Разные взгляды, на истину. Ответы на вопросы. Выпуск 6

Ответы на вопросы выпуск №6

“Разные взгляды, на истину”



Автор–сказитель Алексей Орлов.

Соавтор Михаил Ять.



“Всяк кулик своё болото хвалит”

(народная мудрость)



В передаче были даны ответы на вопросы поступившие в редакцию НСРадио и размещённые под нашими видео.



Большая часть выпуска посвящена разбору ситуации возникшей вокруг ролика “Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве”.

https://www.youtube.com/watch?v=-ehWJ…



В частности был зачитан текст (подробный анализ) нашего слушателя и зрителя об ответном ролике на наше видео :)



Вот такая интересная “головоломка-бродилка” получилась у нас в этот раз.



—————————————-





Источник: www.youtube.com