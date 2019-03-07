Проводя в жизнь политику декоммунизации, во Львове снесли тридцатиметровую стелу Монумента Славы — центральную часть мемориала погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Потакая национал радикалам и прикрываясь аварийным состоянием памятника, власти фактически надругались над памятью воинов-освободителей.

В день разрушения монумента 3 марта скончался один из его создателей Аполлон Огранович.

Архитектор родился 23 мая 1942 года. В 1945-м его семья переехала во Львов. Он известен тем, что спроектировал «Монумент Боевой Славы Советских Вооруженных Сил» на улице Стрыйской.

Кроме того, Огранович был причастен с созданию памятника «Слава труду» в Радехове (1973, скульптор Яков Чайка), был соавтором проекта реконструкции главпочтамта на улице Словацкого, 1, во Львове, а также памятника на улице Пекарской, 52, во Львове в честь подвига советских медиков во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук осудил снос Монумента славы во Львове. По его мнению, это «тактика выжженной земли» со стороны власти.

Также Медведчук и председатель партии Вадим Рабинович обратились к кандидатам в президенты с призывом осудить уничтожение антифашистского памятника.

Мемориал «Монумент боевой славы советских Вооруженных сил» во Львове открыли в 1970 году, он состял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и Родины-матери.  

Стела состояла из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.