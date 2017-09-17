Антисоветчик всегда дурак или подлец и русофоб
13:59. 17 сентября 2017 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал: brahman
Посудите сами, что плохого в Социализме для честного человека?
Идея равенства людей? Запрет на эксплуатацию одними людьми других? Может обширные социальные гарантии?
Бесплатное жильё или копеечные цены на энергоносители? Может быть ужасны доступные всем бесплатные образование и медицина? Телевидение, отфильтрованное от матюков, чернухи и порнухи?
Воспитание детей в уважении к старшим? Запрет проституции и осуждение всяческих человеческих пороков?
Ну ответьте мне внятно на этот вопрос, синьоры антисоветчики! Что же такого плохого в идее Социализма? Что вам не по нутру? Вас убивает отсутствие возможности иметь свой дворец и прислугу, личную яхту с капитаном и командой?
Мы уже двадцать лет живем при капитализме.
Вы имеете свою яхту, дворец и прислугу? Если да, то вы несомненно ВОР и я вполне понимаю ваш антисоветский настрой. Таким как вы в СССР была дорога на Колыму или несколько последних метров по выложенному кафелем коридору.
С ворами тут все предельно ясно. Сейчас для них идеальные условия.
Подлецы даже не стесняются иметь особняки и тачки превышающие их легальные доходы по стоимости в сотни раз. Никто не придет и не спросит: "Откуда это у тебя? На какие доходы?".
Но много ли таких? Учитывая воров помельче по типу полицаев из ДПС и наберется не более 5 процентов от всего населения. А сколько сейчас антисоветчиков? Просто огромное множество.
Кто же они такие?
Я думаю, просто отупевшие дебилы, с промытыми до ужаса мозгами.
Идиоты, которым нравится возить на своей шее армию воров.
Ведь даже если учесть все ошибки СССР, то можно говорить о не очень качественном воплощении в некоторых местах идеи Социализма, но как можно отрицать праведность самой идеи?
Жутко, но придурки всячески помогают удержать хомут на своей шее своими же руками! Что движет ими? Типичные мечты для капитализма о том, что если очень хорошо работать, то ярмо можнобудет скинуть и надеть на шею такого же несчастного, как сейчас вы? Или просто нравится быть чьей-то прислугой, лакеем, холуём? нравится прислуживать и с гордостью рассказывать, как ваш хозяин слетал на личном самолете за границу, со своей ожиревшей семьёй, а вы в это время ходили по нужде в его золотой унитаз?
Не знаю, все это как дурной сон.
Людям не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ.
Кто они после этого? Идиоты…
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Ругали СССР за длинные очереди в гос. учреждения. Сейчас тоже очереди и одну бумажку оформляем годами да еще и коррупция как в Нигерии.
Ругали СССР за нехватку продуктов. Сейчас мы травимся этими продуктами да еще за большие деньги.
Ругали СССР за низкое качество бесплатной медицины и образования. Сейчас все становится платным, а качество либо то же самое либо хуже.
Ругали СССР за очереди на квартиры от государства. Сейчас очередей нет, но и квартир нет. В итоге все меньше молодых семей, меньше детей.
Ругали СССР за тоталитаризм. Сейчас тоже все главные массмедиа принадлежит власти. Заставляют людей голосовать за ЕР в институтах и на работе. Массовые фальсификации на выборах.
Ругали СССР за отсутствие прогресса. Сейчас спутники падают, лодки горят и тонут, наука в загоне, сельское хозяйство тоже, фабрик и заводов по пальцам пересчитать.
Ругали СССР за дружбу народов. Сейчас идут постоянные межнациональные распри и Россия сейчас единственная страна, где этнический русский не имеет по конституции права на восстановление гражданства.
Ругали СССР за мораль. Сейчас от алкоголя в России умирают больше, чем от СПИДа в Африке. Почти нет таких кто не курит, не пьет и не колется. Девочки делают аборты в 14 лет. Кругом пропаганда аморальности и насилия. Население не увеличивается, а уменьшается.
Ругали СССР за бездействие милиции. В то время человека убили – была громкая новость, а сейчас считается – а, убили, ну и подумаешь. Кругом воровство и бандитизм. И все нормально. Путин дружит с Кадыровом, который гордится тем, что он убивал русских. Ну и что сделали так называемые демократы – Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев? ВЗЯЛИ САМОЕ ХУДШЕЕ ОТ КАПИТАЛИЗМА И КОММУНИЗМА. РАЗРУШИЛИ ВСЕ ХОРОШЕЕ, ОСТАВИЛИ ВСЕ ПЛОХОЕ И СВОЕГО НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛИ.
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Теперешнее т.н. народоправство осуществляется по демократической теории – через так называемых народных представителей, выражающих «общую волю» народа. Совокупность народных представителей образует народное представительство или парламент; народные представители выбираются голосованием – всеобщим, прямым, равным и тайным (т. наз. демократическая четырех-хвостка).
Демократическое государство (жидовский новодел) одной из своих основ признает либеральные принципы, выражающиеся в признании за человеком права на отдельные формальные свободы: свободу слова, печати, собраний, экономическую свободу и т.д. Демократическое государство стремится к охране этих свобод.
Так как народ в демократии не знает за кого голосовать, к нему «на помощь» приходят политические партии, предлагающие готовых кандидатов. Для того чтобы победить на выборах, партии нуждаются в деньгах, так возникает зависимость партий от отечественного и зарубежного капитала. В конечном счете «народные представители» оказываются представителями различных финансовых групп, защищающих вовсе не интересы народа, а интересы тех финансистов, что субсидируют данную партию.
Демократия, как показывает опыт ее проведения на практике (Италия до фашизма, Германская республика до Гитлера, Франция, САСШ), оказывается народоправством только формально, почему и называется «формальной», а на деле лженародоправством: особой формой «диктатуры плутократии без отечества». Через парламенты демократические государства закабаляются международным финансовым капиталом, Фининтерном – финансовым интернационалом. Демократия облегчает захват мира еврейством, захватывающим движущую силу «народоправства» – деньги – в свои руки.