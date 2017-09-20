Магические свойства скульптур. Как памятники могут мстить людям

Издавна скульптурам приписывают магические свойства, недаром существует легенда о Пигмалионе и Галатее, а завоеватели первым делом уничтожают изваяния побежденных врагов. Мы раскроем некоторые загадки статуй, которые больше, чем просто статуи. А еще поговорим о том, как памятники могут мстить людям, которых история ничему не учит. Вы также узнаете, каким было древнее проклятие Сфинкса.