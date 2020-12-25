Измена советской верхушки растлила американских деспотов. Советская верхушка со времён Хрущёва занималась изменой, конечно же, не из любви к американцам, а из патологического себялюбия. Социализм мешал советской верхушке конвертировать её власть в деньги, сделать себя миллиардерами. За что советские «элиты» ненавидели «Совок» куда острее и глубже, чем американские враги.

Если никто не задаёт «неудобных вопросов» – то американская система работает. И в ней виртуальное добро всегда побеждает виртуальное зло. А «новости» лепятся на компьютере – как динозавры из сериала «Прогулки с динозаврами». Создавая порой ощущение, что оператор с камерой – действительно, реально – ходит среди динозавров…

Горькая и непреходящая обида западных фейкомётчиков – как у избалованного кота, которого отшлёпали – в том, что с определённого времени их начали… разоблачать . Вся система американского мирового господства строилась на том, что у США и НАТО – монополия на информацию. Они говорят – другие молчат. Если дураки, то молча верят. Если умные – то делают вид, будто верят. Но в любом случае американская система рассчитана под монолог. Она в условиях диалога, даже простейшего – ведёт себя как картон в воде. То есть превращается в грязный бесформенный кисель…



Агент ЦРУ был всего лишь на работе. Для него не любить советский строй – скучная и нудная обязанность, до 6 вечера, а потом – в бар и забыть о ней!



Советский антисоветчик пребывал на войне. Он ненавидел ограничения своего строя 24 часа в сутки, всем сердцем и разумением, облизывавшимся на судьбу Ротшильдов и Рокфеллеров.



«А чем я не Ротшильд? А чем я хуже, хотя бы, например, Морозова, Мамонтова, Рябушинского?! За что мне, начальнику – это равенство с быдлом?! А моим детям – с детьми быдла?!»

Советские начальники внесли в распад СССР куда больший вклад, чем штатные и профессиональные агенты ЦРУ. И одним из методов для них, начиная с Хрущёва, было молчаливое согласие с американскими фейками и виртуальщиной.

Советская пропаганда могла, для показухи и конспирации, осуждать озвученный американцами факт (например, их липовый полёт на Луну). Но сам факт она под сомнение не ставила. И всплыл давно знакомый умным людям закон:

Кто составляет условие задачи – тот владеет и её решением.

Кто фабрикует фактологию – тот владеет умами людей, их решениями, мотивами их действий.

Само умолчание ряда фактов – и признание фактическими ряда нелепых выдумок Запада – привело к трансформации психосферы, психофона в России. И тут другая формула, которую заклинаю помнить:

- Искажённое отражение реальности в голове = неадекватному поведению.

Если к вам идёт сосед, а отражается в вашей голове в виде монстра, то вы пугаетесь. А когда он всё ближе и ближе, ваш страх перерастает в то, что вы берёте топор – и…



Потом вас спрашивают – зачем вы убили соседа? А вы не убивали соседа. Субъективно вы убили монстра, атаковавшего вас. А в объективной реальности – замочили соседа, ничего вам худого не делавшего и не желавшего!

И наоборот. Если к вам приближается монстр, но отражается в вашей голове в виде друга или пушистого зайчика, вы не берёте топора. Вы распахиваете объятья, и… Потом следователи гадают: а почему обглоданный человек не сопротивлялся, ведь у него было столько оружия под рукой?!

Ещё раз, умоляю, запомните:

- Искажённое отражение реальности в голове = неадекватному поведению.

Если вы живёте умом в виртуальной реальности, в которой Асад травит сирийских детей хлором, а ФСБ Скрипалей и Навального – «старичком», то всё ваше поведение, не только политическое, но и бытовое, будет неадекватным. Звучит не страшно, правда, – «неадекватное»? А если я скажу иначе, жёстче: суицидальным, самоубийственным?

Неадекватность – это в общем и целом самоубийство, предотвратить которое могут только добропорядочные опекуны неадекватного человека, если таковые найдутся. И если невменяемый им даст себя спасать…

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Многолетний режим монолога растлил и развратил американских фейкомётчиков. Они теперь считают, что спорить с ними – «нечестно». Возражать им, задавать неудобные вопросы их версиям – «нечестно». Верить своим глазам и здравому смыслу – «нечестно».

Американские фейкомёты не готовы ни к какому диалогу. Они обнаглели, и через то подставились, став невнимательными к деталям подлогов, осуществляемых ими в промышленных масштабах. Но – при этом шитых белыми нитками!

