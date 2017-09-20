Главная » Вооруженные силы, Политика

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

21:04. 20 сентября 2017 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

Минобороны РФ предложило изменить законодательство в части, касающейся призыва в армию в военное время. Согласно документу, призыв осуществляется на протяжении всего военного времени на основании указа президента. При этом глава государства определяет «особенности исполнения воинской обязанности в военное время». В Госдуме и Совете федерации утверждают, что эта инициатива не означает подготовки России к войне.

Подготовленные Минобороны поправки о призыве в военное время предлагают ряд изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, в военное время президент издает указы о призыве граждан, причем призыв идет на протяжении всего периода военного положения. Численность призывников устанавливается Генштабом ВС.

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

«Особенности исполнения воинской обязанности» в военное время также определяются президентом, говорится в законопроекте. В пояснительной записке авторы уточнили, что президент сможет ориентироваться на интенсивность ведения военных действий и «другие условия обстановки», а также проводить призыв с учетом восполнения потерь и состава вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей.

Состояние войны объявляется федеральным законом в случае нападения на РФ другим государством или группой государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров. Сейчас в законе отсутствует уточнение, что президент объявляет призыв в этот период, говорится лишь о мирном времени — причем президент обязан в указах объявлять численность призываемых.

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

По мнению первого зампреда комитета Совета федерации (СФ) по обороне Франца Клинцевича, Минобороны устраняет правовой пробел в сфере обороны.

Минобороны разработало порядок призыва в военное время

«Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Все происходит в штатном режиме, — заявил он.— К сожалению, сейчас наша страна не гарантирована от так называемых форс-мажорных обстоятельств, и было бы неправильно откладывать принятие подобных актов до их наступления. А в условиях военного времени все должно работать автоматически».

Экс-глава оборонного комитета СФ Виктор Озеров также призвал не связывать законопроект «с какими-то военно-политическими событиями в мире».

Об этом же говорят и в Госдуме. «Это технический момент. Все законодательство приводится в соответствие с меняющейся обстановкой, — заявил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.— Во все времена нет ничего нового: если стране грозит опасность, то все граждане встают на ее защиту».

Екатерина Гробман

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2017
... следования. Читайте также: Минобороны разработало порядок призыва в армию в военное ...управления международного военного сотрудничества Минобороны России, а ныне президент... годах. Читайте также: Минобороны разработало порядок призыва в армию в военное ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
...Гарри Поттере, — Минобороны РФ В Минобороны России прокомментировали недавнее...принес цивилизацию, законность и порядок?] Во-вторых, появление... сообщали, что система разработана в одном из российских...Эрдоган, несмотря на призывы ряда страна прекратить обстрелы...
Новости Украины и Новороссии 15 мая 2015
... Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, заявил о том...три месяца, чтобы навести порядок в системе налогообложения «... „несмотря на многочисленные призывы... отказывается раскрыть свой состав...МВФ“, которая была разработана в этом году.„Министерство...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
... что только Россия способна установить порядок», – поведал он. К ... каждый второй работник аппарата Минобороны. Министр сообщил, что ...и в том, чтобы разработать такие законы, которые сделают...неоднократно открыто выступал с призывами прекратить репрессии и ...
Правительство Ельцина — министры выплаты дани
...экономику эффективной, наладить элементарный порядок даже. Не то, ... верили. К коммунистическим призывам люди относились с прохладцей... нано-отрасль, была разработана стратегия развития нанотехнологий в... команда от Ельцина через Минобороны, пришли лица, взяли ...
Новости Украины — сегодня 12 марта 2015
.... То, к чему призывает Ляшко — противоречит конституции ...на неоднократные обвинения. Российское Минобороны также не раз сообщало...должен быть применен особый порядок реализации местного самоуправления,... СНБО также поручено разработать комплекс мероприятий по ...

Один комментарий»

  • 8151 3195
    STARIK 20 сентября 2017 в 23:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Верните, разработанную в СССР, эффективную мобилизационную программу, на случай войны. И, ничего нового и глупого не нужно придумывать.
    А, если президент погибнет в первые часы нападения, кто тогда издаст указ о мобилизации? Дойдёт ли этот указ до всех уголков нашей страны?
    В СССР, каждый военнообязанный знал, куда нужно явиться, в случае войны, не дожидаясь никакого указа.
    Была разработана, и задействована система оповещения, для информации военнообязанным.
    Всё это было разрушено, в первую очередь, ещё в 90-х годах, 5-й колонной.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>