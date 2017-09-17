Новости Славянского Мира. Выпуск 66 от 17.09.2017

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



9 сентября на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева состоялся фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».



Источник: https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B2…



В Калининградской области 23 сентября приглашают на празднование осеннего равноденствия в «Прусском городище».

В это время славяне традиционно праздновали “ОСЕНИНЫ” – праздник урожая.



Источник: https://vk.cc/47Gebt



Продолжим артефактами земель славянских



Норвежские охотники обнаружили в скалах близ города Леша (275 километров от Осло) меч метровой длины, чей возраст превышает одну тысячу лет.



Источник: https://mir24.tv/news/16267630



При раскопках кургана в Тацинском районе донские археологи обнаружили половецкое захоронение. Это дает основание предполагать: битва, описанная в «Слове о полку Игореве», произошла в этих краях.



Источник: http://www.rostov.aif.ru/society/deta…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Родовое поселение Радосвет с 23 по 24 сентября приглашают на праздник Осенины.



Подробности о месте проведения читайте в соцсети ВКонтакте https://vk.com/prazdnik_radosvet



На Донской земле в Дни Осеннего равноденствия 22 -23 Сентября празднуют замечательный Праздник урожая БАГАЧ— праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.



Подробности читайте в соц сети ВКонтакте https://vk.com/prazdnikbagach



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 18 сентября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве».



Автор–сказитель Алексей Орлов

Соавтор Михаил Ять



19 сентября, вторник



Как поменять общество и пространство вокруг

Александр Жарков



20 сентября, среда

Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля

Автор-сказитель – Виктор Максименков



21 сентября, четверг



Юрий Гомонов поведает о Великом покорителе Хазарии и Болгарского царства – Святославе.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com