоботом. Этот чай был весьма популярен среди советских людей, поэтому очень быстро раскупался в магазинах.



Советский растворимый кофе



Кисель на натуральном экстракте



Ириски



НАПИТОК «БУРАТИНО»

Безалкогольный прохладительный напиток «Буратино» — один самых популярных сортов лимонада, который производился в СССР. Сильногазированный напиток золотистого цвета продавался в стеклянных бутылках. Саму тару с напитком украшала этикетка с изображением Буратино. Напиток можно было приобрести в магазинах или в буфетах, где его разливали в граненые стаканы.





ПОРТВЕЙН «777»

Портвейн «777» стал известной маркой недорогого невыдержанного алкогольного напитка. Как правило, портвейн «777» делался суррогатным способом. Сам напиток этой марки был очень популярен в СССР, где он и выпускался. В народе портвейн «777» называли «Три семерки» или «Три топора».

Источник: nnm.me