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Магические свойства скульптур. Как памятники могут мстить людям

22:29. 20 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Издавна скульптурам приписывают магические свойства, недаром существует легенда о Пигмалионе и Галатее, а завоеватели первым делом уничтожают изваяния побежденных врагов. Мы раскроем некоторые загадки статуй, которые больше, чем просто статуи. А еще поговорим о том, как памятники могут мстить людям, которых история ничему не учит. Вы также узнаете, каким было древнее проклятие Сфинкса.

Метки: памятники, проклятия, скульптуры, Сфинкс
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