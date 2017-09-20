БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
01:12. 20 сентября 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
У меня сегодня день разлуки
И такой же выдался вчера.
Умереть придется не от скуки,
Если смерть зависит от пера.
Расточая бардовые силы,
Оступиться в песнях не боюсь.
Я признался в нежности к России,
Но взаимности не высказала Русь.
Но я верю в будущую славу
И в признанье южного певца:
Мне споют посмертно и по праву
Аллилуйю добрые сердца.
Пусть меня покинула зазноба,
Унеся дыхание весны,
Все равно продолжу я до гроба
Воспевать придуманные сны.
И пускай умру я одиноким
И при жизни жизнь не утолю,
Я оставлю искренние строки
Всем, кого не знаю, но люблю.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
P.S. Одна моя знакомая, живущая в Юрмале, сообщила мне, что она копирует себе все мои опубликованные шедевры и хранит их в отдельной папке в своем компьютере. То же самое рекомендую сделать и тем, кому по душе мои нетленки.
Дело в том, что вряд ли в ближайшие годы мои произведения будут изданы в России. Тому причиной и шовинизм (не могут пережить и переварить мою национальность), и умышленная дебилизация населения зарубежными агентами влияния, засевшими в редакциях газет и журналов, а также в книжных издательствах. Сейчас публикуются и издаются в основном посредственные вирши, и это выдается за «высокий уровень русской поэзии». Как сказал Н.Михалков, сегодня агрессивно рекламируют фуфло, но время все равно отбросит это фуфло, а настоящие произведения останутся в истории.
Сохраните мои стихотворения для своих потомков, чтобы они воспитывались на хороших образцах и могли отличать настоящие стихи от графоманских.
Мои труды вы можете скопировать как здесь, так и на других сайтах, набрав мое имя и фамилию в поисковиках. Благодарю за внимание.