Американские фейкомёты привыкли к Хрущёву – ну, или хотя бы к Брежневу – которые глотали бы все их истории от Мюнхгаузена с покорностью всеверия. И делали вид, будто всё, о чём американцы говорят, случилось на самом деле…

Но в мире появились Интернет и Путин. Если бы в мире появился только Путин, то его быстро бы свалили, в течении месяца изобразив через фейковые СМИ исчадием ада.



Если бы в мире появился только Интернет, то его бы в течении месяца заглушили репрессиями и шельмованием нерукопожатости, насмешками над теориями заговора, приданием несогласным образа «городских сумасшедших». Или трупов – с неустановленными убийцами.

Ни Путин отдельно от Интернета, ни Интернет отдельно от Путина не смогли бы поколебать основу мировой власти – соединение в одних руках финансовых и информационных потоков. Когда быть или не быть событию – решает не реальность, а хозяева денег.

Но совмещение двух факторов стало роковым для мировой финансовой диктатуры 62 банкиров, приватизировавших планету, и превративших всю её поверхность в своё «частное владение», поместье.



Тем более, что эта диктатура страшно деградировала от многолетней безнаказанности, советской хрущёвской уступчивости. Много лет принцип «и так сойдёт» девальвировал тонкость операций ЦРУ. «Ну чё возиться, усложнять, когда и так прокатывает?»

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А есть ещё один закон психосферы масс: ложь сильна только тогда, когда обладает чертами и свойствами правдоподобия. Если ложь подобна правде – то она страшна, потому что в неё верят. А если ложь совсем утратила правдоподобие, то она смешна. Ложь, в которую никто не верит – безобидна, как юмореска.

И вот случилось то, что мы видим: американские враки перестали быть страшными и стали смешными.

Их бредовые сказки о многократном отравлении и многократном чудесном спасении никому не нужного Навального – действительно, уже просто смешны. Как и их сказки про выборы, демократию, права человека…

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Выбираясь из липкой паутины многомерной американской лжи, «человеку очнувшемуся» (по аналогии с «человеком разумным») приходится начинать с азов здравого смысла. Если всё вокруг – ложь, что тогда правда?

Правда обладает двумя атрибутами, по которым её определяют:

1) Проверяемость.

2) Непротиворечивость.

Если нет ни того, ни другого (как в бреднях либералов – противоречивых внутри себя и опровергаемых извне опытом жизни) – значит, мы имеем дело с ложью и провокацией.

Так в чём же правда, открытая сегодня здравому смыслу?

Один из главных героев повести А. Леонидова «Город Февраль» владеет занюханной, ничтожной закусочной на окраине большого мегаполиса, среди трущоб и промзон. На него работают, поджаривая котлеты для непритязательной публики, совсем уж конченные бедолаги. Он этих молчаливых серых каторжников нещадно эксплуатирует, материт, а порой и просто бьёт, раздавая направо и налево зуботычины.

Но когда его – по сюжету – в этом упрекнули, он говорит вот что:

- А это не я, это система такая! Её кормят человеческими жертвоприношениями…



Жалко тебе этих – значит, тащи других, я заменю, я не против… Жалко всех – сам под нож ложись! Мне с ними что делать? Потакать им? Так они перестанут работать…



Достойную зарплату им платить? А из каких шишей, при моей-то выручке?! Мне ради этих отморозков самому по миру идти?! Нет у меня для них ни радостей жизни, ни приличных денег… Система такая! Можешь другую предложить?![1]

Вот эта правда от русского малоизвестного (может быть, пока?) писателя и проверяема, и непротиворечива. Это – факт, который говорят нам о капитализме и буржуазной демократии здравый смысл и житейский опыт.

Можем ли мы эту правду проверить?

Да запросто: зайди в любую закусочную, хоть у нас, хоть в США, и посмотри на рядовых работников. Посчитай, сколько у них в жизни перспектив.

Можно ли тут найти противоречие?

Не найдёшь. Чтобы одним стало очень хорошо – другим должно стать очень плохо.



Вышколенный лакей удобен для хозяина, но задумайтесь, каково быть вышколенным лакеем, и какой ужас заставляет им быть?

А если нет тех, кому очень плохо, то ведь не будет и тех, кому очень хорошо. Возникнет похожая на советскую среда, в которой и возможности, и проблемы (да, и проблемы!) – у всех общие, одинаковые.

Тебе не то, чтобы все пути закрыты в жизни…

Но и не то, чтобы по щелчку пальцев всё предоставляли!

Это система такая – скажем словами Леонидова.

Которой демоны помогают в обеспечении изобилия для одних, принимая в жертву жизни других.

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[1] Страница автора А. Леонидова на сайте Союза писателей России: https://denliteraturi.ru/author/702

Дм. Николаев

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