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Новости Славянского Мира. Выпуск 66 от 17.09.2017

08:34. 17 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

9 сентября на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева состоялся фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».

Источник: https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B2…

В Калининградской области 23 сентября приглашают на празднование осеннего равноденствия в «Прусском городище».
В это время славяне традиционно праздновали “ОСЕНИНЫ” – праздник урожая.

Источник: https://vk.cc/47Gebt

Продолжим артефактами земель славянских

Норвежские охотники обнаружили в скалах близ города Леша (275 километров от Осло) меч метровой длины, чей возраст превышает одну тысячу лет.

Источник: https://mir24.tv/news/16267630

При раскопках кургана в Тацинском районе донские археологи обнаружили половецкое захоронение. Это дает основание предполагать: битва, описанная в «Слове о полку Игореве», произошла в этих краях.

Источник: http://www.rostov.aif.ru/society/deta…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

В Родовое поселение Радосвет с 23 по 24 сентября приглашают на праздник Осенины.

Подробности о месте проведения читайте в соцсети ВКонтакте https://vk.com/prazdnik_radosvet

На Донской земле в Дни Осеннего равноденствия 22 -23 Сентября празднуют замечательный Праздник урожая БАГАЧ— праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.

Подробности читайте в соц сети ВКонтакте https://vk.com/prazdnikbagach

В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 18 сентября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве».

Автор–сказитель Алексей Орлов
Соавтор Михаил Ять

19 сентября, вторник

Как поменять общество и пространство вокруг
Александр Жарков

20 сентября, среда
Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля
Автор-сказитель – Виктор Максименков

21 сентября, четверг

Юрий Гомонов поведает о Великом покорителе Хазарии и Болгарского царства – Святославе.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Быть Добру!
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Источник: www.youtube.com

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