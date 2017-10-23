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Разные взгляды, на истину. Ответы на вопросы. Выпуск 6

21:15. 23 октября 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы на вопросы выпуск №6
“Разные взгляды, на истину”

Автор–сказитель Алексей Орлов.
Соавтор Михаил Ять.

“Всяк кулик своё болото хвалит”
(народная мудрость)

В передаче были даны ответы на вопросы поступившие в редакцию НСРадио и размещённые под нашими видео.

Большая часть выпуска посвящена разбору ситуации возникшей вокруг ролика “Фальшивые «Духовные учителя» в славянстве”.
https://www.youtube.com/watch?v=-ehWJ…

В частности был зачитан текст (подробный анализ) нашего слушателя и зрителя об ответном ролике на наше видео :)

Вот такая интересная “головоломка-бродилка” получилась у нас в этот раз.

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Источник: www.youtube.com

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