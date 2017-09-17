Антисоветчик всегда дурак или подлец и русофоб

Посудите сами, что плохого в Социализме для честного человека?Идея равенства людей? Запрет на эксплуатацию одними людьми других? Может обширные социальные гарантии?Бесплатное жильё или копеечные цены на энергоносители? Может быть ужасны доступные всем бесплатные образование и медицина? Телевидение, отфильтрованное от матюков, чернухи и порнухи?Воспитание детей в уважении к старшим? Запрет проституции и осуждение всяческих человеческих пороков?Ну ответьте мне внятно на этот вопрос, синьоры антисоветчики! Что же такого плохого в идее Социализма? Что вам не по нутру? Вас убивает отсутствие возможности иметь свой дворец и прислугу, личную яхту с капитаном и командой?Мы уже двадцать лет живем при капитализме.Вы имеете свою яхту, дворец и прислугу? Если да, то вы несомненно ВОР и я вполне понимаю ваш антисоветский настрой. Таким как вы в СССР была дорога на Колыму или несколько последних метров по выложенному кафелем коридору.С ворами тут все предельно ясно. Сейчас для них идеальные условия.Подлецы даже не стесняются иметь особняки и тачки превышающие их легальные доходы по стоимости в сотни раз. Никто не придет и не спросит: "Откуда это у тебя? На какие доходы?".Но много ли таких? Учитывая воров помельче по типу полицаев из ДПС и наберется не более 5 процентов от всего населения. А сколько сейчас антисоветчиков? Просто огромное множество.Кто же они такие?Я думаю, просто отупевшие дебилы, с промытыми до ужаса мозгами.Идиоты, которым нравится возить на своей шее армию воров.Ведь даже если учесть все ошибки СССР, то можно говорить о не очень качественном воплощении в некоторых местах идеи Социализма, но как можно отрицать праведность самой идеи?Жутко, но придурки всячески помогают удержать хомут на своей шее своими же руками! Что движет ими? Типичные мечты для капитализма о том, что если очень хорошо работать, то ярмо можнобудет скинуть и надеть на шею такого же несчастного, как сейчас вы? Или просто нравится быть чьей-то прислугой, лакеем, холуём? нравится прислуживать и с гордостью рассказывать, как ваш хозяин слетал на личном самолете за границу, со своей ожиревшей семьёй, а вы в это время ходили по нужде в его золотой унитаз?Не знаю, все это как дурной сон.Людям не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ.Кто они после этого? Идиоты…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com