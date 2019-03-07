Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам.

До конца третьего квартала 2019 года украинский Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных на Украине антибиотиков.

В 2019–2020 гг. чиновники должны будут утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени ведомство Ульяны Супрун также должно будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

Конечная цель этого начинания понятна — во всём мире фармакологи и врачи бьют тревогу из-за появления устойчивых ко всем существующим антибиотикам бактерий.

Так называемые супербактерии ежегодно уносят жизни более семисот тысяч человек. По прогнозам исследователей, за 30 лет эти цифры достигнут десяти миллионов.

На Украине же это начинание министерства пани Супрун, скорее всего, обернётся смертями от той же пневмонии: уничтожаемая ударными темпами сельская медицина, исчезающие фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых посёлках и сёлах отрезают буквально миллионы украинцев от медпомощи.

Сейчас их фактически отрежут ещё и от антибиотиков, ведь за рецептом нужно будет ехать к доктору, которого теперь нет ни в селе, ни в ближайшем посёлке.

Читайте также: Кандидат в президенты Украины снялся с выборов в пользу Порошенко