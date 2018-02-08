История легендарного радиозавода им. А.С.Попова “Радиотехника”

Для кого то к этой теме вообще непонятен интерес. Что за завод? Что за Радиотехника? Ну и что! А вот у кого был дома такой магнитофон как на фото и кто в курсе, как в СССР он добывался и как потом этим гордились в этой теме есть интерес. А еще написано то было – «Radiotehnika», вообще крутяк по тем временам!

Итак, Рига, 1927 год. Происходит массовое увлечение радио, только за один год число радиоабонентов в Латвии увеличивается с полутора до десяти тысяч человек. В это же время владелец фотоателье, выходец из еврейской семьи Абрам Лейбовиц быстро смекнул, что продавать радиооборудование — вполне прибыльное занятие. Вот только производство собственных моделей — очень трудоёмкий процесс, зато продавать иностранную готовую аппаратуру гораздо интереснее.



Но в Латвии работает закон о конкуренции, который сводит на нет всю выгоду такой деятельности.

Прирождённый коммерсант Лейбовиц придумывает выход: закупать готовые радиоприёмники в Германии, прямо на месте их разбирать, расфасовывать запчасти и под видом радиодеталей привозить в страну. Уже в Риге приёмники собирались заново и продавались под видом местных с лейблом A.L.Radio. Так АО «Ābrama Leibovica foto radio centrāle», стал прародителем легендарного завода «Radiotehnika».





Второй папа



В тридцатых годах Лейбовиц приглашает на работу гениального техника, который в возрасте 22-х лет выиграл конкурс МВД и собрал для пограничников двести регенеративных трёхламповых батарейных радиоприёмников. Александр Апситис, которого часто ошибочно считают основателем рижского завода, проработал на Лейбовица совсем недолго, так как они не сошлись в некоторых рабочих вопросах. Впоследствии (в 1934 году) Апситис решает зарегистрировать своё производство: фирму «A.Apsitis&F.Zhukovskis», которая производит приёмники «Tonmeistars», а также выпускает радиопринадлежности.



В это же время у Лейбовица появляется новая проблема: в Германии к власти приходит Адольф Гитлер, который обостряет «еврейский вопрос». В начале его правления предприятиям страны рекомендовали не работать с представителями этой национальности, поэтому Лейбовиц лишается своего основного поставщика радиодеталей, и ему приходится приступить к разработке собственных моделей.



Стратегии предприятий Лейбовица и Апситиса были абсолютно разными: первый был «коммерсантом до мозга костей», он привлекал покупателей за счёт внешнего вида своих товаров и мощной рекламы. Абсолютно коммерческая составляющая бизнеса Лейбовица давала о себе знать: если была возможность получить прибыль за счёт потери качества, он её не упускал. Это сказывается до сих пор — сейчас оригинальные радиоприёмники его производства крайне непросто найти в рабочем состоянии.



Апситис же, будучи прекрасным радиотехником, гнался именно за качеством. Его разные модели иногда мало отличались друг от друга внешне, но были собраны идеально. В конечном счёте именно Апситис внес максимальный вклад в развитие предприятия, которое позже станет называться «Radiotehnika».



Объединение коммерсанта и техника



В 1940 году в Ригу вошли советские войска, и новое правительство национализировало предприятие Апситиса, объединив его с несколькими мелкими частными компаниями, а самого техника сделало генеральным директором. Теперь объединение называлось «Radiotehnika». В свою очередь, компанию Лейбовица тоже национализировали — оно вошло в состав предприятия «Radiopionieris». Во время войны немцы объединили «Radiopionieris» и «Radiotehnika», сделав их филиалом «Telefunken Geratewerk Riga».



К концу войны, в 1944, все предприятия пытались вывезти в Германию, но, благодаря Александру Апситису, большую часть оборудования всё же удалось сохранить (в ящики для перевозки он незаметно положил кирпичи и лом), и когда немецкая оккупация была снята, завод вновь получил своего прежнего директора и имя «Radiotehnika».



Предприятие намеревалось возобновить выпуск радиоаппаратуры, но начать пришлось с помощи в восстановлении разрушенного во время войны моста через Даугаву. В это же время теряются следы Абрама Лейбовица, последние упоминание о котором можно найти только в период немецкой оккупации.

Новое производство и легендарные разработки



В 1945 году на конвейер попадает сначала приёмник «Riga T-689», а затем «Riga T-755». T-755 разрабатывался с акцентом на уменьшение стоимости производства, модель помещается в металлический корпус. Хотя есть и более ранняя версия — в деревянном корпусе, но такую можно найти разве что у коллекционеров.



В последующие годы спрос на продукцию завода резко возрастает, и возникает необходимость в расширении. Строятся новые цехи: монтажный, гальванический, ремонтно-механический и т.д. Уже к 1950 году «Радиотехника» становится примером стахановского труда, традиционного для Советского Союза.



Годом позже заводу присваивается имя электротехника и изобретателя А.С. Попова. Но для директора завода Александра Апситиса наступают плохие времена: сначала его понижают в должности из-за «невыполнения плана», после чего и вовсе арестовывают. Через четыре месяца он выходит из тюрьмы, но уже сломленный, на завод Апситис больше не возвращается.



В 1938 году производство „Ābrama Leibovica foto radio centrāle” перенесли на место за Двиной (так называется левый берег реки Daugava, где расположена одна треть города). У самого берега есть место, где позже долгие годы и находились первые цеха завода „RRR” — на улице Mūkusalas, 41 (в советское время эта улица называлась Radiotehnikas iela — улица Радиотехники).



Не много забежав вперёди событий, можно подметить, что этот дом на берегу Даугави стоит до сих пор. Здание это Лейбовиц взял в аренду, перед тем тут находился филиал фирмы Zeiss, производящей оптику.

Открытое акционерное общество «A. Apsitis & F. Zhukovskis» основалась в 1934 году. Поначалу мастерские и магазин находились в Старой Риге, но в 1938 году — в новом построенном специально для нужд производства двухэтажном здании за Двиной, на улице Dārza (Садовой) дом 16. За время существования, эта фирма создала около 20 моделей радиоприёмников.

Сохранившиеся образцы продукции

Riga T-689

В последней четверти 1945 года на заводе было восстановлено производство радиоаппаратуры. Завод стал «Заводом „Радиотехника“ министерства Местной промышленности Латвийской ССР». Производили репродукторы, абонентские трансформаторы, усилители. Было освоено производство аппаратуры для трансляции радиопередач по линиям телефонной связи.



Осенью 1945 к магазинам была отправлена первая, опытная партия радиоприёмников «Rīga T-689», а массовое производство их началось в следующем году.

В связи с возникшему спросу к продукции завода, образовалась необходимость расширить площадь производства. В строительных работах использовали немецких военнопленных.



В 1947 году было построено новое здание для экспериментального и ремонтно-механического цехов. Через год построили цех гальваники, а в 1951 — цех радиоящиков (так всегда на этом заводе называли корпуса приёмников). Ещё через два года был построен монтажный цех.



В 1949 году начали производить предназначенный для сельских район батарейный приёмник „Rīga B-912”.

Но радиогигант продолжает работать и без своих основателей. В начале пятидесятых появляются приёмники «Riga-6» и «Riga-10». Шестая модель весила 12 кг, имела шесть ламп, потребляла от сети 55 Вт. На ней можно было проигрывать грампластинки с внешнего проигрывателя. Десятая модель (цифра десять здесь также значит количество ламп) весила 24 кг, от сети потребляла не более 85 Вт и (как и Riga-6) принимала вещание в диапазонах КВ, СВ и ДВ. А для обеспечения хорошего звука в этой модели использовался широкополосный громкоговоритель.



По словам Инарса Клявиньша, который проработал на «Радиотехнике» 33 года, аппаратура завода пользовалась спросом не только в СССР — её покупали в Германии, Франции, Британии и других западных странах. Потребителям нравилась простота и надёжность рижских радиоприёмников.



Позже появляется один из первых в Советах малогабаритный серийный транзисторный радиоприёмник «Gauja», его выпускали в двух вариациях — с зарядкой для аккумуляторов и без неё (тогда он работал на батарее «крона»). Кстати, популярную «Гаую» можно увидеть в советских фильмах: «Три плюс два», «Берегись автомобиля» и других.



