БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ

У меня сегодня день разлуки

И такой же выдался вчера.

Умереть придется не от скуки,

Если смерть зависит от пера.

Расточая бардовые силы,

Оступиться в песнях не боюсь.

Я признался в нежности к России,

Но взаимности не высказала Русь.

Но я верю в будущую славу

И в признанье южного певца:

Мне споют посмертно и по праву

Аллилуйю добрые сердца.

Пусть меня покинула зазноба,

Унеся дыхание весны,

Все равно продолжу я до гроба

Воспевать придуманные сны.

И пускай умру я одиноким

И при жизни жизнь не утолю,

Я оставлю искренние строки

Всем, кого не знаю, но люблю.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

P.S. Одна моя знакомая, живущая в Юрмале, сообщила мне, что она копирует себе все мои опубликованные шедевры и хранит их в отдельной папке в своем компьютере. То же самое рекомендую сделать и тем, кому по душе мои нетленки.

Дело в том, что вряд ли в ближайшие годы мои произведения будут изданы в России. Тому причиной и шовинизм (не могут пережить и переварить мою национальность), и умышленная дебилизация населения зарубежными агентами влияния, засевшими в редакциях газет и журналов, а также в книжных издательствах. Сейчас публикуются и издаются в основном посредственные вирши, и это выдается за «высокий уровень русской поэзии». Как сказал Н.Михалков, сегодня агрессивно рекламируют фуфло, но время все равно отбросит это фуфло, а настоящие произведения останутся в истории.

Сохраните мои стихотворения для своих потомков, чтобы они воспитывались на хороших образцах и могли отличать настоящие стихи от графоманских.

Мои труды вы можете скопировать как здесь, так и на других сайтах, набрав мое имя и фамилию в поисковиках. Благодарю за внимание.