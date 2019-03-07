Новости Украины и Новороссии 07 марта 2019
- 09:15 Супрун против супербактерий: Украинцам больше не купить антибиотики без рецепта.
- 04:33 Украина начнет тестировать ударные беспилотники из Турции.
- 04:26 Киев направил в котлы Донбасса эшелон с танками, — экс-депутат Рады (ФОТО).
- 03:34 «Какие всё-таки они дебилы»: Киев нашёл 8 подлодок ВМФ России у себя под боком и был пойман на вранье (ИНФОГРАФИКА).
- Вчера 22:29 Квартиру за выбитый телефон.
- Вчера 21:40 Создатель Монумента славы во Львове умер в день сноса своего творения.
Супрун против супербактерий: Украинцам больше не купить антибиотики без рецепта
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам.
До конца третьего квартала 2019 года украинский Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных на Украине антибиотиков.
В 2019–2020 гг. чиновники должны будут утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.
В течение этого времени ведомство Ульяны Супрун также должно будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.
Конечная цель этого начинания понятна — во всём мире фармакологи и врачи бьют тревогу из-за появления устойчивых ко всем существующим антибиотикам бактерий.
Так называемые супербактерии ежегодно уносят жизни более семисот тысяч человек. По прогнозам исследователей, за 30 лет эти цифры достигнут десяти миллионов.
На Украине же это начинание министерства пани Супрун, скорее всего, обернётся смертями от той же пневмонии: уничтожаемая ударными темпами сельская медицина, исчезающие фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых посёлках и сёлах отрезают буквально миллионы украинцев от медпомощи.
Сейчас их фактически отрежут ещё и от антибиотиков, ведь за рецептом нужно будет ехать к доктору, которого теперь нет ни в селе, ни в ближайшем посёлке.
Читайте также: Кандидат в президенты Украины снялся с выборов в пользу Порошенко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина начнет тестировать ударные беспилотники из Турции
Прибытие из Турции партии ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 подтвердил президент Украины Петр Порошенко.
Он напомнил, что о поставках удалось договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и вскоре начнутся испытания.
Соглашение о закупке дронов для ВСУ подписали 12 января компании «Укрспецэкспорт» и Baykar Makina.
Порошенко отмечал, что это часть плана по расширению военно-технического сотрудничества между двумя странами в рамках стратегического курса Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения.
Bayraktar TB2 могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных, фортификационных сооружений и морских целей.
Ранее Порошенко рассказал о планах по разработке мощных ракетных комплексов, способных поражать цели на значительном расстоянии.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Киев направил в котлы Донбасса эшелон с танками, — экс-депутат Рады (ФОТО)
На странице бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко появился снимок, на котором запечатлен эшелон с большим количеством бронетехники. Судя по описанию, фотография была сделана утром в среду на одной из киевских железнодорожных станций.
Причем, судя по снимку, техники немало. Но куда же Порошенко направляет бряцать проржавевший металлом? Вероятно, на Донбасс, где он как обычно попытается продемонстрировать свои дряблые мышцы.
«Утром в 9:30 через станцию Киев проследовал эшелон с танками. По сообщению очевидцев, техники было очень много. Ну, что ж белка-Петр Порошенко продолжает бряцать металлолом и показывать свои захудалые мускулы. Уверен, что вся эта эскалация и нагнетание военной истерии ему не помогут и приведут к очередному трагическому фиаско.
Его власть и его прихлебатели в минобороны закончат очень плохо. Вспомните котлы на Донбассе, и сколько там погибло украинцев. Так что делайте выводы, сегодня кровавому Петру необходимо бесплатное пушечное мясо, чтобы остаться у руля распадающегося государства», — подписал снимок экс-нардеп.
Понятно, что это идёт подготовка к предвыборным провокациям. Президент-олигарх рьяно желает продемонстрировать своему народу, что он «победитель со щитом». Вот только каждое нагнетание военной истерии сулит очередное трагическое фиаско для ВСУ в виде нового котла.
