Экономика абсурда и долгов

Именно так выглядит современная экономика – экономика доллара, долга и всевозможных финансовых инструментов – деривативов. Она оторвана от реальной экономики, товаров и настоящих ценностей также, как владелец современного гаджета от производства молока или выращивания хлеба. Отсюда и перманентный кризис, настигший эту странную систему. При этом экономика России, всего лишь производная от мировой экономики, построенной на абсурдных принципах.



Об этом мы говорили с ведущей ресурса Правда.ру…

Источник: nstarikov.ru