В начале шестидесятых завод выпускает автомобильные приёмники «АВП-60» и «АПВ-60-2», которые монтировались на «Чайки» и сто одиннадцатые ЗИЛы. У первой модели имелся даже ДУ-пульт, в приёмниках был как ручной поиск волны, так и система автоматической настройки на станцию.



Отдельно отметим стереофоническую радиолу «Simfonija 2» — это модернизированная версия первой «Симфонии». У неё было два варианта исполнения: в одном проигрыватель располагался рядом с приёмником, в другом — под ним, каждая колонка весила по 16 кг.



Собранный на семнадцати транзисторах и восьми диодах переносной «Нептун» разработали к 60-летию Октября.



Кстати, на «Радиотехнике» разрабатывали и видеомагнитофоны. Например, на «Малахите» воспроизводили запись стыковки космических кораблей «Союз» — «Аполлон».

Катушечный видеомагнитофон

Десятилетие успеха и увядание



Восьмидесятые для «Радиотехники» стали «золотыми» — темпы производства радиооборудования растут, завод выпускает примерно 35% всей советской аудиотехники. Появляются кассетные магнитолы ML-6201 с тюнером, двумя акустическими системами, магнитофоном-приставкой и УНЧ.



В это время в объединение «Радиотехника» входят также КБ «Орбита» и завод микроэлектроники «Эмира». Появляется кассетный проигрыватель «Duets PM-8401», к которому можно подключить сразу две пары наушников.



В год предприятие производит миллион радиоприёмников, усилителей и магнитофонов и более миллиона акустических систем. Этот головокружительный успех продолжался до самого распада СССР.



Политические события в мире, обретение независимости Латвии и экономические реформы сопровождались массовым выходом на рынок китайского дешёвого ширпотреба с одной стороны и продукции известных, в первую очередь – японских, брендов, с другой. «Радиотехнику» расформировали на несколько автономных предприятий, из-за чего гигант радиопромышленности пришёл в ещё больший упадок. Не выдержав конкуренции с импортируемыми моделями, завод снимает с производства часть продукции.



Одновременно с этим растут цены на детали, которые производят в странах бывшего Союза, цены на продукцию завода приходится поднимать, но её уже не раскупают, так как она морально устарела по сравнению с новинками из-за рубежа. Разрабатывать новые модели завод не может себе позволить, так как его КБ не получает достаточного финансирования.



Начинается типичная ситуация для многих заводов в 90-х: долги по зарплате растут, а прибыли практически нет. Большинство предприятий, возникших после расформирования «Радиотехники», практически сразу «умерли», в том числе и КБ «Орбита».



Несмотря на тщетные попытки подстроиться под новый рынок, в 1993 году оставшийся в живых после распада «Радиотехники» Рижский Радиозавод был разделён Фондом госимущества на две части. Одна впоследствии была признана банкротом. Вторая часть превратилась в «Radiotehnika RRR», которую в 1998 году на аукционе купили бизнесмены Эдуард и Юрий Малеевы.



От 1954 по 1961 год на цехах были созданы линии конвейеров для радиоприёмников и радиол „Daugava”, „Festivāls”, „Sakta”, „Dzintars”, „Gauja”.В 1961 году завод изготовил радиолу „Sakta”, детали которой были смонтированы на печатных платах. Такая практика здесь была впервые во всём СССР.

Завод первым в Союзе разработал и начал производить стереофоническую радиолу „Simfonija 2” (1967). Тут необходимо заметить, что первая «Симфония», выпущенная за три года до второй, не является полностью стереофонической, — приёмник у нее не имеет стереодекодера. В 1964 году разработанную радиолу «Simfonija» немного модернизировали, выпустив «Simfonija-2», которая уже имеет полный стереотракт.

К 60-летию Великого Октября заводская команда подготовила подарок — портативный транзисторный приёмник первого класса «Нептун», который был снащён длинными, короткими и УКВ диапазонами. Всё же массовое производство, так же как и несколько других продуктов, по целому ряду причин этот аппарат не пережил.



В семидесятых годах большая часть производства была перенесена в новый комплекс в Иманте.

До распада СССР на заводе были разработаны и в больших количествах выпущены несколько десяток различных приёмников, радиол и других моделей аппаратуры для обеспечения внутреннего рынка и на экспорт. Внешняя отделка и качество их всегда было на самом высоком уровне.