Хотя народ на Украине и так уже давно знает, что Порошенко лежит где-то в грязи «под щитом». Даже не на щите. Петро необходимо пушечное мясо и он его отправляет на Донбасс, на убой. Вот только остаться у руля распадающегося государства не выйдет.
Если ставка будет делаться на войну, побеги украинских военных с поля боя, хаос в рядах ВСУ и гибель из-за своих же сослуживцев, уж точно не прибавят украинскому лидеру политических очков.
Читайте также: Порошенко намекнул на выход Украины из ракетного договора
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Какие всё-таки они дебилы»: Киев нашёл 8 подлодок ВМФ России у себя под боком и был пойман на вранье (ИНФОГРАФИКА)
Пропаганда на Украине стала чем-то большим, чем обычное вранье политиков. В попытке обвинить во всех страшных бедах государства Россию Киев перешел все допустимые рамки. Общественность стала свидетелем параноидной шизофрении первых лиц Незалежной.
Конечно, наиболее развитая фантазия оказалась у президента Украины Петра Порошенко. Едва ли не каждый день этот человек рассказывает людям о том, что именно из-за Москвы их дома не отапливаются, проливается кровь, а цены за коммунальные услуги растут как на дрожжах.
Впрочем, украинские военные недалеко ушли от своего лидера. Посредством СМИ они распространили инфографику, где говорится о присутствии в акватории Азовского моря 8 российских подводных лодок.
На эту откровенную ахинею обратил внимание бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он резко высказался по ситуации и уличил украинскую власть в откровенном обмане.
«В Азовском море восемь подводных лодок. Нет, я не шучу. Об этом на полном серьёзе пишут украинские военные. Какие все-таки они дебилы. Матчасть они не учат. Глубина (акватории — прим. ред.) Азовского моря — около 13 метров. У меня возникает вопрос, где можно при такой глубине расположить восемь подлодок?» — заявил он.
Помимо этого, Журавко предрек печальную судьбу киевской верхушке. По его словам, люди, уничтожающие Украину изнутри, заслуживают быть ликвидированными.
Однако рассчитывать на то, что откровенная травля России со стороны Украины прекратится, не стоит. Даже если на пост нового президента Незалежной придет новый человек, то ему вновь будет удобно винить во всех бедах Москву. В Киеве не осталось тех, кто мог бы поставить государство на ноги. Всю украинскую верхушку интересуют лишь деньги.
Читайте также: Украина: тайные переговоры о новой автономной республике начинаются
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Квартиру за выбитый телефон
Номер кошелька «На Петину радость» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Создатель Монумента славы во Львове умер в день сноса своего творения
Проводя в жизнь политику декоммунизации, во Львове снесли тридцатиметровую стелу Монумента Славы — центральную часть мемориала погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Потакая национал радикалам и прикрываясь аварийным состоянием памятника, власти фактически надругались над памятью воинов-освободителей.
В день разрушения монумента 3 марта скончался один из его создателей Аполлон Огранович.
Архитектор родился 23 мая 1942 года. В 1945-м его семья переехала во Львов. Он известен тем, что спроектировал «Монумент Боевой Славы Советских Вооруженных Сил» на улице Стрыйской.
Кроме того, Огранович был причастен с созданию памятника «Слава труду» в Радехове (1973, скульптор Яков Чайка), был соавтором проекта реконструкции главпочтамта на улице Словацкого, 1, во Львове, а также памятника на улице Пекарской, 52, во Львове в честь подвига советских медиков во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук осудил снос Монумента славы во Львове. По его мнению, это «тактика выжженной земли» со стороны власти.
Также Медведчук и председатель партии Вадим Рабинович обратились к кандидатам в президенты с призывом осудить уничтожение антифашистского памятника.
Мемориал «Монумент боевой славы советских Вооруженных сил» во Львове открыли в 1970 году, он состял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и Родины-матери.
Стела состояла из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru