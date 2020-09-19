Глава российского государства раскрыл имя создателя новейшего российского гиперзвукового оружия, в создании и производстве которого наша страна опередила весь мир. Это выяснилось во время встречи Владимира Путина и Герберта Ефремова.

Сегодня, 19 сентября, президент России Владимир Путин провёл встречу с почётным генеральным директором, почётным конструктором ОАО ВПК «НПО Машиностроения» Гербертом Ефремовым. Встреча, приуроченная ко Дню оружейника, проходила в режиме видеоконференции.

Именно в ходе этой беседы выяснилось, что авторство гиперзвукового боевого блока «Аванград» принадлежит конструктору ракет и ракетно-космической техники Герберту Ефремову.

«… Мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договорённостей о прекращении работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе, с участием европейских государств, — сказал Путин, обращаясь к Ефремову. — Однако все наши попытки оказались тщетными. И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей. О чём, кстати говоря, публично всех и предупредили. Я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил. Посчитали, что мы не сможем этого сделать».

В ходе встречи президент России также сообщил, что он подписал указ о награждении почётного конструктора орденом Андрея Первозванного.

Глава российского государства также сравнил работу оружейников с подвигом: “С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство. В современных условиях для нашей страны это сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которую осуществили выдающиеся советские учёные Курчатов и Королёв.

Именно сегодня мною подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой по сути боевой награды. Она с мечами, потому что ваша работа и всех ваших коллег, от генеральных конструкторов до рабочих сродни подвигу».

В разговоре с конструктором Путин пояснил причины, по которым вынуждены были создавать гиперзвуковое оружие», и отметил, что России на протяжении десятилетий «постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракет и межконтинентальной техники, — то есть того, что специалисты называют средствами доставки».

Президент добавил, что это обстоятельство всегда «ставило страну в очень сложное и даже опасное положение — по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса».

После этого глава государства подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась.

«И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире!» — заявил Владимир Путин.

После разговора, который транслировался в прямом эфире, Путин и Ефремов перешли к секретной части беседы.

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