Самый успешный период для завода был в конце восьмидесятых годов, когда в производственном объединение «Radiotehnika» работало около 16.000 человек. В ассоциации как основное предприятие входил завод им. A.Попова, конструкторское бюро «Орбита», Рижский электромеханический завод «REMR» Кандавский радиозавода, завод микро-электроники «Эмира». За эти годы объединение «Radiotehnika» выпустила около 35% всей советской аудио техники. В течении года с конвейеров вышли около миллиона различных единиц радиоаппаратуры и около 1,3 миллиона акустических систем. Латвия в эти годы по количеству производства приёмников на душу населения обогнала даже Японию.

Что сейчас происходит с «Radiotehnika RRR»



Новый директор завода Эдуард Малеев рассказывал, что долгое время предприятие находилось не в лучшей форме. Причина банальна: заказы есть, обновлённые колонки хотят покупать на Западе и даже в Эмиратах, но банки не дают денег на производство. Кроме того, покупатели хотят получить «новый» звук, улучшенные модели и инновации, но для этого нужно инвестировать в патенты и исследования.



На сайте завода в разделе «сегодня» ситуация описывается более оптимистично: «VEF Radiotehnika RRR» располагает новейшим оборудованием, одной из самых больших безэховых камер в Европе и даёт отличные возможности для разработки и производства новейшей акустики».



Судя по статистике латвийской службы госдоходов, сейчас профильный бизнес «Radiotehnika RRR» развивается не особенно успешно. На сегодняшний день основной деятельностью предприятия является аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (большая часть зданий завода переоборудована под торговые площади).



А 1 октября в прессе появились новости о том, что административное здание завода будет демонтировано в течение ближайших пяти месяцев. В 2015 году здание и прилегающие площади были проданы компании, управляющей сетью строительных магазинов, — что будет построено на его месте после демонтажа, пока не уточняется.

Но кое-что ещё живёт



В 2011 году компания World Audio Distribution, входящая в группу компаний «Аудиомания», запустила в Риге собственное производство акустики полного цикла – от изготовления корпусов до готовых изделий под брендом Arslab. Ранее колонки Arslab производились в Китае. Выбор на Ригу пал, в том числе, из-за проживающих там специалистов, ранее работавших на заводе «Radiotehnika». Сейчас во главе производства стоит Виктор Лагарпов, который раньше был главным инженером на «Радиотехнике».Благодаря опыту, полученному на легендарном заводе, Виктор знает об акустике всё. За шесть лет функционирования предприятия возможности завода значительно расширились – приобретены дополнительные немецкие станки, нанят новый персонал. В 2017 году количество работников, занятых непосредственно на производстве, достигло пятнадцати человек.



Помимо сборки акустики и производства необходимых электронных компонентов, на заводе изготавливают и корпуса для колонок (в отличие от многих производителей аудиосистем, покупающих готовые у сторонних компаний). Предприятие также производит большое количество корпусов для других производителей из Германии, Франции, Италии и других стран.



В 2014 году World Audio Distribution приобрела контрольный пакет акций Penaudio, чья продукция теперь тоже производится на этом заводе. Как заявляет сам основатель Penaudio Сами Пенттиля, продолжающий руководить компанией, качество готовых изделий повысилось. Да и возможностей производства теперь достаточно, чтобы удовлетворить спрос на эту акустику во всём мире.



Помимо «традиционных» домашних аудиосистем (под брендами Arslab, Old School и Penaudio) на заводе в 2016 году начала производиться техника для домашних кинозалов ICE. Это — еще один собственный бренд «Аудиомании». Данная акустика также разработана компанией F-Lab под руководством известного инженера Юрия Фомина.



Акустика ICE, Old School и Penaudio, собранная на заводе в Риге, продается не только в Латвии и России, она пользуется большим спросом по всему миру, включая Китай, Тайвань, Японию, США, Мексику и страны Европы.



Количество произведённых в 2017 году изделий под собственными брендами «Аудиомании» по нашим прогнозам приблизится к тысяче, что означает почти двукратный рост по сравнению с 2016 годом.

Современная продукция