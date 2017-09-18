Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве.

Автор–сказитель Алексей Орлов.

Соавтор Михаил Ять.



Всё чаще и чаще появляются люди, выдающие себя за «великих просветлённых», «духовных гуру» или «потомков царского рода». В нашей беседе мы постарались вывести простые правила, для определения, кто же перед тобой на самом деле действительно Мудрый Человек или же очередной «Остап Бендер», волк в овечьей шкуре.



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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com