Выборы президента России – все ясно и не ясно ничего

На дворе сентябрь 2017 года. И не просто сентябрь, а его середина – прошла неделя после Единого дня голосования. Это значит, что в политической жизни страны теперь уже без всяких оговорок и экивоков началась кампания по выборам президента России. Теперь от этого процесса политический слой страны уже ничего не будет отвлекать – других выборов просто больше нет.



Главный фаворит понятен и определен симпатиями и своей поддержкой в народе – это В.В. Путин.

А вот все остальное неизвестно.

Перед нами явный парадокс — если на грядущих выборах есть бесспорный фаворит, то, как же могут оставаться непонятными все остальные составляющие ближайших месяцев,? Вплоть до дня голосования за нового главу России?

Между тем, так оно и есть.

Но обо всем по-порядку.

Еще в мае 2017 года я писал о том, что для удара по Путину в стране разыгрываются два сценария, которые вложены друг в друга, как матрешки. Смысл их в двух словах таков:

— путем сознательных действий по обострению социально-экономической обстановки вызвать протесты и обширное недовольство в стране, снизить поддержку Путина избирателями, чтобы в итоге сделать его президентом меньшинства;

— опираясь на это искусственно созданное напряжение и недовольство в обществе, убедить Путина в целесообразности вообще не идти на выборы 2018.

Именно так события и происходят. Огромное количество, мягко говоря, странных решений правительства и парламентского большинства «Единой России», начиная от пресловутого «курортного сбора» и заканчивая периодическими заявлениями «экономического», то есть либерального блока в правительстве в стиле «мы все умрем».

(Например, такие: «Минэкономразвития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза — 2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых»).

В обоих сценариях обязательным элементом является постоянное поддержание тревожности в обществе, которое достигается путем создания неуверенности и беспокойства людей за свой завтрашний день. Достигается это через: https://nstarikov.ru/blog/80833

— многолетнюю «дискуссию» членов правительства друг с другом о неизбежности и необходимости повышения пенсионного возраста.

— Насильственное внедрение отвергаемой обществом ювенальной юстиции.

— Потворствование самодурству и злоупотреблениям чиновникам на местах.

— Усиление имущественного расслоения — рост числа миллиардеров на фоне падения доходов большинства граждан.

Так что мы имеем на сегодняшний день?

Нет стопроцентной ясности в том, будет ли наш национальный лидер баллотироваться на пост президента. Попытки отговорить, убедить Путина не идти на очередной срок не прекращаются. Эта тема, пульсирующая где то за кулисами, периодически вырывается на медийный простор. Если свести к двум предложениям логику и объяснения подобных действий, то выглядит это так: в условиях конфронтации с Западом, старающимся всеми силами давить на нашу экономику, она в перспективе будет ухудшаться. Поэтому правильно будет, если весь народный негатив за это соберет на себя некто «тот», кто вместо Путина пойдет на выборы.

Не надо баллотироваться — в этом будут убеждать, говоря красивые и, в принципе, правильные слова о том, что залогом стабильности в стране является рейтинг доверия к Путину лично со стороны народа. Который, якобы, и пострадает при его участии в выборах в ходе дальнейшего ухудшения состояния экономики. И говориться это будет на фоне усиления верноподданнических разговоров, целью которых является убеждение первого лица государства в том, что никаких внутриэлитных заговоров нет, никогда не было и быть не может.

Нет ясности в том, каким способом Путин пойдет на выборы, если решит баллотироваться. Вообще-то таких возможностей две:

— быть кандидатом от политической партии;

— идти на выборы самовыдвиженцем.

Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Идя от «Единой России» на выборы, Путин получает простую процедуру без сбора подписей, поддержку основной массы единороссовской бюрократии и истеблишмента на местах – это плюсы. Минусом является ещё большая привязка Владимира Владимировича к весьма ненадежной и разношерстной публике, под названием партия «Единая Россия». После выборов 2016 года, взявшая на имени Путина подавляющее большинство мест во всех парламентах, ЕР всеми своими действиями и этой «близостью» приносит президенту одни неприятности, а никак не поддержку. «Единую Россию» в народе не любят, уважают Путина, а не Медведева. Потому, чем ближе национальный лидер к «Единой России», тем большее количество людей могут вообще не придти на выборы, понимая, что вместе с уважаемым ими Путиным им придется «проголосовать» и за Медведева, как главу «Единой России».

Помимо этого, идя на выборы от ЕР, Путин ещё крепче себя связывает с этой партией, которая потом ведет в экономике чисто либеральную политику, ухудшая экономическое положение и тем самым понижая популярность главы страны.

Если идти на выборы самовыдвиженцем, то народ поддержит значительно активнее, однако для единоросской элиты это будет сигнал, что Путин может и «отстрелить» их как уже ненужную и балластную ступень ракеты. Возникает некая зона риска. Впрочем, она существует в обоих вариантах – и от партии, и без партии. Судя по противоречивой информации, что имеется на этот счет на сегодняшний день: решение ещё не принято, или, что гораздо вероятнее, оно уже принято, но маскируется Путиным под отсутствие такового.

В любом случае, отсутствие четкой и ясной перспективы в этом важнейшем не только для российской, но и для мировой политике, вопросе, говорит нам о сложности ситуации, в которой принимается решение. Ведь выборы президента в России это не внутреннее дело нашей страны – это важнейший фактор политики мирового масштаба.

Значит, на все происходящее надо смотреть сквозь призму выборов президента Страны, которая мешает Западу творить в мировом масштабе, все, что он пожелает. Все, что происходит сегодня в стране, все, что происходит на политической сцене, все информационные вбросы , все раскручиваемые скандалы – все это теперь надо рассматривать через призму начавшегося выборного президентского марафона.

Иначе – многое будет непонятным и даже абсурдным.

Какое решение примет В.В. Путин, мы в относительно скорой перспективе узнаем.

В феврале 2012 года, будучи членом общественной организации «Профсоюз граждан России» мне довелось быть одним из ораторов и организаторов митинга на Поклонной горе. Это мероприятие во многом переломило ситуацию и помогло сохранить стабильность.

С тех пор моя позиция не поменялась.

Источник: nstarikov.ru