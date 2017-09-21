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Экономика абсурда и долгов

09:37. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Именно так выглядит современная экономика – экономика доллара, долга и всевозможных финансовых инструментов – деривативов. Она оторвана от реальной экономики, товаров и настоящих ценностей также,  как владелец современного гаджета от производства молока или выращивания хлеба. Отсюда и перманентный кризис, настигший эту странную систему. При этом экономика России, всего лишь производная от мировой экономики, построенной на абсурдных принципах.

Об этом мы говорили с ведущей ресурса Правда.ру…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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