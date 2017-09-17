Новости Славянского Мира. Выпуск 66 от 17.09.2017
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
9 сентября на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева состоялся фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».
Источник: https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B2…
В Калининградской области 23 сентября приглашают на празднование осеннего равноденствия в «Прусском городище».
В это время славяне традиционно праздновали “ОСЕНИНЫ” – праздник урожая.
Источник: https://vk.cc/47Gebt
Продолжим артефактами земель славянских
Норвежские охотники обнаружили в скалах близ города Леша (275 километров от Осло) меч метровой длины, чей возраст превышает одну тысячу лет.
Источник: https://mir24.tv/news/16267630
При раскопках кургана в Тацинском районе донские археологи обнаружили половецкое захоронение. Это дает основание предполагать: битва, описанная в «Слове о полку Игореве», произошла в этих краях.
Источник: http://www.rostov.aif.ru/society/deta…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Родовое поселение Радосвет с 23 по 24 сентября приглашают на праздник Осенины.
Подробности о месте проведения читайте в соцсети ВКонтакте https://vk.com/prazdnik_radosvet
На Донской земле в Дни Осеннего равноденствия 22 -23 Сентября празднуют замечательный Праздник урожая БАГАЧ— праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.
Подробности читайте в соц сети ВКонтакте https://vk.com/prazdnikbagach
В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 18 сентября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве».
Автор–сказитель Алексей Орлов
Соавтор Михаил Ять
19 сентября, вторник
Как поменять общество и пространство вокруг
Александр Жарков
20 сентября, среда
Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля
Автор-сказитель – Виктор Максименков
21 сентября, четверг
Юрий Гомонов поведает о Великом покорителе Хазарии и Болгарского царства – Святославе.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Быть Добру!
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Источник: www.youtube.com