Владимир Путин: оружейники России, с праздником!

День оружейника для нашей страны важен по ряду причин. Мощь российской армии и флота основывается на применении новейших видов вооружения и военной техники. Россия теперь способна отстоять свой суверенитет и безопасность при любом развитии событий с НАТО. Военная сила России выкована руками работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса. Именно их сегодня поздравил президент России.

Владимир Путин в свое поздравлении отметил, что Россия гордиться инженерами, конструкторами и мастерами, создавшими уникальные образцы оружия, известные на весь мир: «В ратной, героической истории Отечества навсегда останутся имена таких талантливых оружейников, как Павел Захава, Сергей Мосин, Георгий Шпагин, Михаил Калашников".

Фото: Павел Захава

Мастера оружейных дел России трудятся «на совесть» и во благо Родины, поэтому российская армия способна решать поставленные перед ней задачи. Обороноспособность нашей страны укрепляется, а национальная безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.

Россияне могут не переживать и жить спокойно, зная, что армия защитит страну от любого вида военных угроз. Общественное спокойствие залог политической, финансовой и экономической стабильности. Государство развивается, устраняя угрозы по мере их поступления, не впадая в критическое состояние. Западные санкции и попытка организовать международную изоляцию провалились с треском. И в этом тоже есть заслуга российских мастеров-оружейников…

Российские предприятия ОПК также производят продукцию гражданского назначения, которые признаны потребителями по всему миру из-за своей высокой технологичности. Турбореактивные двигатели, автомобили и комплектующие к ним, специальная оптика и лазеры, коммуникационная аппаратура и телефоны – это еще не вся продукция, что идет на экспорт, но за первое полугодие 2017 года по всем этим позициям отмечен рост.

Оборонно-промышленный комплекс России имеет все шансы войти в число успешных экспортеров продукции высоких переделов. Поэтому российских оружейников есть с чем поздравить. На протяжении столетий они были гордостью России, прославляя родину своим талантом и защищая от врага.

С праздником Вас, дорогие наши оружейники!