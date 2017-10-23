Разные взгляды, на истину. Ответы на вопросы. Выпуск 6
Ответы на вопросы выпуск №6
“Разные взгляды, на истину”
Автор–сказитель Алексей Орлов.
Соавтор Михаил Ять.
“Всяк кулик своё болото хвалит”
(народная мудрость)
В передаче были даны ответы на вопросы поступившие в редакцию НСРадио и размещённые под нашими видео.
Большая часть выпуска посвящена разбору ситуации возникшей вокруг ролика “Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве”.
https://www.youtube.com/watch?v=-ehWJ…
В частности был зачитан текст (подробный анализ) нашего слушателя и зрителя об ответном ролике на наше видео :)
Вот такая интересная “головоломка-бродилка” получилась у нас в этот раз.
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Источник: www.youtube.com